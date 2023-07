Großartige Angebote rund um INNOCN-Monitore für Amazon EU-Kunden während des Prime Day 2023

/EIN News/ -- SHENZHEN, China, July 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd. (INNOCN) ist Vorreiter bei der Integration neuer Technologien in Monitore für unterwegs und das Homeoffice. Mit seinem innovativen Ansatz erfüllt INNOCN weiterhin seine Vision, die Produktivität und Kreativität von Amazon-Kunden in der gesamten Europäischen Union (EU) zu steigern, die auf der Suche nach Monitoren für Arbeits- und Unterhaltungszwecke sind.



INNOCN stellt immer wieder erschwingliche Monitore vor, die sich hervorragend als Begleiter für Laptops, als eigenständige Monitore für Desktop-PCs und als Partner für MacBooks eignen. In diesem Jahr haben Amazon EU-Kunden in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden die Möglichkeit, während des Prime Day von exklusiven Rabatten zu profitieren. Ab dem 11. Juli nimmt INNOCN am Prime Day teil und bietet Monitore mit vielen Funktionen zu reduzierten Preisen für Amazon EU Prime-Mitglieder an.

Während des Prime Day bietet INNOCN eine große Auswahl an hervorragenden Monitoren für Amazon EU-Kunden an. Die Produktpalette umfasst den tragbaren 13A1F( DE , FR ) sowie eine beeindruckende Auswahl an ultrabreiten Mini-LED-Gaming-Monitoren wie dem 27C1U-D ( DE , FR ), 27G1G ( DE , FR ), 39G1R( DE , FR ), 40C1R( DE , FR ), 44C1G( DE , FR ), 27G1S( DE , FR ), 27G1H( DE , FR ) und 48Q1V. Jeder dieser Monitore wird zu exklusiven Preisen für Kunden in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden ( DE , FR , IT , ES , NL ) angeboten.

Die Monitore von INNOCN verfügen über eine Fülle erstaunlicher Funktionen, die den Bedürfnissen jedes Verbrauchers gerecht werden. Diese Monitore zeichnen sich durch ihre Konnektivität mit Geräten aus, die mit USB-C-, HDMI- und DisplayPort-Optionen ausgestattet sind. Geschäftsleute, Studierende, Gamer und Fotografen werden die Bildschärfe und -qualität der INNOCN-Monitore gleichermaßen zu schätzen wissen. Mit hoher Auflösung, ausgezeichneten Farbeigenschaften, schnellen Reaktionszeiten und branchenüblichen Bildwiederholraten bieten diese Monitore ein visuelles Erlebnis der Spitzenklasse.

Verpassen Sie nicht die besten Monitor-Angebote am Prime Day. Handeln Sie jetzt und profitieren Sie von den exklusiven Angeboten von INNOCN.

