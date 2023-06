/EIN News/ -- MONTRÉAL, 28 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse d’annoncer qu’elle s’est à nouveau classée dans le palmarès annuel des « 50 meilleurs citoyens corporatifs » ("Best 50 Corporate Citizens") au Canada du magazine d’économie durable Corporate Knights. Ce classement récompense depuis 2002 les compagnies se démarquant par leur leadership en matière de développement durable. L’an dernier, Boralex avait pris le 23e rang du palmarès; cette année, l’entreprise a gravi quelques échelons, atteignant le 21e rang.



Afin de déterminer le classement pour 2023, Corporate Knights a analysé 286 grandes organisations canadiennes par rapport à leurs homologues canadiens et mondiaux sur 25 indicateurs-clés de performance1. Boralex s’est démarquée dans cinq indicateurs :

Productivité carbone ;

Revenus durables ;

Investissement durable ;

Ratio salaire du président – salaire de l’employé moyen ;

Représentativité non-masculine dans le conseil d’administration.



« Chez Boralex, nous savons que le risque climatique est le plus grand risque d’affaires des prochaines années », a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex. « La raison d’être et la mission de Boralex sont ancrées dans notre volonté d’apporter des solutions concrètes à ce risque, et nous sommes fermement engagés à le faire de façon responsable et durable. La robustesse, l’envergure et la rapidité d’exécution de notre stratégie de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) sont la démonstration de cette conviction. Avec cette distinction de Corporate Knights, nous renforçons notre position de leader au Canada en matière de RSE. »

« Faire partie de ce palmarès à nouveau est une belle reconnaissance du travail phénoménal en RSE réalisé par l’ensemble de nos équipes dans les dernières années », a déclaré Mihaela Stefanov, vice-présidente, responsabilité sociétale de l’entreprise. « C’est une grande fierté pour Boralex de se démarquer dans son industrie et dans le paysage économique canadien global, tant pour son éthique que pour sa façon durable de faire des affaires. »

Boralex a dévoilé son 3e rapport de responsabilité sociétale de l’entreprise le 24 février dernier. En 2022, la Société a notamment déployé sa Charte d’approvisionnement responsable auprès de ses fournisseurs stratégiques pour les achats de produits de 150 000 CAD/USD/EUR et plus, surpassé son objectif de représentativité féminine dans les postes de gestion et au sein du conseil d’administration, en plus d’avoir mis à jour son Code d’éthique.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à plus de 3 GW. Nous développons un portefeuille de projets de plus de 6 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

Source : Boralex inc.

1 La méthodologie complète pour l’élaboration du classement est disponible ici : Best 50 Resources | Corporate Knights