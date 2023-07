PHILIPPINES, July 1 - Press Release

July 1, 2023 Tulfo lauds PBBM for pardon of 3 Filipinos in UAE Senator Idol Raffy Tulfo commended President Bongbong Marcos Jr. for the pardon of three convicted overseas Filipino workers (OFW) in the United Arab Emirates (UAE), two of whom are in death row, following the latter's appeal to UAE President Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Tulfo, Chairperson of the Senate Committee on Migrant Workers, also thanked the UAE President for cooperating with the Philippines and showing compassion to the three OFWs. "Nais kong ipaabot ang aking pagbati sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa matagumpay nitong pakikipagugnayan sa gobyerno ng UAE. Lubos din ang aking pasasalamat kay UAE President Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan dahil sa magandang balitang ito," he said. Tulfo said that the combined efforts and diplomatic relationship between Marcos and Al Nahyan are also commendable, proving that dialogue between leaders really have greater impact that would benefit the people they serve. Malacañang recently confirmed that three Filipinos were given "humanitarian pardon" by Al Nahyan. Two of the three were already scheduled to be executed and one was facing a 15-year prison term. According to the Palace, Marcos submitted two letters to Al Nahyan in late April to plead for the release of the three OFWs. Tulfo likewise extends his gratitude to UAE Ambassador to the Philippines Mohamed Obaid Alqataam Alzaabi, whom he personally met last month, for facilitating the exchange between the two leaders. He is equally grateful that the Ambassador confirmed UAE's commitment to uphold the rights and protect the welfare of more than 600,000 Filipino workers in the Gulf state. Tulfo also vowed to support all the programs and projects of the Marcos government geared towards improving the lives of all our OFWs and their families. Tulfo, pinuri si BBM sa matagumpay na pardon ng 3 OFW Ipinaaabot ni Sen. Idol Raffy Tulfo ang kanyang pagbati kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa matagumpay nitong pakikipag-ugnayan sa gobyerno ng United Arab Emirates na nag-resulta sa pagbibigay ng pardon sa ating tatlong OFW, dalawa ay nakapila sa death row at isa ay nasintensiyahan ng 15 taong pagkakakulong. Naghayag din ng pasasalamat si Sen. Tulfo kay UAE President Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan dahil sa magandang balitang ito na nagpapatunay sa magandang relasyon at pagkakaibigan ng dalawang bansa. "Nais kong ipaabot ang aking pagbati sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa matagumpay nitong pakikipagugnayan sa gobyerno ng UAE. Lubos din ang aking pasasalamat kay UAE President Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan dahil sa magandang balitang ito," saad niya. Ang resultang ito ay bunga rin ng dalawang magkahiwalay na liham na ipinadala ni PBBM kay Sheikh Mohamed na umaapela na mabigyan ng pardon ang ating tatlong kababayan. Ipinaabot din ni Tulfo ang kanyang pasasalamat kay UAE Ambassador to the Philippines Mohamed Obaid Alqataam Alzaabi, na personal niyang nakilala noong nakaraang buwan, para sa pagpapadali sa paguusap ng dalawang lider. Nagpapasalamat din siya na kinumpirma ng Ambassador ang pangako ng UAE na itaguyod ang mga karapatan at protektahan ang kapakanan ng higit sa 600,000 manggagawang Pilipino sa estado ng Gulf. Nangako rin si Tulfo na susuportahan ang lahat ng mga programa at proyekto ng Marcos government na nakatuon sa pagpapabuti ng buhay ng mga OFW at kanilang mga pamilya.