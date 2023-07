Xencelabs célèbre le Prime Day 2023 mondial d'Amazon avec des économies allant jusqu'à 30 %

Réductions disponibles du 10 au 16 juillet sur toutes les tablettes à stylet Xencelabs et les Xencelabs Quick Keys

/EIN News/ -- PORTLAND, Oregon, 07 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xencelabs Technologies Ltd. prend de l'avance sur le Prime Day d'Amazon de cette année, en proposant des économies importantes sur toute sa gamme d'outils professionnels primés pour le dessin et la conception numérique, notamment la tablette à stylet Medium Bundle SE, la tablette à stylet Medium Bundle, la tablette à stylet Medium, la tablette à stylet Small et la télécommande de raccourci Quick Keys.



Du 10 au 16 juillet, des économies allant jusqu'à 30 % sur tous les produits seront proposées aux professionnels créatifs sur l' e-store Xencelabs et dans les boutiques Amazon Xencelabs du monde entier :

Xencelabs a été fondée début 2019 afin d'apporter une alternative aux tablettes numériques adaptée aux exigences professionnelles des artistes et des designers qui travaillent dans toutes sortes d'applications créatives, allant de l'illustration, des effets visuels et du graphisme à la conception de jeux, en passant par le graphisme en mouvement, la modélisation 3D, l'animation et plus encore. La société a dévoilé les dimensions de la nouvelle tablette et la Quick Keys, une télécommande à écran OLED permettant de créer et d'accéder rapidement à des raccourcis d'application. Tous les produits Xencelabs sont conçus en vue de faciliter les tâches des utilisateurs et de parvenir à une combinaison optimale de confort, de personnalisation, d'ergonomie, d'utilisation intuitive et de compatibilité avec différents appareils, systèmes d'exploitation et logiciels professionnels.

Contact :

Jean Shen

jean.shen@xencelabs.com