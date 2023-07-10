Ambiq 以全新超低功耗處理器推動遙距醫療監測行業增長

Apollo4 Lite 及 Apollo4 Blue Lite 系統單晶片 (SoC) 提升裝置功能性及電池使用時間，加快遙距監測的採用

/EIN News/ -- 新聞要點：



新型 Apollo4 Lite 和 Blue Lite SoC 提供豐富的功能，優化的內存，強大的圖形性能以及 secure SPOT ® ，以便在輕量化解決方案中提供可靠安全性

，以便在輕量化解決方案中提供可靠安全性 裝置主要用於數碼健康應用，例如數碼聽筒、病患監測、持續性血糖和血壓監測

Apollo4 Blue Lite 提供安全的藍牙®低功耗連接，用於與手持裝置，主機裝置和雲端通訊



德州奧斯汀, July 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 超低功耗半導體產品和解決方案的技術領導者 Ambiq®向其不斷擴大的 IoT 端點裝置 SoC 產品組合，特別是醫療保健部門的遙距監控產品，引入了 Apollo4 Lite 和 Apollo4 Blue Lite SoC。該公告發布於 Ambiq 推出其 Heart Kit™ 後，Heart Kit 是一種利用多頭神經網絡 (MH-NN) 啟用各種實時心率監測應用的優化開源 AI 模型。

Apollo4 Lite 和 Blue Lite 產品線是基於 Ambiq 專有的 Subthreshold Power-Optimized Technology (SPOT®) 平台建造的最新一代系統處理器解決方案，實現新功能同時降低裝置的整體系統功耗以延長其電池使用時間。兩款 SoC 均內置一個頻率高達 192 MHz 的超低功耗 Cortex-M4 核心，擁有 turboSPOT、音頻子系統、GPU 以及充足 MRAM 和 SRAM。同時與 Ambiq 的 Apollo4 Plus 和 Blue Plus¹ 針腳相容，為開發者提供最大的創新靈活性。

「現今的病人可以使用各種裝置監視自己的健康，而醫護服務提供者需要更多數據分析來進行全面治療，」Ambiq 技術解決方案副總裁 David Priscak 說道。「藉助出色的圖形顯示和長電池使用時間技術，先進的健康追蹤現在由於我們的 Apollo4 SoC 系列的新成員加入而變得普及且易於購買。」

「全球遙距病患市場 2022 年的收入估計為 536 億美元，預計到 2027 年將達到 1,752 億美元，從 2022 年到 2027 年的複合年均增長率為 26.7%」 MarketsandMarkets Research Pvt. Ltd 的主要健康分析師 Anu Dhiman 女士 說。「影響市場增長的主要因素包括遙距病患監測對減輕醫療資源負擔的好處，遙距健康和遙距病患監測服務的監測好處，電訊的進步，以及老齡化人口的增加和擴大醫療保健照護的需求。」

Apollo4 Lite 和 Apollo4 Blue Lite 的設計目標是在小型裝置上提供長電池使用時間、高安全性和強圖形處理能力，以上優勢對於這兩款裝置的持續採用至關重要。兩款裝置現已投入批量生產，針對數碼健康產品、智能手錶、健身手環、動物追蹤器、語音啟動的遙控器、工業維護和智能家居 IoT 裝置。欲了解更多產品資訊，請瀏覽 www.ambiq.com/apollo4-lite 和 www.ambiq.com/apollo4-blue-lite 。

¹ – Apollo4 Lite 與 Apollo4 Plus (AMAP42KP-KBR) 針腳相容；Apollo4 Blue Lite 與 Apollo4 Blue Plus (AMA4B2KP-KXR) 針腳相容。

關於 Ambiq

Ambiq 的使命是開發最低功耗的半導體解決方案，以實現智能裝置的普及，開發最低功耗的半導體解決方案，推動更節能、可持續和數據驅動的世界。Ambiq 幫助全球領先的製造商開發出能在單次充電下使用幾週（而非幾天）的產品，同時在小巧機身中提供最多的功能集。Ambiq 的目標是利用 Ambiq 的先進的超低功耗系統單晶片 (SoC) 解決方案，將人工智能 (AI) 帶到流動和便攜裝置中前所未有之領域。截至 2023 年 3 月，Ambiq 出貨量已超過 2 億台。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ambiq.com 。

聯絡人

Charlene Wan

品牌、市場和投資者關係副總裁

cwan@ambiq.com

+1.512.879.2850

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