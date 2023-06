/EIN News/ -- Nokia Oyj

Sisäpiiritieto

30.06.2023 klo 23.15



Nokia ja Apple solmivat pitkäkestoisen patenttilisenssisopimuksen

Lisenssi kattaa Nokian perustavanlaatuiset keksinnöt liittyen 5G- ja muihin teknologioihin

Nokia saa Applelta maksuja usean vuoden ajan

Espoo – Nokia julkisti tänään solmineensa Applen kanssa uuden ristiinlisensointisopimuksen, joka korvaa nykyisen, vuoden 2023 lopussa päättymässä olevan, lisenssin. Sopimuksen yksityiskohdat ovat osapuolten välistä luottamuksellista tietoa.

Jenni Lukander, Teknologia-liiketoimintaryhmän johtaja, sanoi: “Olemme iloisia tehdessämme yhteisymmärryksessä pitkäkestoisen patenttilisenssisopimuksen Applen kanssa. Tämä sopimus kertoo patenttiportfoliomme vahvuudesta, vuosikymmeniä jatkuneista T&K-investoinneistamme ja siitä merkityksestä, joka osallistumisellamme mobiilistandardien ja muiden teknologioiden luomiseen on ollut.”

Nokia odottaa tulouttavansa uuden patenttilisenssisopimuksen tuottoja tammikuusta 2024 alkaen. Sopimus vastaa niitä oletuksia, joita Nokia esitti Teknologia-liiketoimintaryhmän pitkän aikavälin näkymistä 20.4.2023 julkaistussa, vuoden 2023 ensimmäistä vuosineljännestä koskevassa osavuosikatsauksessaan.

Nokialla on teollisuudenalan johtava patenttisalkku, jota on rakennettu yli 140 miljardin euron tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneilla vuoden 2000 jälkeen. Salkku sisältää noin 20 000 patenttiperhettä, joista yli 5 500 on luokiteltu essentiaalipatenteiksi 5G-teknologian osalta. Nokia tuo keksintönsä osaksi avoimia standardeja ja lisensoi niitä oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin (FRAND). Yritykset voivat lisensoida ja käyttää näitä teknologioita ilman, että tekevät merkittäviä omia investointeja standardeihin. Tämä edesauttaa innovointia ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia

Viestintä

Puh. +358 10 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com

Tom Johnson, Head of Press Office

Nokia

Sijoittajasuhteet

Puh. +358 40 803 4080

Sähköposti: investor.relations@nokia.com

