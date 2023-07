Sercel Sélectionné pour la Fourniture d’Equipements de Méga-Equipes au Moyen-Orient  

/EIN News/ -- Paris, France – le 3 juillet 2023

CGG annonce ce jour l’attribution à Sercel de plusieurs contrats d'équipements majeurs par BGP Inc, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services géophysiques. Ces contrats comprennent notamment la livraison de 54 camions vibrateurs Nomad 65 Neo et de 29 000 nodes de fond de mer GPR300 pour un déploiement cette année sur plusieurs grandes études sismiques terrestres et OBN au Moyen-Orient.

Meng Qingbing, président de BGP International, a déclaré : « Depuis le début de notre coopération avec Sercel, nous sommes impressionnés par leur agilité à anticiper nos besoins et à respecter nos contraintes de délais. Nous allons poursuivre cette relation avec de nouveaux succès. »

Emmanuelle Dubu, PDG de Sercel, a déclaré : « Ces ventes d'équipements majeurs renforcent la présence déjà bien établie de Sercel au Moyen-Orient. Nous sommes particulièrement heureux de voir notre système nodal GPR300 continuer à gagner des parts de marché et devenir la solution OBN préférée. Doté de la technologie de capteurs numériques à très large bande de fréquences QuietSeis®, qui a fait ses preuves sur le terrain, le GPR enregistre des données de la plus haute qualité pour une imagerie ultra précise du sous-sol dans tous les environnements de fond de mer, y compris dans les eaux peu profondes, comme pour cette attribution au Moyen-Orient. La longue fidélité de BGP reflète leur entière satisfaction à l'égard de notre technologie de pointe et de notre expertise. »

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

