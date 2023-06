Alation élue partenaire de l'année 2023 pour la gouvernance des données par Databricks

Alation est reconnue pour son approche moderne de la gouvernance des données qui fournit aux dirigeants d'entreprise et aux responsables des données les connaissances et le contexte dont ils ont besoin pour leur stratégie data driven

/EIN News/ -- REDWOOD CITY, Calif., 28 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation, Inc., société spécialisée dans la veille des données, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée partenaire de gouvernance des données de l'année (Data Governance Partner of the Year) par Databricks, entreprise dédiée aux données et à l'IA. Databricks a récompensé Alation pour s'être imposée comme leader en matière de gouvernance des données pour le lakehouse.



Les entreprises produisent et stockent de grandes quantités de données dans des systèmes sur site, dans le cloud et traditionnels. Cela peut rendre problématique la recherche, la compréhension et la confiance dans les données. Databricks Unity Catalog est une solution de gouvernance unifiée pour tous les actifs de données et d'IA, qui permet aux organisations de trouver et de comprendre rapidement les données de référence dans leur lakehouse.

Avec Alation, les clients de Databricks peuvent intégrer en toute transparence Unity Catalog avec la plateforme de veille des données d'Alation pour fournir une gouvernance unifiée des sources de données Databricks et non Databricks. Les organisations ont désormais la possibilité de rechercher et de découvrir les connaissances et les informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions axées sur des données dans l'ensemble de leur environnement technologique.

« Il y a un changement indéniable dans la façon dont les organisations abordent la gouvernance des données », selon Diby Malakar, vice-président de la gestion des produits chez Alation. « Alation permet une approche fédérée qui applique des politiques de gouvernance centralisées tout en accordant à chacun l'autonomie de se servir soi-même, ce qui contraste fortement avec la gouvernance traditionnelle axée sur le contrôle. Notre partenariat avec Databricks permet à tous de rechercher et de découvrir des données fiables de manière indépendante et de créer une culture des données. »

« Nous sommes ravis de nommer Alation partenaire de l'année 2023 pour la gouvernance des données de Databricks », a déclaré Roger Murff, vice-président des partenaires technologiques chez Databricks. « Les données ne sont plus réservées aux équipes techniques, et l'approche d'Alation en matière de gouvernance rend les données fiables accessibles à tous, ce qui permet à nos clients de dégager une véritable valeur du lakehouse. Nous nous réjouissons de renforcer notre partenariat avec Alation et de continuer à permettre à nos clients communs d'exploiter des données fiables, qui constituent un outil précieux. »

