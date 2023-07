La Croix-Rouge canadienne et Walmart Canada lancent leur campagne annuelle

Les fonds amassés serviront à financer les activités de préparation et d’intervention de la Croix-Rouge

OTTAWA, 29 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui marque le lancement de la 20e campagne de financement annuelle au profit de la Croix-Rouge canadienne dans les succursales Walmart du Canada. Au cours du prochain mois, la clientèle de Walmart pourra faire un don à la Croix-Rouge au moment de passer à la caisse. Les fonds amassés serviront à financer des activités de préparation et d'intervention en cas d'urgence, qui pourraient comprendre des services d'hébergement et d'habillement de secours ainsi que la distribution de vivres, de trousses d'hygiène personnelle et d'autres articles de première nécessité.



Le soutien de Walmart, de ses associées et associés et de sa clientèle est essentiel à la mission de la Croix-Rouge. En effet, comme les situations d’urgences sont plus fréquentes et plus complexes depuis quelques années, l’aide offerte par la Croix-Rouge aux communautés touchées s’avère souvent cruciale, aussi bien pendant les sinistres et les catastrophes que durant la période qui suit. Outre les fonds amassés en magasin, Walmart Canada versera un montant d’un million de dollars pour donner le coup d’envoi de la campagne et soutenir les collectivités dans le besoin.

Au cours de la dernière année, Walmart Canada et la Fondation Walmart ont appuyé :

le Fonds de secours : Ouragan Fiona au Canada en lui versant 100 000 $ US au nom de la Fondation Walmart, de même que les 83 000 $ CA amassés dans les succursales des provinces de l’Atlantique;

le Fonds de secours : Incendies de 2023 en Alberta et le Fonds de secours : Feux en Nouvelle-Écosse et au Canada atlantique en leur versant chacun 100 000 $ US au nom de la Fondation Walmart.

« La Croix-Rouge canadienne est active partout au pays pour venir en aide à des communautés touchées par des inondations et des feux de forêt. Les catastrophes survenues au cours des derniers mois ont mis en évidence l’importance des activités de préparation aux urgences, des interventions de secours et des opérations de rétablissement, explique Amy Amis, cheffe, Situations d’urgence à la Croix-Rouge canadienne. Nous remercions de tout cœur Walmart Canada pour son soutien indéfectible et son engagement à collaborer avec la Croix-Rouge canadienne pour renforcer la résilience des communautés. Grâce à Walmart, nous sommes en mesure de porter secours aux personnes dans le besoin quand elles en ont le plus besoin. »

« Depuis plus de 20 ans, les fonds amassés dans le cadre des campagnes de financement nationales de Walmart ont donné à la Croix-Rouge canadienne les moyens de porter secours aux personnes touchées par des urgences et des catastrophes, explique Rob Nicol, vice-président, Communications et affaires corporatives de Walmart Canada. L’année en cours est déjà particulièrement éprouvante pour les Canadiennes et les Canadiens en raison des nombreuses inondations et des feux de forêt qui ont touché et touchent encore des communautés partout au pays. Nous espérons que la campagne de cette année permettra d’amasser suffisamment de fonds pour que la Croix-Rouge puisse venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin. »

Walmart Canada est la principale entreprise partenaire de la Croix-Rouge canadienne. La campagne annuelle de Walmart Canada, menée en collaboration avec ses associées, ses associés et sa clientèle, a permis d’amasser plus de 66 millions de dollars au profit de la Croix-Rouge au cours des 19 dernières années.

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Au pays ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et dans le monde et de renforcer leur résilience.

À propos de la philanthropie chez Walmart

Walmart.org représente les efforts philanthropiques de Walmart et de la Fondation Walmart. En se concentrant sur les points forts uniques de l’entreprise, Walmart.org s’attaque aux problèmes sociaux et environnementaux clés et collabore avec d’autres pour susciter un changement systémique durable.

À propos de Walmart Canada

À propos de Walmart Canada Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l’échelle nationale et sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est également visité quotidiennement par plus de 1,5 million de clients. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est un des plus grands employeurs au pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l’échelle nationale. Walmart Canada s’est classée parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn en 2022 et a également été nommée l’une des marques les plus populaires au Canada (selon le nombre de recherches sur Google). Walmart Canada s’engage à favoriser la régénération en mettant l’accent sur l’équitabilité des chances, la durabilité, le soutien aux collectivités et le respect des normes d’éthique et d’intégrité. Depuis 1994, l’entreprise a recueilli plus de 650 millions de dollars pour soutenir les collectivités au pays. Pour en savoir plus, visitez walmartcanada.ca ainsi que les pages Facebook, Twitter et Instagram de Walmart Canada.



