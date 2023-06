BlackRock(MD) Canada annonce des mises à jour du niveau de risque de certains fonds négociés en bourse iShares

/EIN News/ -- TORONTO, 29 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale indirecte en propriété exclusive de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), a annoncé aujourd’hui une mise à jour des niveaux de risque de placement de certains fonds négociés en bourse iShares (« FNB iShares »). Les termes importants qui ne sont pas définis par ailleurs dans le présent communiqué ont le sens qui leur est attribué dans le prospectus.



Mises à jour du niveau de risque

BlackRock Canada a mis à jour les niveaux de risque de placement des FNB iShares ou d’une catégorie des FNB iShares, selon le cas, énumérés ci-après, avec prise d’effet le 29 juin 2023 ou vers cette date :

Nom du FNB iShares Symbole boursier Niveau de risque antérieur Nouveau niveau de risque iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio XCNS Faible Faible à moyen iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio GCNS Faible Faible à moyen iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF1 XAW Faible à moyen Moyen iShares MSCI World Index ETF XWD Faible à moyen Moyen iShares Core Equity ETF Portfolio XEQT Faible à moyen Moyen iShares ESG Equity ETF Portfolio GEQT Faible à moyen Moyen iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF CWO Moyen à élevé Moyen iShares Global Agriculture Index ETF COW Moyen Moyen à élevé iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) XCD Moyen Moyen à élevé iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) XGI Moyen Moyen à élevé iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF XSMC Moyen Moyen à élevé iShares India Index ETF XID Élevé Moyen à élevé iShares China Index ETF XCH Moyen à élevé Élevé iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF XIT Moyen à élevé Élevé

Un exemplaire de la méthode normalisée de classification du risque utilisée par BlackRock Canada pour déterminer les niveaux de risque de placement des FNB iShares peut être obtenu sur demande et sans frais en nous téléphonant au 1 866 474-2737, en nous envoyant un courriel à l’adresse iSharesCanada_inquiries@blackrock.com ou en écrivant à BlackRock Canada, au 161, rue Bay, bureau 2500, Toronto (Ontario) M5J 2S1.

1 La modification du niveau de risque de placement s’applique uniquement aux parts en $ CA et non pas aux parts en $ US du FNB iShares.