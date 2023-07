/EIN News/ --

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 03 juillet 2023 N° 04 – 2023

SCOR Investment Partners annonce l’ouverture d’une filiale suisse à Zurich

SCOR Investment Partners, la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR, est fière d’annoncer l’ouverture de sa filiale suisse localisée à Zurich, nommée SCOR Investment Partners Switzerland AG.

SCOR Investment Partners poursuit sa stratégie de développement à l’international. Cette nouvelle implantation capitalise sur la présence de longue date du groupe SCOR à Zurich. Ce nouveau hub de commercialisation permet d’accompagner la clientèle institutionnelle suisse, avec une proximité accrue.

Les stratégies d’investissement proposées par SCOR Investment Partners seront ainsi commercialisées depuis Paris et Zurich.

Fabrice Rossary, président du directoire de SCOR Investment Partners, déclare : « Notre présence historique sur le marché institutionnel suisse demeure au cœur de notre stratégie de développement et nous sommes convaincus par la nécessité de renforcer notre présence locale. Nous avons pour ambition d’accélérer le développement international, stratégique pour SCOR Investment Partners. »

Pour de plus amples informations, contactez Anne-Laure Mugnier, Head of Marketing & Communications, +33 1 58 44 84 53, amugnier@scor.com

A propos de SCOR Investment Partners

Financer, ensemble, le développement durable de la société.

SCOR Investment Partners est la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR. Créée en 2008 et agréée depuis mai 2009 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le n°GP09000006, SCOR Investment Partners compte plus de 80 collaborateurs et s’organise autour de sept pôles de gestion : Fixed Income, Corporate Loans, Dettes Infrastructure, Immobilier Direct, Dettes Immobilières, Insurance-Linked Securities et Sélection de Fonds. Depuis 2012, SCOR Investment Partners donne accès aux investisseurs professionnels à une partie des stratégies développées pour le groupe SCOR. Les actifs confiés par les investisseurs externes s’élèvent à EUR 7,1 milliards à fin mars 2023. Au total, les actifs sous gestion de la société s’élèvent à EUR 18,9 milliards à la même date (engagements non tirés inclus).

Visitez le site de SCOR Investment Partners : www.scor-ip.com

Document publicitaire destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Ce communiqué de presse est produit à titre d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre, une sollicitation, une invitation ou une recommandation à souscrire un service ou produit d’investissement.

Veuillez-vous référer à l’ensemble des documents réglementaires du Fonds, disponibles gratuitement et sur simple demande auprès de l’équipe vente et marketing de SCOR Investment Partners SE, avant de prendre toute décision finale d’investissement.

