Lynx Air annonce de nouvelles destinations soleil aux États-Unis au départ de Toronto et de Montréal

Lynx propose désormais des liaisons entre Toronto et Los Angeles et Phoenix, et entre Montréal et Las Vegas

/EIN News/ -- TORONTO, 06 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lynx Air (Lynx) élargit son réseau américain cet automne, avec l’ajout de liaisons au départ de l’aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) vers l’aéroport international de Los Angeles (LAX) et l’aéroport international Sky Harbor de Phoenix (PHX), ainsi qu’au départ de l’aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) vers l’aéroport international Harry Reid de Las Vegas (LAS).



Les tarifs sont vraiment très abordables, à partir de 129 $* pour un aller simple, taxes et frais compris. La compagnie aérienne a également lancé une vente de sièges pour une durée limitée, offrant jusqu’à 25 % de rabais sur tous les tarifs de base à destination et en provenance des États-Unis avec le code promo FLYUSA. Ce solde se terminera le 6 juillet 2023 à 23 h 59 (HAE). Pour réserver un billet à petit prix, veuillez consulter FlyLynx.com.

Lynx a lancé ses activités aux États-Unis au début de cette année et propose déjà des itinéraires entre Calgary et Los Angeles, Phoenix et Las Vegas, et entre Toronto et Orlando.

Avec l’ajout de ces nouveaux marchés, la compagnie aérienne proposera 98 vols par semaine au départ et à destination des États-Unis, soit plus de 18 000 sièges.

« Nous savons que les Canadiens aiment voyager vers le sud à la recherche d’aventures et de soleil à l’automne. Nous sommes ravis d’offrir une option très abordable reliant l’est du Canada à trois des destinations soleil les plus populaires de l’ouest des États-Unis », a déclaré Merren McArthur, PDG de Lynx. « Lynx Air sera le seul transporteur à très bas prix à desservir ces itinéraires, et nous sommes ravis de rendre ces destinations plus accessibles aux voyageurs de Toronto et de la région de Montréal. En choisissant Lynx, les Canadiens réduiront leurs frais de voyage et profiteront davantage de leur destination ensoleillée. »

Calendrier des vols pour les États-Unis de Lynx :

No de vol Date d’entrée en vigueur Fréquence Départ

Station Arrivée

Station Y9 640 24-AOU.-2023 LUN.-MER.-JEU.-VEN.-DIM. YYZ LAX Y9 737 24-AOU.-2023 LUN.-MER.-JEU.-VEN.-DIM. LAX YYZ Y9 642 12-OCT.-2023 MAR.-JEU.-SAM. YYZ PHX Y9 711 12-OCT.-2023 MAR.-JEU.-SAM. PHX YYZ Y9 612 31-AOU.-2023 LUN.-JEU.-VEN.-DIM. YUL LAS Y9 709 31-AOU.-2023 LUN.-JEU.-VEN.-DIM. LAS YUL

Veuillez noter que les dates sont sujettes à modification. Consultez le site Web pour connaître tous les détails du programme.

* Offre d’une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais. Il y a des restrictions.

