知名領先法律事務所 ROSEN 建議 Atlas Lithium Corporation（前稱 Brazil Minerals, Inc.）投資者在證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師 – ATLX, BMIX

/EIN News/ -- 紐約, June 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2022 年 3 月 25 日至 2023 年 5 月 3 日（含上述兩日，期間（簡稱「集體訴訟期」）購買 Atlas Lithium Corporation（前稱 Brazil Minerals, Inc.）(NASDAQ: ATLX, BMIX) 證券之人士注意，首席原告的重要截止日期為 2023 年 8 月 1 日。



影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Atlas Lithium 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定，無須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Atlas Lithium 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=16825 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 8 月 1 日前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和/或誤導性陳述及/或未披露如下事項：(1) Atlas Lithium 誇大其鋰礦開采的功績，並歪曲其巴西礦權的性質；(2) 借由這些失實陳述，Atlas Lithium 進行欺騙性促銷活動，人為抬高公司股票的價值；(3) 上述行為旨在令其執行長 (CEO) 和其他公司內部人士在 Atlas Lithium 業務的真實性質被揭露之前將股票回售到市場以獲取利潤；(4) 因此，被告的公開聲明在所有相關時間均存在重大虛假和/或誤導性。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受了損失。

如欲加入 Atlas Lithium 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=16825 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則您不會有代表律師。您可以自行選擇聘請律師。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。投資者在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否為首席原告無關。

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