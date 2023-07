Techsploration et Irving Shipbuilding annoncent l'octroi de quatre (4) bourses d'études à des jeunes femmes inscrites à des programmes dans le domaine des métiers spécialisés, des affaires et de la technologie au NSCC

/EIN News/ -- HALIFAX, Nova Scotia, 05 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Techsploration et Irving Shipbuilding ont le plaisir d'annoncer l’attribution de quatre (4) bourses d'études de 3 500 $ à des étudiantes inscrites en première ou deuxième année à un programme axé sur les métiers spécialisés, les affaires ou les technologies au NSCC.



« Irving Shipbuilding croit en l’importance des partenariats noués de longue date avec Techsploration et le Nova Scotia Community College pour faire progresser les compétences et les possibilités pour les Néo-Écossais souhaitant participer à notre mission historique de construction de navires pour le Canada », déclare Jim Rennie, vice-président des ressources humaines, Irving Shipbuilding. « Nous nous sommes engagés à développer une main-d'œuvre diversifiée et inclusive. Aujourd'hui, plus de 13 % de nos travailleurs qualifiés sont des femmes. Dans le cadre de cette initiative, nous sommes impatients d'offrir des possibilités de mentorat et de travail aux récipiendaires des bourses. »

Victoria Henneberry, ancienne élève du programme de Techsploration et apprentie tuyauteuse chez Irving Shipbuilding, rend aujourd'hui la pareille à l'institution qui l'a encouragée à poursuivre une carrière dans les métiers.

« En tant qu'étudiante du programme Techsploration en 2012, j'avais des modèles qui étaient des femmes dans les métiers chez Irving Shipbuilding et qui m'ont donné envie de poursuivre une carrière dans les métiers spécialisés », explique Victoria. « Je me suis inscrite au programme de montage de tuyaux de vapeur et de tuyauterie au NSCC et j'ai obtenu mon diplôme avec distinction en 2015, ce qui m'a permis d’effectuer des stages incroyablement intéressants et de bénéficier d’une expérience concrète dans mon métier. Je suis très fière de faire partie de l'équipe d'Irving Shipbuilding et de redonner à Techsploration en encadrant une nouvelle classe de jeunes femmes et de jeunes non binaires. »

« Irving Shipbuilding offre cette bourse d'études aux anciennes de Techsploration au NSCC, poursuivant ainsi son partenariat de longue date avec le Collège qui fait avancer la diversité et l'inclusion pour les groupes méritant l'équité et qui soutient nos étudiants et nos anciens. Nous sommes honorés de leur soutien continu. En plus du programme « Pathways to Shipbuilding » par l'intermédiaire du Centre d'excellence en construction navale Irving et de la Stratégie nationale en matière de construction navale, ces bourses permettent de renforcer l’aide apportée aux étudiants et aux anciens étudiants du NSCC pour leur permettre de s’épanouir. » – Don Bureaux, président, NSCC

Depuis plus de vingt ans, Techsploration offre des bourses d'études à des jeunes femmes et à des jeunes non binaires qui s'inscrivent à des programmes d'études postsecondaires dans les domaines des sciences, du génie, des métiers et des technologies.

Les anciennes élèves de Techsploration et les diplômées des écoles désignées par Techsploration qui s'identifient comme des femmes, des femmes Micmacs ou autochtones, ou des femmes afro-néo-écossaises en première ou deuxième année du programme de leur choix au NSCC sont invitées à poser candidature à l’adresse https://techsploration.ca/career-resources/scholarships/.

À propos de Techsploration

Établi en 1998, Techsploration est un organisme à but non lucratif qui fournit aux jeunes femmes et aux jeunes non binaires de la 9e à la 12e année les informations et les expériences nécessaires pour prendre des décisions de carrière éclairées dans les domaines des sciences, du génie, des métiers et des technologies (SGMT) - domaines dans lesquels les femmes sont encore largement sous-représentées. Dans le but d'augmenter le nombre de femmes travaillant dans les SGMT, le programme primé de Techsploration, dirigé par des mentors, sensibilise également à l'importance des mathématiques et des sciences pour leurs futures carrières.

À propos d’Irving Shipbuilding

Irving Shipbuilding est le constructeur naval national du Canada, sélectionné en 2011 pour construire la future flotte de navires de combat de la Marine royale canadienne. À ce jour, trois navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique (NPEA) ont été livrés et trois autres sont en construction. L'entreprise construira également deux NPEA sur mesure pour la Garde côtière canadienne avant de commencer à construire la flotte plus importante des navires de combat de canadiens (NCC). À ce jour, plus de 5,34 milliards $ d'investissements ont été réalisés au Canada dans le cadre de la stratégie nationale en matière de construction navale. Notre équipe de 2 300 constructeurs de navires est fièrement basée à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et comprend la plus grande équipe d'apprentis du Canada atlantique. www.shipsforcanada.ca

PERSONNES-RESSOURCES : Techsploration Irving Shipbuilding Emily Boucher Mel Schori Directrice générale Directeur des communications 902 817-6428 cellulaire 902 266-8003 cellulaire Emily.boucher@techsploration.ca Schori.mel@irvingshipbuilding.com

