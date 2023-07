Ambiq treibt mit neuen Ultra-Low-Power-Prozessoren das Wachstum im Bereich der Fernüberwachung im Gesundheitswesen voran

Share This Article

News Provided By

Die System-on-Chips (SoCs) Apollo4 Lite und Apollo4 Blue Lite verbessern die Funktionen und die Batterielebensdauer der Geräte und beschleunigen die Einführung der Fernüberwachung

/EIN News/ -- Nachrichten-Highlights:



Die neuen Apollo4 Lite- und Blue Lite-SoCs bieten umfangreiche Funktionen, optimierten Speicher, starke Grafikleistung und secureSPOT ® für zuverlässige Sicherheit in einer leichtgewichtigen Lösung

für zuverlässige Sicherheit in einer leichtgewichtigen Lösung Ideal für digitale Gesundheitsanwendungen, wie z. B. digitale Stethoskope, Patientenüberwachung und kontinuierliche Blutzucker- und Blutdrucküberwachung

Das Apollo4 Blue Lite bietet sichere Bluetooth® Low Energy-Konnektivität für die Kommunikation mit Handheld-Geräten, Host-Geräten und der Cloud



AUSTIN, Texas, July 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq®, ein führender Technologieanbieter von Halbleiterprodukten und -lösungen mit extrem niedrigem Stromverbrauch, erweitert mit den Apollo4 Lite- und Apollo4 Blue Lite-SoCs sein wachsendes Portfolio an SoCs für IoT-Endgeräte, insbesondere für Fernüberwachungsprodukte im Gesundheitswesen. Diese Ankündigung folgt auf die Veröffentlichung des Heart Kit™ von Ambiq, einem optimierten Open-Source-KI-Modell, das neuronale Mehrkopfnetze (Multi-Head Neural Networks; MH-NNs) verwendet, um eine Vielzahl von Echtzeit-Herzüberwachungsanwendungen zu ermöglichen.

Die Apollo4 Lite- und Blue Lite-Produktlinie ist die neueste Generation von Systemprozessorlösungen, die auf der proprietären SPOT®-Plattform (Subthreshold Power-Optimized Technology) von Ambiq basieren und neue Funktionen ermöglichen, während sie gleichzeitig den Gesamtstromverbrauch der Geräte reduzieren und so deren Batterielebensdauer verlängern. Beide SoCs sind mit einem stromsparenden Cortex-M4-Kern ausgestattet, der mit TurboSPOT mit bis zu 192 MHz arbeiten kann, einem Audio-Subsystem, einer GPU und ausreichend MRAM und SRAM. Darüber hinaus sind sie mit Ambiqs Apollo4 Plus und Blue Plus¹ pin-kompatibel, was Entwicklern eine optimale Flexibilität für Innovationen bietet.

„Die Patienten von heute sind immer mehr in der Lage, ihre eigene Gesundheit zu überwachen und sich für sie einzusetzen, und Gesundheitsdienstleister benötigen mehr Datenanalysen, um eine ganzheitliche Behandlung zu verschreiben“, so David Priscak, VP of Technical Solutions bei Ambiq. „Die neuen Mitglieder unserer Apollo4-SoC-Familie bieten eine ansprechende Grafik und eine lange Akkulaufzeit und machen moderne Gesundheitsüberwachung jetzt erschwinglicher und zugänglicher:“

„Der weltweite Markt für die Fernüberwachung von Patienten wurde im Jahr 2022 auf 53,6 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2027 voraussichtlich 175,2 Mrd. USD erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von insgesamt 26,7 % zwischen 2022 und 2027“, so Anu Dhiman – Lead Healthcare Analyst bei MarketsandMarkets Research Pvt. Ltd. „Zu den wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des Marktes beeinflussen, gehören die Vorteile der Patientenfernüberwachung zur Verringerung der Belastung medizinischer Ressourcen, die Überwachungsvorteile von Telemedizin und Patientenfernüberwachungsdiensten, Fortschritte in der Telekommunikation, die zunehmende geriatrische Bevölkerung und die wachsende Notwendigkeit, den Zugang zum Gesundheitswesen zu erweitern.“

Das Apollo4 Lite und der Apollo4 Blue Lite sind für eine verlängerte Akkulaufzeit, erweiterte Sicherheit und leistungsstarke Grafik in kleinen Formfaktoren ausgelegt, was für die weitere Verbreitung dieser Geräte entscheidend ist. Beide sind jetzt in der Massenproduktion und zielen auf digitale Gesundheitsprodukte, Smartwatches, Fitnessarmbänder, Tier-Tracker, sprachgesteuerte Fernbedienungen, industrielle Wartungsgeräte und IoT-Geräte für das intelligente Zuhause ab. Weitere Produktinformationen finden Sie unter www.ambiq.com/apollo4-lite und www.ambiq.com/apollo4-blue-lite .

¹ – Apollo4 Lite ist pin-kompatibel mit Apollo4 Plus (AMAP42KP-KBR); Apollo4 Blue Lite ist pin-kompatibel mit Apollo4 Blue Plus (AMA4B2KP-KXR.)

Über Ambiq

Ambiq hat es sich zur Aufgabe gemacht, Halbleiterlösungen mit dem geringsten Stromverbrauch zu entwickeln, um intelligente Geräte überall zu ermöglichen. Wir entwickeln Halbleiterlösungen mit dem geringsten Stromverbrauch, um eine energieeffizientere, nachhaltigere und datengesteuerte Welt zu schaffen. Ambiq hat weltweit führende Hersteller bei der Entwicklung von Produkten unterstützt, die mit einer einzigen Ladung wochenlang (statt tagelang) durchhalten und gleichzeitig ein Maximum an Funktionen in einem kompakten Industriedesign bieten. Das Ziel von Ambiq ist es, künstliche Intelligenz (KI) in mobilen und tragbaren Geräten mit Hilfe von Ambiqs fortschrittlichen System-on-Chip (SoC)-Lösungen mit extrem niedrigem Stromverbrauch dorthin zu bringen, wo sie bisher noch nicht eingesetzt wurde. Ambiq hat mit Stand von März 2023 mehr als 200 Millionen Geräte ausgeliefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiq.com .

Kontakt

Charlene Wan

VP of Branding, Marketing, and Investor Relations

cwan@ambiq.com

+1.512.879.2850

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/620a2f10-acfe-4d54-b9c3-0983c58c06f6/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd179ebf-2f60-4195-8fca-b88c7b7a852c//de