TELUS s’allie au Centre des sciences de Montréal pour récolter des appareils usagés et leur donner une deuxième vie

MONTRÉAL, 10 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que seulement 14 pour cent des Québécois ont déjà acheté un appareil d’occasion , TELUS et le Centre des sciences de Montréal s’allient pour encourager la réparation, le recyclage et la revalorisation des appareils mobiles usagés. Dans le cadre d’une journée éducative qui a eu lieu le 2 juillet dernier, les deux partenaires invitaient les Montréalais et visiteurs à apporter leurs vieux appareils électroniques. En échange, les jeunes et leurs parents recevaient une entrée gratuite aux expositions et à l’activation interactive de TELUS portant sur la protection de l’environnement ainsi que les bienfaits du recyclage et de l’économie circulaire. Depuis 2005, le programme d’économie circulaire de TELUS a réussi à amasser plus de 3,5 millions appareils mobiles pour les recycler ou les revaloriser.

« Une recherche mentionne que de se procurer un appareil reconditionné contribue à protéger l’environnement en évitant l’émission de plus de 75 kilogrammes de carbone et l’extraction minière de près de 450 kilogrammes de matières premières, souligne Nathalie Dionne, vice-présidente, Solutions résidentielles et Expérience client de TELUS au Québec. C’est avec fierté que nous nous sommes alliés à notre partenaire de longue date, le Centre des sciences de Montréal, afin de sensibiliser les visiteurs à l’importance de l’économie circulaire pour la protection de notre planète. Ces actions renforcent notre engagement à réduire notre empreinte carbone et à devenir une entreprise zéro déchet et neutre en carbone d’ici 2030. »

En tout temps, les Québécois sont invités à venir déposer leur vieil appareil dans l’une des boutiques TELUS admissibles afin de leur donner une deuxième vie ou pour les recycler. Grâce à l’aide du travail de réparation et de remise à neuf de Mobile Klinik , plus de 750 000 appareils ont évité les sites d’enfouissement à ce jour. La stratégie de TELUS en matière de durabilité et d’économie circulaire a été reconnue par Les Mercuriades en 2023 avec le prix Stratégie de développement durable .

« Il nous tient à cœur d’appuyer les actions ayant un impact favorable sur l’environnement, comme en témoignent nos engagements en matière environnementale, mentionne Cybèle Robichaud, directrice du Centre des sciences de Montréal. Nous sommes fiers de prendre part à cette action concrète qu’entreprend notre partenaire TELUS, et de faire découvrir à cette même occasion, nos différentes expositions du Centre des sciences. »

