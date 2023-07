Velan Inc. publie les résultats financiers de son premier trimestre 2023/24

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 06 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (la « Société »), l’un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd’hui les résultats financiers de son premier trimestre terminé le 31 mai 2023.



Faits saillants :

Le carnet de commandes 1 demeure solide, s’établissant à 490,5 millions de dollars, une augmentation de 26,2 millions de dollars, ou 5,6 %, depuis le début de l’exercice, ce qui s’explique par la vigueur des nouvelles affaires nettes (les « nouvelles affaires ») 1 et par le faible volume des ventes enregistrées pour le trimestre. La portion livrable dans les 12 prochains mois du carnet de commandes 1 s’établit à 335,8 millions de dollars.

se sont établies à 91,8 millions de dollars pour le trimestre, soit un ratio commandes/chiffre d’affaires de 1,36. Les nouvelles affaires sont demeurées stables par rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires trimestriel s’est élevé à 67,7 millions de dollars, une diminution de 7,3 millions de dollars, ou 9,8 %, comparativement au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Cette baisse est principalement attribuable à une accélération des livraisons au quatrième trimestre de l’exercice précédent résultant des demandes des clients et de l’accélération de la production de la Société, à des retards de livraison au cours du trimestre en courant découlant de problèmes de préparation des clients et un déficit de commandes livrables dans les opérations italiennes de la Société.

La marge brute pour le trimestre a reculé, s’établissant à 15,1 millions de dollars, ou 22,2 %, par rapport à 20,1 millions de dollars, ou 26,8 %, à l’exercice précédent. La baisse de 460 points de base de la marge brute en pourcentage est attribuable principalement à la diminution du volume des ventes, qui a nui à la capacité de la Société à couvrir ses coûts indirects fixes de production.

Perte nette 2 de 8,3 millions de dollars et BAIIA 1 négatif de 3,8 millions de dollars pour le trimestre comparativement à une perte nette 2 de 7,4 millions de dollars et à un BAIIA 1 négatif de 2,9 millions de dollars à l’exercice précédent. La baisse du BAIIA 1 est attribuable principalement à la diminution de la marge brute partiellement neutralisée par la diminution des frais d’administration.

Bruno Carbonaro, chef de la direction de Velan Inc., a déclaré : « Le début de l'exercice 2024 a été impacté par des retards temporaires d'expédition qui ont eu un effet négatif sur nos résultats. Cependant, nous sommes heureux de présenter une amélioration notable de notre trésorerie à la fin du trimestre, grâce à une attention continue à la gestion de notre fonds de roulement, poursuivant la tendance réalisée au dernier trimestre de l'exercice précédent. Notre carnet de commandes1 s'est également amélioré ce trimestre. Nous nous engageons à résoudre les différents problèmes opérationnels rencontrés ce trimestre alors que l'exécution demeure notre priorité absolue dans un environnement quelque peu difficile. Enfin, nous consacrons toutes les ressources et tous les efforts nécessaires pour préparer une clôture réussie de la transaction avec Flowserve. »

Faits saillants financiers

Trimestres clos les (en milliers de dollars américains, sauf les montants par action) 31 mai 2023 31 mai 2022 Chiffre d’affaires $67 659 $75 005 Marge brute 15 052 20 073 Marge brute % 22,2% 26,8% Perte nette2 (8 284) (7 352) Perte nette2 par action – de base et dilué (0,38) (0,34) BAIIA1 (3 799) (2 878) BAIIA1 par action – de base et dilué (0,18) (0,13)

Premier trimestre de 2024 (à moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport au premier trimestre de 2023) :

Le chiffre d’affaires a reculé ce trimestre, diminuant de 7,3 millions de dollars, ou 9,8 %, sur le trimestre correspondant de l’exercice précédent. Cette baisse est attribuable principalement à une diminution des livraisons de commandes importantes des opérations italiennes et françaises de la Société. Cette diminution est attribuable à l’accélération des livraisons au quatrième trimestre de l’exercice précédent résultant des demandes des clients et de l’accélération de la production de la Société, à des retards de livraison au cours du trimestre courant découlant de problèmes de préparation des clients et à un déficit de commandes livrables dans les opérations italiennes de la Société. Le recul du chiffre d’affaires du trimestre a été en partie compensé par le rebond des livraisons par les opérations nord-américaines de la Société, malgré divers problèmes liés à sa clientèle.

Les nouvelles affaires 1 se sont chiffrées à 91,8 millions de dollars, une diminution de 1,6 million de dollars, ou 1,7 %, par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent. Cette diminution est attribuable en partie à la baisse des commandes inscrites dans le secteur de la marine par les opérations nord-américaines de la Société, partiellement compensée par la hausse des commandes inscrites dans le secteur de l’amont pétrolier et du gazier et dans le secteur nucléaire par les opérations italiennes et françaises de la Société.

Les frais d’administration pour le trimestre se sont établis à 21,5 millions de dollars, en baisse de 4,3 millions de dollars, ou 16,7 %. La baisse des frais d’administration pour le trimestre est attribuable principalement à l’inscription au dernier trimestre de l’exercice précédent d’une provision relative à l’amiante fondée sur la valeur des règlements potentiels à l’égard de réclamations futures inconnues. Les charges liées aux règlements pour le premier trimestre de l’exercice 2023 se sont chiffrées à 3,2 millions de dollars. La baisse des frais d’administration pour le trimestre s’explique aussi par la réduction des frais d’expédition, qui se sont stabilisés, et des commissions de vente, à la suite de la baisse du volume trimestriel des ventes.

La perte nette2 s’est établie à 8,3 millions de dollars, ou 0,38 $ par action, comparativement à 7,4 millions de dollars, ou 0,34 $ par action, à l’exercice précédent. Le BAIIA1 s’est établi à un montant négatif de 3,8 millions de dollars, ou 0,18 $ par action, comparativement à un montant négatif de 2,9 millions de dollars, ou 0,13 $ par action, à l’exercice précédent. La variation défavorable du BAIIA1 pour le trimestre est attribuable principalement à la baisse des marges brutes, compensée en partie par la diminution des frais d’administration exposée précédemment. La variation de la perte nette2 est attribuable principalement aux mêmes facteurs que pour le BAIIA1 combinés à des variations défavorables des charges financières, partiellement compensées par une variation favorable de l’impôt sur le résultat.

Dividende

La Société a choisi de ne pas déclarer de dividende ce trimestre.

Conférence téléphonique

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du premier trimestre qui aura lieu vendredi, le 7 juillet 2023, à 11 h 00 (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-926-7510, code d’accès 22027398. Le matériel qui sera référencé lors de la conférence téléphonique sera disponible peu de temps avant l’événement sur le site Web de la société dans la section Relations avec les investisseurs (https://www.velan.com/fr/company/investor_relations). La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1-416-626-4100 ou au 1-800-558-5253, code d’accès 22027398.

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 370,4 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société emploie approximativement 1 650 individus et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d’exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures de la performance et de la situation financière qui ne sont pas définies par les IFRS (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles de comparaison avec des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures, que la direction utilise pour évaluer les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société, sont rapprochées des mesures de la performance définies par les IFRS. La Société utilise également des mesures financières supplémentaires. Ces rapprochements et définitions sont présentés à la page suivante.

Bénéfice net (perte nette) avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA »)

Trimestres clos les (en milliers, sauf les montants par action) 31 mai

2023

$ 31 mai

2022

$ Perte nette1 (8 284 ) (7 352 ) Ajustements au titre des éléments suivants: Amortissement des immobilisations corporelles 2 066 2 161 Amortissement des immobilisations incorporelles et coûts de financement 553 558 Charges financières, montant net 1 205 236 Impôt sur le résultat 651 1 509 BAIIA (3 799 ) (2 878 ) BAIIA par action - De base et dilué (0,18 ) (0,13 )

Le terme « BAIIA » s’entend du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré de l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’amortissement des immobilisations incorporelles et coûts de financement, du montant net des charges financières et de la provision pour charge d’impôt sur le résultat. Le « BAIIA par action » s’obtient en divisant le BAIIA par le nombre total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Définitions des mesures financières supplémentaires

Les termes « nouvelles affaires nettes » et « nouvelles affaires » s’entendent des commandes fermes, net des annulations, enregistrées par la Société au cours d’une période. Les nouvelles affaires varient en fonction de la fluctuation de certains taux de changes au courant d’une période. La mesure fournit une indication de la performance des opérations de vente de la Société pour une période déterminée et donne une idée des attentes concernant le chiffre d’affaires et les flux de trésorerie devant être réalisés sur ces commandes

Le terme « carnet de commandes » s’entend du cumul de toutes les nouvelles affaires prises en charge par la Société et restant à livrer. Le carnet de commandes varie en fonction de la fluctuation de certains taux de changes au courant d’une période. La mesure fournit une indication des défis opérationnels auxquels la Société sera confrontée et donne une idée des attentes concernant le chiffre d’affaires et les flux de trésorerie devant être réalisés sur ces commandes.

Le « ratio commandes/chiffre d’affaires » s’obtient en divisant les commandes par le chiffre d’affaires. La mesure fournit une indication de la performance et des perspectives de la Société pour une période déterminée.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

États de la situation financière consolidés (en milliers de dollars américains) Aux 31 mai, 28 février, 2023 2023 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 58 842 50 513 Placements à court terme 17 37 Créances d'exploitation 90 755 121 053 Impôt sur le résultat à recouvrer 6 700 6 195 Stocks 216 903 202 649 Acomptes et charges payées d’avance 7 912 7 559 Actifs dérivés 192 107 381 321 388 113 Actifs non courants Immobilisations corporelles 67 553 68 205 Immobilisations incorporelles et goodwill 16 159 16 153 Impôt sur le résultat différé 4 754 4 663 Autres actifs 654 723 89 120 89 744 Total des actifs 470 441 477 857 Passifs Passifs courants Dette bancaire 212 260 Dettes d'exploitation et charges à payer 79 154 79 408 Impôt sur le résultat à payer 2 375 2 832 Acomptes de clients 30 459 28 201 Provisions 17 403 16 485 Passifs dérivés 93 299 Partie à court terme des obligations locatives à long terme 1 367 1 298 Partie à court terme de la dette à long terme 8 312 8 177 139 375 136 960 Passifs non courants Obligations locatives à long terme 9 191 9 458 Dette à long terme 20 715 21 719 Impôt sur le résultat à payer 933 933 Impôt sur le résultat différé 4 052 3 966 Acomptes de clients 28 770 27 937 Provisions 69 165 70 924 Autres passifs 4 767 5 125 137 593 140 062 Total des passifs 276 968 277 022 Total des capitaux propres 193 473 200 835 Total des passifs et des capitaux propres 470 441 477 857





États des résultats consolidés (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action) Périodes de trois mois closes les

31 mai, 31 mai, 2023 2022 $ $ Chiffre d’affaires 67 659 75 005 Coût des ventes 52 607 54 932 Marge brute 15 052 20 073 Frais d’administration 21 499 25 812 Autres produits (13 ) (141 ) Résultat d'exploitation (6 434 ) (5 598 ) Produits financiers 135 90 Charges financières (1 340 ) (326 ) Charges financières, montant net (1 205 ) (236 ) Résultat avant impôt (7 639 ) (5 834 ) Charge d'impôt sur le résultat 651 1 509 Résultat net de la période (8 290 ) (7 343 ) Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (8 284 ) (7 352 ) Participation ne donnant pas le contrôle (6 ) 9 Résultat net de la période (8 290 ) (7 343 ) Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base et dilué (0,38 ) (0,34 ) Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne 0,02 - et action à droit de vote multiple (0,03 $ CA) (- $ CA) Nombre moyen pondéré total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple De base et dilué 21 585 635 21 585 635





États du résultat global consolidés (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes les

31 mai, 31 mai, 2023 2022 $ $ Résultat global Résultat net de la période (8 290 ) (7 343 ) Autres éléments du résultat global Conversion de devises étrangères 1 408 (5 831 ) Résultat global (6 882 ) (13 174 ) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (6 876 ) (13 182 ) Participation ne donnant pas le contrôle (6 ) 8 Résultat global (6 882 ) (13 174 ) Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état des résultats consolidés.





États des variations des capitaux propres consolidés (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions) Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple Capital social Surplus d'apport Cumul des autres éléments du résultat global Résultats non distribués Total Participation ne donnant pas le contrôle Total des capitaux propres Solde au 28 février 2022 72 695 6 260 (32 126 ) 217 995 264 824 686 265 510 Résultat net de l'exercice - - - (7 352 ) (7 352 ) 9 (7 343 ) Autres éléments du résultat global - - (5 830 ) - (5 830 ) (1 ) (5 831 ) Résultat global - - (5 830 ) (7 352 ) (13 182 ) 8 (13 174 ) Autres - - (97 ) 97 - - - Solde au 31 mai 2022 72 695 6 260 (38 053 ) 210 740 251 642 694 252 336 Solde au 28 février 2023 72 695 6 260 (41 208 ) 162 142 199 889 946 200 835 Résultat net de l'exercice - - - (8 284 ) (8 284 ) (6 ) (8 290 ) Autres éléments du résultat global - - 1 408 - 1 408 - 1 408 Résultat global - - 1 408 (8 284 ) (6 876 ) (6 ) (6 882 ) Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - (346 ) (346 ) - (346 ) Actions à droit de vote subalterne - - - (134 ) (134 ) - (134 ) Solde au 31 mai 2023 72 695 6 260 (39 800 ) 153 378 192 533 940 193 473





États des flux de trésorerie consolidés (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes les

31 mai, 31 mai, 2023 2022 $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de la période (8 290 ) (7 343 ) Ajustements visant à rapprocher le résultat net des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation 834 (1 755 ) Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 18 150 6 033 Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation 10 694 (3 065 ) Activités d'investissement Placements à court terme 19 (1 288 ) Entrées d'immobilisations corporelles (1 109 ) (920 ) Entrées d'immobilisations incorporelles (384 ) (9 ) Produit de la cessions d'immobilisations corporelles et d'immobilisations incorporelles 14 16 Variation nette des autres actifs 28 14 Sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement (1 432 ) (2 187 ) Activités de financement Augmentation de la dette à long terme - 2 160 Remboursement de la dette à long terme (926 ) (569 ) Remboursement des obligations locatives à long terme (362 ) (370 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement (1 288 ) 1 221 Incidence des écarts de change sur la trésorerie 403 (1 782 ) Variation nette de la trésorerie au cours de la période 8 377 (5 813 ) Trésorerie, montant net, au début de la période 50 253 53 465 Trésorerie, montant net, à la fin de la période 58 630 47 652 Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : Trésorerie et équivalents de trésorerie 58 842 49 621 Dette bancaire (212 ) (1 969 ) Trésorerie, montant net, à la fin de la période 58 630 47 652 Informations supplémentaires Intérêts payés (49 ) (223 ) Impôt sur le résultat payé (2 610 ) (1 817 )

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :

Bruno Carbonaro, Chef de la direction et Président

Tél. : 438-817-7593

ou

Rishi Sharma, Chef de la direction financière

Tél. : 438-817-4430

_________________________

1 Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires – Voir les explications ci-haut.

2 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.