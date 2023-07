Près d'un Canadien sur deux (47 %) interrogé dans le cadre d'un sondage Allstate admet conduire avec un animal de compagnie sans l'attacher

Avant de prendre la route pour l'été, les propriétaires d'animaux de compagnie font-ils tout le nécessaire pour assurer la sécurité de leurs compagnons à quatre pattes ?

Ce sont près de la moitié (47 %) des répondants canadiens qui affirment ainsi ne pas attacher leurs animaux de compagnie. Ils sont 20 % à admettre que leurs animaux sont laissés en liberté sur la banquette arrière et un petit pourcentage (6 %) à dire qu'ils laissent même leurs amis poilus sur leurs genoux pendant qu'ils conduisent. Comme tout passager, les animaux de compagnie peuvent être pris par surprise si le conducteur freine brusquement ou doit faire une manœuvre d'urgence, ce qui les expose à un risque de blessure grave. Non seulement peuvent-ils se blesser et blesser les autres passagers lors d'une collision, mais ils peuvent aussi constituer un danger pour les secouristes qui tentent d'aider les personnes présentes sur les lieux de l'accident.

Le fait que 38 % des personnes interrogées déclarent avoir l'intention d'emmener leur animal de compagnie pour un déplacement d'au moins une heure cet été constitue une autre source d'inquiétude. Les résultats de l'enquête montrent que les hommes (56 %), les 18-34 ans (57 %), les parents de chiens (60 %) et les Canadiens qui prévoient de partir en voyage avec leur animal de compagnie cet été (58 %) sont plus susceptibles de laisser leur animal non attaché dans un véhicule en mouvement.

« De nombreux Canadiens se qualifient affectueusement de parents de leurs animaux de compagnie, ce qui montre à quel point ils se soucient aussi des membres de la famille à quatre pattes. Mais ce que nous constatons dans ce sondage raconte une histoire un peu différente et illustre à quel point on peut faire mieux pour assurer la sécurité de tous les occupants des véhicules, qu'ils aient deux ou quatre pattes », déclare Dominique Vaillancourt, directrice d'agence chez Allstate. « S'assurer que chaque personne boucle sa ceinture de sécurité est une mesure de sécurité incroyablement importante dans un véhicule. Le fait de prendre des précautions supplémentaires pour nos animaux de compagnie bien-aimés devrait aussi représenter un engagement en matière de sécurité. »

Passagers à fourrure régulièrement à bord

L'enquête a révélé que 35 % des Canadiens ont un chat, 32 % un chien et 11 %, un autre animal de compagnie à la maison. Il est intéressant de noter que 10 %, 11 % et 5 % de ces répondants, respectivement, ont adopté des animaux au cours des trois dernières années, pendant la pandémie, et qu'ils ne sont peut-être pas informés des dangers liés à la conduite d'un véhicule avec leur animal de compagnie.

Le quart des parents de chats et de chiens (25 %) déclarent voyager avec leur animal de compagnie dans un véhicule en mouvement au moins une fois par semaine. Par ailleurs, 22 % des personnes interrogées ayant un chat ou un chien voyagent avec leur animal en voiture quelques fois par mois, tandis que 35 % ne le font qu'une ou deux fois par an. Près d'une personne sur cinq (18 %) n'emmène jamais son animal dans sa voiture.

Les résultats du sondage montrent qu'une grande majorité d'animaux de compagnie se déplacent en voiture, d'où la nécessité d'assurer la sécurité de votre animal.

Conseils de sécurité pour votre cargaison précieuse à quatre pattes

Parmi les répondants qui se déplacement en voiture avec leur animal de compagnie au moins une fois par an, la moitié (49 %) ont déclaré que leur animal voyage généralement dans une caisse ou une cage de transport (32 %), dans un harnais attaché à une ceinture de sécurité (13 %) ou qu’ils utilisent une ceinture de sécurité ou un siège d’auto conçu pour leur type d’animal (5 %).

Dominique Vaillancourt d'Allstate vous offre les conseils suivants pour voyager en voiture en toute sécurité avec des animaux de compagnie cet été :

Attachez votre animal dans une cage de transport ou à l’aide d’un système d'attache approprié. Placez votre animal dans une caisse de transport sûre et bien ventilée pour assurer sa sécurité et celle des passagers. Pour les chiens de grande taille ou les animaux qui ne peuvent pas être placés dans une cage de transport, vous pouvez utiliser des ceintures de sécurité ou des harnais spécialement conçus pour les animaux.

Placez votre animal dans une caisse de transport sûre et bien ventilée pour assurer sa sécurité et celle des passagers. Pour les chiens de grande taille ou les animaux qui ne peuvent pas être placés dans une cage de transport, vous pouvez utiliser des ceintures de sécurité ou des harnais spécialement conçus pour les animaux. Attachez correctement la cage de transport ou le harnais. Veillez à bien fixer la cage de transport ou relier le harnais de votre animal au système de ceinture de sécurité du véhicule. Cette mesure de sécurité peut aussi aider à empêcher votre animal de bouger ou de tomber lors d'arrêts brusques.

Veillez à bien fixer la cage de transport ou relier le harnais de votre animal au système de ceinture de sécurité du véhicule. Cette mesure de sécurité peut aussi aider à empêcher votre animal de bouger ou de tomber lors d'arrêts brusques. Habituez progressivement votre animal avec les trajets en voiture. Si votre animal a du mal avec les trajets en voiture, la cage de transport ou le harnais, commencez par des trajets courts et augmentez progressivement la durée pour l'aider à se familiariser avec l'expérience.

Si votre animal a du mal avec les trajets en voiture, la cage de transport ou le harnais, commencez par des trajets courts et augmentez progressivement la durée pour l'aider à se familiariser avec l'expérience. Assurez-vous que votre compagnon est en assez bonne santé pour voyager et que ses vaccins sont à jour. Apportez toute documentation ou tout document prouvant la vaccination, en fonction de votre destination.

Apportez toute documentation ou tout document prouvant la vaccination, en fonction de votre destination. Ne laissez jamais un animal seul dans une voiture garée, exposée à la chaleur. La température à l'intérieur du véhicule peut monter rapidement, ce qui peut mettre la santé de votre compagnon en danger.



Si vous voyagez en voiture avec votre animal, consultez le blogue Conseils du quotidien pour obtenir plus d’informations et de conseils à l'adresse https://blogue.allstate.ca/conseils-transport-voiture-en-securite-animal-chat-chien .

Allstate comprend à quel point les animaux de compagnie sont importants pour les familles et offre une couverture d'assurance pour animaux de compagnie par l'entremise de son partenariat avec Pets Plus Us . Si vous songez à accueillir un nouvel animal à la maison, visitez notre site Web pour obtenir de plus amples renseignements.

