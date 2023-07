97 % des entreprises européennes rencontrent des problèmes avec leurs systèmes de paiement actuels, selon une nouvelle étude de Numeral

9 sur 10 prévoient d'investir dans la mise à niveau de leurs systèmes de paiement au cours des 18 prochains mois

/EIN News/ -- PARIS, 10 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Numeral, la plateforme d'orchestration bancaire leader du marché, a publié une nouvelle étude menée en partenariat avec la société de recherche OpinionWay révélant que 97% des cadres financiers européens éprouvent des difficultés dans les opérations de paiement de leurs entreprises. Au fur et à mesure que les entreprises se développent, les décideurs sont confrontés à des défis, notamment lorsqu’il s’agit de s'assurer que les paiements initiés sont correctement exécutés, de gérer les erreurs de paiement, et d'administrer les retours de paiement.

En conséquence, 90% des décideurs indiquent que leur entreprise prévoit d'investir dans la mise à niveau de leurs opérations de paiement dans les 18 prochains mois, 55% des entreprises prévoyant d'investir 100 000 € ou plus, ce pourcentage pouvant atteindre 88% pour les décideurs qui décrivent leurs opérations de paiement comme étant essentiellement manuelles. 18% d'entre eux envisagent d'investir plus de 1 000 000 €.

Les responsables des finances et de la trésorerie placent de grands espoirs dans ces investissements, 88% d’entre eux s'attendant à tirer des bénéfices très ou extrêmement importants de l'amélioration de leurs opérations de paiement.

En outre, plus les entreprises ont de paiements à gérer, plus les paiements deviennent un sujet IT, l'implication des équipes d'ingénierie passant de 9% pour les entreprises gérant moins de 100 000 paiements par an à 43% pour les entreprises gérant plus de 100 millions de paiements par an.

« Lorsque le volume des paiements augmente, les systèmes manuels ou semi-automatisés sont insuffisants. Ils introduisent trop d'erreurs manuelles qui sont plus difficiles à identifier et à corriger à mesure que les volumes augmentent, nécessitent davantage de ressources pour les tâches à faible valeur ajoutée, et rendent impossibles le traitement des paiements en temps réel, les paiements instantanés ou une clôture comptable rapide. Étant donné que les solutions disponibles qui permettent une automatisation de bout en bout sont peu nombreuses sur le marché, les entreprises se tournent vers leurs équipes de produits et d'ingénierie afin de combler cette lacune, démarche qui pourrait cependant détourner ces ressources de projets techniques plus essentiels aux activités des entreprises », ajoute Edouard Mandon.

Rapport complet : https://go.numeral.io/payops-report

Méthodologie de l'enquête

Ce rapport a été réalisé en partenariat avec OpinionWay. Le public interrogé était composé d'entreprises de 250 à 5 000 employés en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. 905 décideurs, incluant des responsables tels que des directeurs financiers, des SVP, des VP de la trésorerie, des contrôleurs des gestion, des responsables des paiements ainsi que d’autres décideurs en charge d’équipes comptables et financières de l'entreprise, ont été interrogés en ligne en décembre 2022 et en janvier 2023.

À propos de Numeral

Numeral est la plateforme d'orchestration bancaire conçue pour les fintechs, les institutions financières et les entreprises qui construisent des flux de paiement avancés avec leurs banques partenaires.

Grâce à une API unique et à un tableau de bord central, notre plateforme offre aux équipes produits et financières des intégrations bancaires clé en main, des paiements plus rapides, une visibilité des données en temps réel sur les comptes et les paiements, ainsi que des flux de travail efficaces.

Numeral fournit l'infrastructure de paiement aux pionniers européens de la fintech comme Swile, Spendesk, Alma et Xpollens, et sert une clientèle européenne croissante. Numeral est également partenaire des principales banques européennes, notamment Barclays, HSBC, Groupe BPCE, BNP Paribas et ABN AMRO. Lancée en 2021, Numeral a levé 13 millions d'euros auprès d'investisseurs de classe mondiale, dont Balderton et eFounders.

