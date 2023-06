Marigold™ udvider og styrker deres globale strategi- og serviceafdeling

Lederen inden for markedsføringsteknologi udnævner brancheeksperter til at fremme deres ekspansion og støtte Marigold-kunder på tværs af virksomhedens portefølje af relationsmarkedsføringsløsninger

/EIN News/ -- NASHVILLE, Tenn., June 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marigold, der er en global leder inden for markedsføringsteknologi med fokus på at levere relationsmarkedsføringsløsninger, og som hjælper marketingfolk med at anskaffe, udvikle og fastholde kunder, introducerede i dag en udvidet og omstruktureret global strategi- og serviceafdeling, der kombinerer de professionelle serviceteams for deres integrerede produktsuite af løsninger inden for cross-channel e-mail og markedsføringsteknologi under Marigold-brandet.



Denne udvidede strategi- og serviceafdeling samler serviceteams, relationsmarkedsføringsstrateger og brancheeksperter på tværs af Marigolds specialudviklede løsninger for at levere white glove-tjenester og strategisk støtte til marketingteams over hele verden. Det nyligt forenede team af eksperter har en kundecentreret og teknologi-agnostisk tilgang, der understøtter marketingfolk i hele forbrugerens livscyklus og styrker brands med tilpassede og tilpassede relationsmarketingkampagner, forbedrede nul-parts dataindsamling og berigelsesprogrammer, interaktive digitale oplevelser og loyalitetsprogrammer på tværs af nøgleindustrier.

"Vores mål hos Marigold er ikke bare at være en strategisk teknologipartner, der leverer de værktøjer og løsninger, som virksomheder har brug for til at udføre relationsmarkedsføring i stor skala. Det gør vi - og vi er gode til det - men det, vi virkelig ønsker, er at være en strategisk forretningspartner for vores kunder ved at levere den praktiske, strategiske ekspertise og brancheviden, der er nødvendig for at sikre succes for vores kunders programmer," siger Micki Howl, Chief Operating Officer hos Marigold. "Vi er begejstrede over at udvide vores strategi- og serviceafdeling for at støtte forretningsvækst for marketingteams over hele verden. Under Jamshed Mughals ledelse og med vores team af strateger og brancheeksperter er vi i en unik position til at hjælpe brands i alle størrelser med at opbygge langvarige relationer med deres kunder og opnå langsigtet succes."

Marigold har forfremmet Jamshed Mughal til Global SVP of Strategy and Services til at lede divisionen. Mughal var tidligere Global Head of Enterprise Strategy and Architecture. Han har 20 års erfaring i kundeorienterede roller, hvor han har leveret transformative marketingstrategier og -løsninger til kunder og hjulpet med at transformere serviceafdelingerne for virksomheder som Salesforce Marketing Cloud, Microsoft og med bureaugrupper som Wunderman og Havas. Som en del af den udvidede afdeling leder Mughal et globalt team med ekspertise inden for nøgleindustrier, herunder detailhandel, franchise, medier og udgivelse, restauranter, agenturer og professionelle servicevirksomheder, videregående uddannelser, nonprofitorganisationer, rejser, underholdning og meget mere.

"Den primære mission for Marigold Global Strategy and Services-division er at fungere som en sand partner for vores kunder med de løsninger, den strategiske støtte, de whiteglove-tjenester og den dybe brancheekspertise, der er nødvendig for at opbygge loyalitet og meningsfulde relationer med forbrugere over hele verden," siger Mughal. "Ved at sætte kunderne i centrum for vores virksomhed vil denne division fokusere på at levere en førsteklasses kundeoplevelse på tværs af alle kontaktpunkter og levere omfattende ressourcer og support gennem hele kunderejsen. Denne kundeorienterede tilgang betyder, at kunderne vil få maksimal værdi ud af Marigolds komplette pakke med relationsmarkedsføringsløsninger, så de kan vokse, skalere og fremtidssikre deres virksomheder."

Som en del af denne udvidelse er Michele Fitzpatrick blevet ansat hos Marigold som Vice President of Strategic Services med direkte reference til Mughal. Fitzpatrick er en erfaren CX-konsulent og CRM-strateg med over 20 års erfaring i at lede højtydende strategi- og serviceteams med fokus på at hjælpe nogle af de bedste brands i verden med at skabe meningsfulde og rentable relationer med deres kunder i stor skala og på tværs af flere kanaler. Hun har tidligere haft ledende stillinger inden for strategi hos CRM-bureauer og organisationer inden for markedsføringsteknologi, herunder Acxiom, MRM//McCann og Harte Hanks, hvor hun har betjent kunder inden for detailhandel, rejsevirksomhed, medier, sundhedspleje og finansielle tjenester.

"Jeg glæder mig til at slutte mig til Jamshed og Marigolds globale strategi- og serviceteam for at hjælpe marketingfolk med at udvikle og levere mere effektive brugertilpassede oplevelser på tværs af købsrejsen og for at skabe de bedste resultater for deres forbrugere og deres brands," siger Fitzpatrick. "Der har aldrig været et bedre tidspunkt for marketingfolk til at fokusere på at tilpasse kundeoplevelsen. Marigolds relationsmarketingløsninger, styrket med denne udvidede strategi og servicesupport, udgør en stærk kombination af teknologi og knowhow, der hjælper marketingfolk med at trives på en kompleks og udviklende markedsplads."

Marigolds omfattende brancheekspertise kombineret med cross-channel relationsmarkedsføringsløsninger gør det muligt for brands at skabe meningsfulde relationer med forbrugerne, der er skabt til at vare ved.

For mere information om Marigolds strategi- og servicetilbud, kontakt Jamshed Mughal på Jamshed.Mughal@meetmarigold.com.

Om Marigold

Marigold er en global pioner indenfor relationsmarkedsføring, som leverer skræddersyede, branchespecifikke martech-løsninger til over 40.000 virksomheder i hele verden. Med Campaign Monitor, Cheetah Digital, Emma, Sailthru, Selligent og Vuture under det samme tag leverer Marigold den ekspertise og teknologi, som markedsføringsfolk skal bruge til at få relationer, indtægt og i sidste ende deres forretning til at vokse. Find ud af mere på MeetMarigold.com.

