Jitterbit démocratise le développement intégré d'applications d'entreprise grâce aux dernières avancées de la plateforme Vinyl

L'offre primée de développement d'applications low-code permet une accélération de la transformation numérique et de l'automatisation

/EIN News/ -- ALAMEDA, Californie, 29 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , un leader mondial de la transformation par l'automatisation, a annoncé aujourd'hui la toute dernière version de Vinyl , une plateforme de développement d'applications low-code de premier ordre qui offre aux entreprises la possibilité d'accélérer leurs initiatives de transformation numérique.

Vinyl permet aux développeurs full-stack et citizen de créer de puissantes applications de qualité professionnelle de bout en bout avec une logique, des workflows, une sécurité et des intégrations sophistiqués, et ce sans avoir besoin de code. Conçue pour permettre aux grandes entreprises de résoudre les problèmes commerciaux complexes à l'échelle, Vinyl donne à n'importe qui la possibilité de créer des applications bidirectionnelles entièrement intégrées en quelques semaines, au lieu de plusieurs mois.

Cette toute dernière version de Vinyl introduit plusieurs fonctionnalités innovantes qui accélèrent le développement d'applications d'entreprise et simplifient le processus de création et d'ajout d'éléments dans le développement d'applications :

Les mises à jour de l'éditeur Live Designer fournissent un environnement interactif permettant aux utilisateurs de modifier les pages à la volée. Désormais, les utilisateurs pourront rapidement modifier, styliser et voir les changements apportés aux pages en temps réel pour un développement rapide et itératif, afin que les entreprises puissent accroître leur agilité et réagir au plus vite aux besoins professionnels en constante évolution.

Des assistants intelligents sophistiqués automatisent davantage les workflows des développeurs, et ce plus rapidement que jamais. Cette toute dernière version introduit des assistants de contrôle, de tableaux et de pages, afin d'accélérer davantage le développement d'applications et de raccourcir les temps de mise en production.

Les améliorations de la sécurité offrent des données de journaux de sécurité supplémentaires et prennent en charge l'exportation, l'importation et la validation des fournisseurs dans le domaine de la sécurité.

Les améliorations des infrastructures et de l'hébergement réduisent considérablement le temps nécessaire à l'installation et au commencement de la construction. Par ailleurs, le déploiement est également simplifié grâce à la possibilité d'automatiser la configuration de Vinyl au démarrage.

« Vinyl démocratise le développement d'applications grâce à son environnement de développement intuitif qui convient à tous les types de développeurs », a déclaré Charles Nardi, vice-président sénior et directeur général des activités dédiées à la LCAP Vinyl chez Jitterbit. « Ces améliorations aideront les clients à automatiser le développement d'applications d'entreprise avec confiance et en toute sécurité afin de stimuler la croissance commerciale. ».

En utilisant Vinyl, les entreprises bénéficient de ce qui suit :

Une expérience de développement d'applications simplifiée, intuitive et rationalisée

Un développement d'applications rapide mais complet grâce aux workflows et à l'automatisation intelligents et sophistiqués de Vinyl

Une intégration rapide et facile de nouvelles applications dans votre écosystème technologique existant



« Vinyl est une solution captivante et sans limite pour les entreprises qui cherchent à automatiser, à transformer sur le plan numérique et à faire évoluer leurs activités », a déclaré Manoj Chaudhary, directeur technologique de Jitterbit. « Les utilisateurs de Vinyl développent généralement 10 à 30 applications par an en moyenne, contre seulement une ou deux dans le cadre d'un développement traditionnel. Cette solution apporte un niveau inédit de simplicité et de rapidité au développement d'applications d'entreprise afin que les dirigeants de sociétés puissent accélérer leurs efforts de transformation numérique. »

La toute dernière version de Vinyl est d'ores et déjà disponible. Pour en savoir plus sur Vinyl, veuillez consulter la page : https://www.jitterbit.com/product/vinyl/ . Pour en savoir plus sur la manière dont Jitterbit aide les entreprises à créer et à connecter des applications SaaS, sur site et dans le cloud en quelques jours au lieu de plusieurs mois, veuillez consulter le site www.jitterbit.com .

À propos de Jitterbit, Inc.

Jitterbit permet la transformation des sociétés grâce à des solutions d'entreprise low-code pour l'intégration et le développement d'applications. Jitterbit combine et simplifie la puissance de l'iPaaS, l'APIM, l'EDI et des LCAP afin d'amplifier la valeur des systèmes sur site, dans le cloud et SaaS, et d'accélérer les parcours numériques. Des entreprises du monde entier s'appuient sur l'expérience et l'expertise de Jitterbit pour les aider à automatiser les processus commerciaux critiques et à créer des applications permettant d'assurer l'avenir de leurs activités. Découvrez comment Jitterbit aide les gens à travailler en étant plus heureux sur www.jitterbit.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

Contact :

Jitterbit@bocacommunications.com