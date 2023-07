BGI ist weltweit führend in der lebenswissenschaftlichen Forschung im Ranking des Nature Index 2023

SHENZHEN, CHINA, July 3, 2023/ EINPresswire.com / -- Das BGI hat im Ranking des Nature Index 2023 große Fortschritte gemacht und sich weiter als führender Akteur in der lebenswissenschaftlichen Forschung (im Nature Index früher als Life Sciences bezeichnet) etabliert. Mit einer Verbesserung um drei Plätze im Vergleich zum Vorjahr belegt das BGI nun den fünften Platz unter den Unternehmensforschungseinrichtungen weltweit und ist die einzige chinesische Unternehmensforschungseinrichtung unter den Top 10. Darüber hinaus hat das BGI seine Führungsposition als führende Unternehmensforschungseinrichtung für Biowissenschaften im asiatisch-pazifischen Raum im achten Jahr in Folge seit der Aufnahme von Unternehmensforschungsinitiativen in den Nature Index im Jahr 2015 behauptet.Der Nature Index ist ein jährlicher, weltweiter Maßstab für die Qualität der Forschung und umfasst Forschungsartikel, die in 82 angesehenen naturwissenschaftlichen Zeitschriften und 64 gesundheitswissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht wurden, von denen letztere 2023 neu in den Index aufgenommen wurden. Alle Zeitschriften wurden von einem unabhängigen Gremium aus führenden Wissenschaftlern ihres jeweiligen Fachgebiets sorgfältig nach ihrer Reputation ausgewählt.Im Berichtszeitraum des Nature Index 2023, der dem Kalenderjahr 2022 entspricht, hat BGI 51 Artikel in renommierten CNNS-Publikationen veröffentlicht (Nature und seine Untermagazine, Science und seine Untermagazine, Cell und seine Untermagazine sowie das New England Journal of Medicine). Bis zum 26. Juni 2023 wird das BGI insgesamt 4.628 Forschungsartikel veröffentlicht haben, davon 527 in CNNS. BGI-Research hat als zentrale Forschungseinrichtung der BGI-Gruppe maßgeblich zur Sequenzierung von mehr als 41 % der Tiergenome und 39 % der Pflanzengenome weltweit beigetragen.Im März 2022 wurde eine bahnbrechende Studie von Wissenschaftlern des BGI-Research und ihren Kooperationspartnern in Nature veröffentlicht. Die Studie enthüllte einen bemerkenswerten Fortschritt in der Stammzellforschung, indem sie eine transgene, schnelle und kontrollierbare Methode zur Umwandlung pluripotenter Stammzellen in voll entwickelte totipotente 8-Zell-ähnliche embryonale Zellen vorstellte. Diese bahnbrechende Entdeckung eröffnet neue Wege für Fortschritte in der Organregeneration und der synthetischen Biologie und verspricht bedeutende Durchbrüche in diesen Bereichen.Im April hat ein internationales Forscherteam des BGI-Research zusammen mit wissenschaftlichen Forschungsteams aus China, Deutschland, Italien, Singapur, Spanien, Schweden und Großbritannien einen wichtigen wissenschaftlichen Meilenstein erreicht. Ihre gemeinsamen Anstrengungen führten zur Veröffentlichung des weltweit ersten umfassenden Ganzkörper-Transkriptom-Atlas für Primaten in Nature. Diese bemerkenswerte Leistung hat das Potenzial, die Behandlung menschlicher Krankheiten zu revolutionieren, indem sie wertvolle Einblicke in die zellulären Mechanismen liefert, die verschiedenen Krankheiten zugrunde liegen.Im Mai veröffentlichte eine Gruppe internationaler Wissenschaftler unter der Leitung von BGI-Research hochmoderne räumliche Panorama-Atlanten des Lebens, die einen umfassenden Einblick in die zelluläre Dynamik in verschiedenen Entwicklungsstadien bieten und wichtige Aspekte der Behandlung von Krankheiten, der Entwicklung, des Alterns und der biologischen Evolution beleuchten. Ein Artikel wurde in Cell und drei weitere Studien in Developmental Cell veröffentlicht.Im September leitete BGI-Research ein Forschungsteam aus mehreren Instituten, das mit Hilfe der BGI-Stereo-Seq-Technologie den weltweit ersten räumlich-zeitlichen Zellatlas der Gehirnentwicklung und -regeneration des Axolotl (Ambystoma mexicanum) erstellte. Diese Studie, die Aufschluss über die Selbstheilungskräfte bei Hirnverletzungen gibt, wurde als Titelgeschichte in Science veröffentlicht.Weitere Informationen finden Sie im 2023 Nature Index:Globale Biologische Wissenschaften:Asien-Pazifik Biologische Wissenschaften: