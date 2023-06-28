Submit Release
News Search

There were 1,272 press releases posted in the last 24 hours and 464,093 in the last 365 days.

華騰國際科技發表工規176層 PCIe Gen 4x4 M.2與 U.2 系列固態硬碟， 提供高效讀/寫效能，7.68 TB 高容量記憶體產品

高速資料處理速率PCIe高於Gen 3系列 ，縮短資料儲存延遲性以符合高效能讀寫速度

/EIN News/ -- Gen-4-x4-M.2_U.2-SSDs_key-visual

台灣台北, June 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 華騰國際科技(ATP Electronics) 為全球專注於儲存記憶體的領導廠商，推出最新高速N601 系列M.2 2280及U.2 固態硬碟(Solid State Drive, SSDs)，與第四代 PCIe 介面相競速，支援NVMe 讀寫介面。新型華騰國際科技PCIe第四代固態硬碟，資料速度為16 GT/每秒，此為上世代產品的雙倍。使用 x4 傳輸通道，此款固態硬碟具備最高 8 GB/s 資料傳輸頻寬，符合高速資料傳輸的成長需求，滿足目前最新應用端需求。適合讀寫密集高與任務型工業應用端，如網通/伺服器、5G、資料紀錄、監控或影像處理。與市面上主流第四代PCIe 商用固態硬碟具備同等效能。

176層NAND 快閃記憶體以主流512 Gbit 顆粒記憶體封裝、板載式DRAM 提供優越的運作質量以及低單位成本(每GB)，
N601 系列是以最新 176層3D 快閃記憶體及主流 512 Gbit 顆粒包裝，突破低成本64層封裝技術各項弱勢，以達記憶體效能進化與性價比的優勢。
新一代M.2 2280 固態硬碟提供容量240 GB以上到3.84 TB; U.2 固態硬碟提供容量960 GB到7.68 TB，對於不同需求應用端提供效能與成本最佳佔比的記憶體產品。
與前一代產品相比，N601 系列產品搭載板載式DRAM，優化產品效能與可預測讀寫次數、高IOPS、低記憶體寫入放大值(Write Amplification Index, WAI) 以及低資料儲存延遲性等運作質量(Quality of Service, QoS)提升。 相較於無板載式DRAM產品，此款內建板載式DRAM 強化較高延續性效能與長時間運作期。

超前部屬的產品長期供應方案

華騰國際科技致力於記憶體產品長期供應策略。與同等級商規固態硬碟相比，此系列產品生命週期延展，不需過度擔心產品壽命過短(如停產)而造成的不便保障工業應用端研發投入的資源。

華騰國際科技總經理暨執行長Jeff Hsieh 表示：「我們很高興宣布此款產品的發表，以176層三層單位(TLC NAND)快閃記憶體生產的固態硬碟；雖然緊接著新一代2XX+層的快閃記憶體即將發表，但是該類產品將著重在1TB和更大的密度尺寸。考量到仍然有許多嵌入式和專業應用對中低容量SSD設備的需求，此款512 Gbit 176層3D TLC 快閃記憶體仍為最適合嵌入式應用端的晶片。」
「除了價格的競爭優勢外，此款產品提供全項溫度範圍內儲存延遲性和可靠性進化。更重要的是，客戶更重視此款產品未來供貨的穩定性。華騰國際科技總經理暨執行長Jeff Hsieh強調，我們有自信地提供5年以上長期需求的客戶記憶體產品供貨計畫與合作。」

可靠且安全的運作
N601 系列產品以穩定性、安全性與資料完整性為特色，說明如下：

  • 點對點資料保護機制，支援TRIM技術及低密度奇偶糾錯精準校驗碼 (Low Density Parity Check, LDPC)
  • 抗硫化電阻器有效阻擋硫化汙染，確保硫化環境下系統持續獨立運作
  • AES 256位元硬體加密技術，TCG Opal 2.0/IEEE 1667 安全自動加密驅動(self-encrypting drive, SED)
  • N601Sc 系列提供商規(0℃ to 70℃, C-Temp)環境穩定性運作。N651Si系列工規(-40℃ to 85℃, I-Temp)也將於近期發布。
  • 動態熱能管理機制(Thermal Throttling) 智慧調節每運轉時間工作量。預先設定熱能管理階段，使得記憶體控制元件有效熱能管理，確保固態硬碟冷卻以及記憶體穩定持續效能，以免熱能傷害設備本身。散熱器選項可依照專案與客戶需求選擇。
  • 斷電保護機制(Power Loss Protection, PLP)

N601Sc 系列U.2產品與即將上市的工規M.2 2280 固態硬碟以硬體設計的斷電保護機制。主機板鑲入式電容確保記憶體能夠保有完成最後讀/寫/抹除指令的足夠電力。記憶體資料安全儲存於非揮發性閃存記憶體中，微控制器單元(Microcontroller Unit, MCU) 設計以確保PLP陣列在電源失效及充電狀態下於各種溫度環境下能夠完成儲存工作，確實保護設備與資料。商用規格M.2 2280 固態硬碟以韌體設計的斷電保護機制，更能有效地保護資料寫入的過程中，不受斷電的影響。

任務型記憶體產品應用: 華騰國際為您而生(We Build With You)
根據專案與客戶要求，華騰國際提供硬體與軟體的客製化需求、動態熱能解決方案與研發驗證及合作專案
針對任務型記憶體產品應用端，為了提升記憶體產品設計可靠度。華騰國際於產品量產階段執行全面性產品設計/產品項目與規格驗證，與特殊客製化測試需求，如: 燒機測試、電源循環、客製化測試方案等。

產品特色

    PCIe® Gen 4 NVMe M.2 2280   PCIe® Gen 4 NVMe U.2 
Capacities 240 GB to 3.84 TB 960 GB to 7.68 TB
Operating Temp C-Temp (0°C to 70°C): N601Sc
I-Temp (-40°C to 85°C): N651Si (upcoming)
Thermal Management for Optimal Heat Dissipation •  Nickel-coated copper heat spreader
•  4 mm or 8 mm fin-type heatsink design		 15 mm fin-type heatsink design
Security AES 256-bit encryption
TCG Opal 2.0
Data Integrity End-to-End data path protection
Performance (Read/Write up to) 6,450/6,050 MB/s 6,000/5,500 MB/s
Others   Hot-swappable

*By Project Support

如您有任何N601/N651 Series PCIe Gen 4 x4 M.2 SSDs記憶體需求，可拜訪產品網頁: https://www.atpinc.com/products/industrial-gen4-nvme-M.2-ssd
如您有任何ATP’s N601/N651 Series PCIe Gen 4 x4 U.2 SSDs記憶體需求，可拜訪產品網頁:
https://www.atpinc.com/products/industrial-gen4-U.2-ssd

媒體聯絡人：Kelly Lin（Kellylin@tw.atpinc.com
更多訊息請追蹤我們社群媒體 Linkedin專頁: https://www.linkedin.com/company/atp-electronics

關於華騰國際科技ATP Electronics
華騰國際科技 (ATP Electronics)秉持超過30年的專業記憶體模組製造經驗，提供高品質記憶體與快閃儲存裝置以滿足嚴苛環境需求的嵌入式/工業/車載等應用端。身為全球記憶體專業領導製造商，華騰國際科技專精於提供寬溫與高耐久性的記憶體解決方案，致力於提供客戶高附加價值、多樣性與最佳性價比的記憶體產品。身為專業記憶體製造商，華騰國際科技重視產品生產流程的每一個環節，以確保提供高品質與高耐久性的記憶體產品。我們秉持高標準的製造流程與對所有員工、環境與企業以及全球供應鏈永續經營的社會責任。有關ATP產品的更多信息，請拜訪我們的網站www.atpinc.com或發送電子郵件到Info@atpinc.com。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/56be0635-5027-442b-b9e7-c64c43e353d7

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f0e3129-6f53-4366-b5bc-fd0cdc86f5a1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/63c5d538-09c1-4481-a188-e66cc487ecc9

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/512ea038-214a-4b27-bbf4-adf8fa8a3fac

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/400709dd-4d79-4e2a-ad76-e3bc7266f7a5

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/933e1523-0df5-485d-9a11-e130864b199b


Primary Logo

ATP_Gen 4 M.2 2280 NVMe

ATP Electronics Launches Industrial 176-Layer PCIe Gen 4 x4 M.2 U.2 SSDs Offering Excellent RW Performance 7.68 TB Highest Capacity
ATP_Gen 4 M.2 2280 NVMe_pic3

ATP Electronics Launches Industrial 176-Layer PCIe Gen 4 x4 M.2 U.2 SSDs Offering Excellent RW Performance 7.68 TB Highest Capacity
ATP-Gen4-U.2-NVMe_N601Sc

ATP Electronics Launches Industrial 176-Layer PCIe Gen 4 x4 M.2 U.2 SSDs Offering Excellent RW Performance 7.68 TB Highest Capacity
ATP_M.2-NVMe_2021_Fin-Type

ATP Electronics Launches Industrial 176-Layer PCIe Gen 4 x4 M.2 U.2 SSDs Offering Excellent RW Performance 7.68 TB Highest Capacity
ATP-Gen4-U.2-NVMe_N651Si_7.68TB

ATP Electronics Launches Industrial 176-Layer PCIe Gen 4 x4 M.2 U.2 SSDs Offering Excellent RW Performance 7.68 TB Highest Capacity
Gen-4-x4-M.2_U.2-SSDs

ATP Electronics Launches Industrial 176-Layer PCIe Gen 4 x4 M.2 U.2 SSDs Offering Excellent RW Performance 7.68 TB Highest Capacity

You just read:

華騰國際科技發表工規176層 PCIe Gen 4x4 M.2與 U.2 系列固態硬碟， 提供高效讀/寫效能，7.68 TB 高容量記憶體產品

Distribution channels: Media, Advertising & PR, Technology


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more