Indice des dettes à la consommation de MNP : L’inquiétude des Canadiens face à leur endettement et à leur capacité à payer leurs factures atteint un nouveau sommet

La proportion de Canadiens qui disent être insolvables atteint un sommet alors qu’un tiers affirment ne plus être en mesure de régler leurs factures et de rembourser leurs dettes (35 %, +5 points).

Plus de la moitié des personnes sondées déclarent être à 200 $ ou moins de ne pas pouvoir s’acquitter de leurs obligations financières (52 %, +6 points).

Plus de la moitié regrettent les dettes qu’ils ont accumulées au cours de leur vie (52 %, +9 points), un sommet.

À peu près la moitié sont inquiets de leur niveau d’endettement actuel (48 %, +2 points), un sommet.

Deux sur trois s’inquiètent davantage de leur capacité à rembourser leurs dettes dans le contexte actuel de hausse des taux d’intérêt (66 %, +6 points).

L’Indice recule de façon marquée (83 points, une baisse de 6 points) alors que le niveau d’anxiété des Canadiens à l’égard de leurs dettes bondit face à la hausse des taux d’intérêt et du coût de la vie.

/EIN News/ -- CALGARY (Alberta), 10 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la hausse des taux d’intérêt se poursuit et que le coût de la vie demeure un défi pour les ménages, la proportion de Canadiens qui disent être insolvables a atteint un nouveau sommet, selon le plus récent Indice des dettes à la consommation de MNP. Plus de la moitié (52 %) des Canadiens affirment qu’ils sont à 200 $ ou moins de ne pas pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois, un bond de six points par rapport au trimestre précédent. De ce nombre, un peu plus du tiers (35 %, +5 points) disent qu’ils ne gagnent pas assez d’argent pour régler leurs factures et rembourser leurs dettes, ce qui les rend insolvables. Il s’agit de la proportion la plus élevée depuis la création de l’Indice il y a 5 ans. Dans l’ensemble, les Canadiens ont une attitude plus négative à l’égard de leurs finances personnelles et de leur endettement à ce trimestre, entraînant une chute marquée de 6 points de l’Indice qui s’établit à 83 points.

« Malmenés par l’inflation et les taux d’intérêt élevés, un nombre record de Canadiens disent ne pas être en mesure de payer leurs factures et de s’acquitter de leurs obligations chaque mois, affirme Grant Bazian, président de MNP Ltée, le plus important cabinet de services d’aide en insolvabilité au pays. Le fardeau croissant des factures courantes et du prix des aliments a accentué l’anxiété financière des Canadiens, et il est exacerbé par la hausse des coûts d’emprunt, particulièrement pour les personnes fortement endettées. »

Alors que les coûts d’emprunt élevés persistent, les Canadiens n’ont jamais été aussi pessimistes à l’égard de leurs dettes. Plus de la moitié (52 %, +9 points) regrettent la quantité de dettes qu’ils ont contractées au cours de leur vie et près de la moitié (48 %, +2 points) sont inquiets de leur niveau d’endettement actuel, deux sommets atteints à ce trimestre. Les millénariaux sont les plus susceptibles de regretter la quantité de dettes qu’ils ont contractées (61 %), une proportion en hausse de six points par rapport au trimestre précédent.

« Les ménages subissent une multitude de pressions financières en raison de la forte hausse du coût de la vie et, n’ayant que très peu de marge de manœuvre dans leur budget, bon nombre risquent d’accumuler des arriérés. C’est à ce moment que l’on risque de dépasser les échéances de paiement, comme celles de la carte de crédit. Des frais de retard sont alors perçus et les intérêts s’accumulent rapidement, et il devient de plus en plus difficile de reprendre le dessus », explique M. Bazian.

Comparativement au trimestre précédent, un plus grand nombre de Canadiens disent ressentir les effets de la hausse des taux d’intérêt (69 %, +4 points) et être plus inquiets de leur capacité à rembourser leurs dettes dans ce contexte (66 %, +6 points). Environ trois sur cinq (63 %) affirment qu’ils éprouveront des problèmes financiers si la hausse des taux d’intérêt se poursuit, une augmentation de six points par rapport au trimestre précédent. En conséquence, une majorité de Canadiens (86 %, +3 points) manifestent leur intention de dépenser plus prudemment. Les femmes (89 %) et les personnes de 35 à 54 ans (88 %) sont plus enclines à vouloir dépenser plus prudemment en raison de la hausse des taux d’intérêt.

Malgré les efforts de certains de dépenser de façon plus avisée, les Canadiens signalent, en moyenne, une hausse de 230 $ de leurs dépenses hebdomadaires consacrées à des produits essentiels. La vaste majorité de Canadiens (73 %) estiment que leurs dépenses consacrées à des produits essentiels ont augmenté d’au moins 100 $ comparativement à l’année précédente. Un quart (27 %) jugent que l’augmentation se situe entre 100 $ et 200 $. Fait intéressant, les Canadiens déjà insolvables sont aussi susceptibles que l’ensemble de la population d’affirmer que leurs dépenses hebdomadaires ont augmenté. Ils constatent une hausse d’environ 220 $ par semaine de celles-ci en moyenne. Les hommes (240 $), les personnes âgées de 18 à 34 ans (272 $) et celles dont le revenu du ménage est d’au moins 100 000 $ (310 $) sont ceux qui dépensent le plus chaque semaine sur les produits essentiels.

« Même si les ménages restreignent leurs dépenses discrétionnaires et gèrent leurs finances plus prudemment, beaucoup ont malheureusement atteint le point où il n’y a nulle part où couper. Ils misent déjà sur les options les moins chères à l’épicerie et ils ont réduit leurs dépenses de divertissement, mais ils peinent à s’acquitter de leurs obligations financières, comme leur prêt hypothécaire ou leur loyer, et à mettre de la nourriture sur la table, poursuit M. Bazian. Cette situation les force à prendre des décisions difficiles et à départager les factures à payer en priorité et celles dont ils seront contraints de reporter le paiement ou auxquels ils devront renoncer. »

M. Bazian recommande à ceux qui prévoient manquer des paiements de contacter d’abord leur prêteur pour voir s’ils peuvent établir une entente de remboursement adaptée à leurs moyens.

« Lorsque des emprunteurs commencent à prendre du retard dans leurs paiements, sans d’abord communiquer avec leurs prêteurs, c’est un signal qu’ils sont en difficulté, prévient-il. En plus de contacter directement leurs prêteurs, les particuliers qui croulent sous les dettes devraient faire appel à un syndic autorisé en insolvabilité. Celui-ci leur proposera un examen financier en toute confidentialité et leur fournira des conseils impartiaux sur une vaste gamme d’options d’allègement des dettes, notamment l’établissement d’un budget, la consolidation de dettes, ou autre, selon la situation. »

Les syndics autorisés en insolvabilité sont les seuls professionnels sous réglementation fédérale pouvant offrir aux gens des solutions à l’endettement, notamment la proposition de consommateur et la faillite, afin de les en libérer. MNP offre des consultations gratuites aux particuliers qui ont besoin d’aide sur le plan financier, partout au pays.

À propos de MNP Ltée

MNP Ltée, division du cabinet comptable national MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l., est le plus important groupe de professionnels en insolvabilité au Canada. Depuis plus de 50 ans, son équipe chevronnée de conseillers et de syndics autorisés en insolvabilité travaille avec les particuliers pour les aider à surmonter leurs difficultés financières et à reprendre leurs finances en main. Comptant plus de 240 bureaux au pays, MNP aide chaque année des milliers de Canadiens qui éprouvent de graves problèmes d’endettement. Visitez notre site Web au MNPdettes.ca pour communiquer avec un syndic autorisé en insolvabilité ou utiliser gratuitement nos outils d’autoévaluation de l’endettement. Abonnez-vous à notre capsule L’info dettes en trois minutes pour obtenir régulièrement des conseils pratiques sur la gestion des dettes et les finances personnelles.

À propos de l’Indice des dettes à la consommation de MNP

L’Indice des dettes à la consommation de MNP permet de prendre le pouls des Canadiens à l’égard de leur endettement et de mesurer leur capacité à payer leurs factures ainsi qu’à faire face aux imprévus et aux hausses de taux d’intérêt sans risquer l’insolvabilité. Réalisé par Ipsos et mis à jour chaque trimestre, cet indice est l’un des baromètres les plus fiables de la situation financière des Canadiens.

Maintenant à sa 25e édition, l’Indice a connu une chute marquée de six points par rapport au trimestre précédent pour s’établir à 83 points. Consultez MNPdettes.ca pour en savoir plus.

Les résultats du sondage ont été compilés par Ipsos, pour le compte de MNP Ltée, entre le 1er et le 6 juin 2023. Dans le cadre de ce sondage, un échantillon de 2 000 Canadiens d’au moins 18 ans ont été interrogés. Une pondération visant à équilibrer les données démographiques a ensuite été réalisée pour s’assurer que la composition de l’échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats représentatifs de l’ensemble de la population. La précision des sondages en ligne d’Ipsos est mesurée au moyen d’un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats se situent à plus ou moins 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, de ceux qui auraient été obtenus si tous les adultes canadiens avaient pris part au sondage. L’intervalle de crédibilité sera plus large parmi les sous-ensembles de la population. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d’autres types d’erreurs, notamment l’erreur de couverture et l’erreur de mesure.

