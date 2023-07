Mohawk Industries, Inc. nodigt u uit om deel te nemen aan de conferencecall over de resultaten voor het tweede kwartaal van 2023

/EIN News/ -- CALHOUN, Ga., July 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Naar aanleiding van de resultaten voor het tweede kwartaal van 2023 op donderdag 27 juli 2023 van Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) wordt u uitgenodigd om te luisteren naar de live conferencecall op vrijdag 28 juli 2023, om 11.00 uur ET.



Wat:



Wanneer:





Waar:





Hoe: Mohawk Industries, Inc. 2e kwartaal 2023 Call over resultaten



28 juli 2023

11.00 uur ET



www.mohawkind.com

Selecte informatie voor investeerders



Live online te volgen - Log in op de bovenstaande webpagina of

Registeer u voor de conferencecall via: https://dpregister.com/sreg/10180717/f9e2c175dc Live conferencecall: Nummer 1-833-630-1962 (US/Canada)

Nummer 1-412-317-1843 (Int’l)

Mohawk Industries is een wereldwijde en toonaangevende fabrikant van vloerbedekkingen die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten te verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijten, vloerkleden, keramische tegels, laminaat en vloeren in hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovaties hebben producten en technologieën opgeleverd die onze merken onderscheiden op de markt en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Onze merken waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin behoren tot de bekendste in de branche. Mohawk is in de afgelopen tien jaar uitgegroeid van een Amerikaanse tapijtenfabrikant tot het grootste bedrijf ter wereld op het gebied van vloerbedekking, met vestigingen in Australië, Brazilië, Canada, Europa, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

Voor degenen die niet op het afgesproken tijdstip kunnen luisteren, blijft de call tot 25 augustus 2023 beschikbaar door te bellen naar VS: 1-877-344-7529, Canada: 1-855-669-9658 of internationaal: 1-412-317-0088 en voer het Conferentie-ID # 5381723 in.

Contact:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Chief Financial Officer

706-624-2239