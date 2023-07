Boralex annonce l’entrée en fonction de Mihaela Stefanov à titre de vice-présidente principale, gestion intégrée des risques et responsabilité sociétale de l’entreprise

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 03 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse d’annoncer l’entrée en poste de Mihaela Stefanov à titre de vice-présidente principale, gestion intégrée des risques et responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). Mme Stefanov rejoint ainsi le comité de direction de Boralex dès aujourd’hui.



« Depuis son arrivée chez Boralex, Mihaela fait preuve d’un leadership fort et inspirant », a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex. « Elle a implanté la RSE comme réflexe dans la prise de décision chez les hauts-dirigeants et gestionnaires à travers l’entreprise, en plus de placer ces enjeux au cœur des discussions de notre conseil d’administration. Je lui souhaite la bienvenue au comité de direction et suis impatient de poursuivre ensemble le travail et les transformations entamés il y a déjà plus de deux ans. »

« C’est un privilège pour moi de rejoindre une équipe de direction pour qui la RSE et, de façon plus globale, la gestion intégrée des risques, sont des leviers de croissance et de succès », a déclaré Mihaela Stefanov. « Nous avons la responsabilité de produire de l’énergie de façon durable pour les générations futures. Je continuerai à œuvrer chaque jour pour concrétiser cette raison d’être et renforcer notre position de référence auprès de nos partenaires. »

Mihaela a rejoint Boralex en avril 2021 en tant que directrice, responsabilité sociétale de l’entreprise, avant d’être promue vice-présidente, responsabilité sociétale de l’entreprise. Elle a su orchestrer l’élaboration et le déploiement de la stratégie de RSE à l’échelle de l’entreprise et a coordonné les différentes divulgations internes et externes en la matière. Elle cumule plus de 12 ans d’expérience en stratégie et consultation en développement durable et responsabilité sociétale. Avant de se joindre à Boralex, Mihaela a notamment œuvré pendant plus de 10 ans chez un grand cabinet de services conseils, au sein des services en changements climatiques et développement durable.

La RSE, pratique d’affaires incontournable et stratégie de gestion de risque

La fonction gestion des risques et RSE a été créée à l’automne 2022, lorsque Boralex a dévoilé une évolution dans son modèle de gestion, afin de concentrer la vigie sur l’exposition aux risques dans l’environnement changeant et toujours plus complexe de l’énergie. Elle matérialise la volonté de Boralex de saisir les opportunités avec encore plus de confiance et de résilience, en plus de continuer à déployer la stratégie globale de RSE, fondamentale à l’entreprise et centrale au Plan stratégique 2025.

Boralex considère que la responsabilité sociétale est une pratique d’affaires incontournable dans le contexte de la crise climatique et des importants enjeux sociaux qui marquent notre époque. Les risques RSE étant intimement liés à l’ensemble des risques de l’entreprise, le regroupement de la RSE et de la gestion des risques sous une même fonction offre une vision d’ensemble aux hauts-dirigeants, permet une optimisation des ressources et de la chaîne d’information, en plus d’améliorer la résilience à l’échelle de l’entreprise.

