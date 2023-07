Novotech s'apprête à présenter une session technique sur les facteurs de réussite des essais cliniques lors de la conférence BIOPLUS-INTERPHEX KOREA 2023

/EIN News/ -- SÉOUL, Corée, 11 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, la principale société de recherche contractuelle (CRO) biotechnologique centrée sur l'Asie-Pacifique et dotée de capacités d'exécution mondiales, présentera une session technique lors de la conférence BIOPLUS-INTERPHEX KOREA 2023 pour les sociétés biotechnologiques qui prévoient des essais régionaux ou mondiaux.

Yooni Kim, vice-présidente et responsable mondiale des services cliniques chez Novotech, ouvrira la session, qui sera suivie de présentations d'experts chevronnés de Novotech.

« Exigences précliniques pour l'entrée réussie d'un essai clinique », présentée par le Dr Babaji Yadav, directeur associé et toxicologue principal du groupe Novotech Drug Development Consulting

« Solutions fructueuses d'essais cliniques pour les entreprises biotechnologiques à l'échelle mondiale », présentée par HyunKyoung Kim, directrice de projet de Novotech

Il y aura ensuite une table ronde animée par Yooni Kim, réunissant des dirigeants de sociétés biotechnologiques et des spécialistes du secteur de Novotech.

Session technique par Novotech

Heure : 15h10 (Corée)

Date : 12 juillet 2023

Réservez une rencontre avec l'équipe de Novotech ici ou assistez à la session technique.

La conférence, organisée par la Korea Biotechnology Industry Organization et soutenue par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, devrait attirer plus de 10 000 participants, 250 entreprises, 400 exposants, et proposera plus de 20 sessions.

Novotech propose aux biotechs une suite unique et inégalée de services CRO de phase précoce à tardive à travers l'Europe et les États-Unis, avec une base en Asie-Pacifique, où la société s'est forgée la réputation de fournir des essais cliniques accélérés de haute qualité.

Novotech s'est vu décerner une série de récompenses importantes dans le secteur, notamment le Prix du leadership CRO 2023, le Prix d'excellence des essais cliniques en thérapie cellulaire et génique en Asie-Pacifique 2022, ainsi que le Prix de la société de recherche contractuelle de l'année en Asie-Pacifique et a signé plus de 45 accords de partenariat d'avant-garde au cours des 3 dernières années.

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Novotech est la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique avec des capacités d'exécution mondiales. Novotech est une CRO clinique équipée de laboratoires, d'installations de phase I, de services de consulting sur le développement de médicaments et d'une expertise réglementaire de la FDA. Elle a acquis de l'expérience dans plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de la Phase I à la Phase IV et des études de bioéquivalence. Novotech est positionnée pour servir les clients biotechnologiques qui mènent des essais cliniques en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe. Novotech compte plus de 3 000 employés dans le monde et 34 bureaux à travers les États-Unis, l'Europe et la région Asie-Pacifique.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://novotech-cro.com/contact

Contact auprès des médias David James communications@novotech-cro.com AU : +61 2 8218 2144 USA : +1 415 951 3228 Asie : +65 3159 3427