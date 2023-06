Dopavision gibt Update zur klinischen Studie mit MyopiaX® bekannt; alle Studienzentren aktiv

/EIN News/ -- - Klinische Erprobung von MyopiaX®, dem ersten Ansatz zur digitalen Behandlung von Kurzsichtigkeit bei Kindern beruhend auf dem Dopamin-Signalweg

- Aufnahme von Patienten in Deutschland, Spanien, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich angelaufen

Berlin, Deutschland, 28. Juni 2023 --- Dopavision, ein Unternehmen mit innovativen Lösungen für die Behandlung von Kurzsichtigkeit in klinischen Studien, gab heute ein Update zu seiner MyopiaX-1-Studie (NCT04967287) bekannt. Alle klinischen Studienzentren sind jetzt geöffnet und nehmen aktiv Studienteilnehmer auf, so dass Kinder mit Myopie in Deutschland, Spanien, den Niederlanden und Großbritannien an der Studie teilnehmen können.

Die Studie soll die Sicherheit, Verträglichkeit und erste Anzeichen einer klinischen Wirkung von MyopiaX® untersuchen. Dabei handelt es sich um einen innovativen therapeutischen Ansatz, der von Dopavisions Wissenschaftlern zur Behandlung der Kurzsichtigkeit im Kindesalter entwickelt wurde.

Die klinische Studie MyopiaX-1 basiert auf umfangreicher präklinischer und translationaler Forschung, die die Grundlage für die Zulassungsanträge und Genehmigungen der Studie ist. MyopiaX-1 ist eine randomisierte, aktiv kontrollierte klinische Studie, an der Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren teilnehmen können, die an progressiver Myopie leiden und einen Refraktionsfehler zwischen -0,75 und -5,00 Dioptrien aufweisen. Die Studie wird in Übereinstimmung mit den GCP-Richtlinien durchgeführt. Dopavision entwickelt MyopiaX® als Medizinprodukt.

"MyopiaX wurde als nicht-invasive Therapie entwickelt, um die natürliche Dopaminproduktion des Auges zu erhöhen", sagte Mark Wuttke, CEO von Dopavision. "Dopamin ist ein Molekül, das an der Regulierung des Augenwachstums beteiligt ist. MyopiaX ist eine lichtbasierte therapeutische Technologie, die den angeborenen Dopaminweg des Auges auf nicht-pharmakologische Weise moduliert. Wir glauben, dass MyopiaX das Potenzial hat, die erste klinisch validierte digitale Myopie-Intervention zu sein, die auf diesen biologischen Schlüsselmechanismus im wachsenden Auge abzielt."

"Die MyopiaX-1-Studie wird die ersten klinischen Erkenntnisse über diesen einzigartigen therapeutischen Ansatz zur Behandlung fortschreitender jugendlicher Myopie liefern", sagte Studienleiter Prof. Ian Flitcroft vom Centre for Eye Research Ireland. "Die Verwendung von blauem Licht zur Modulation des Dopaminwegs in kurzsichtigen Augen bietet das Potenzial für eine neuartige, zusätzliche therapeutische Option zur Eindämmung der Myopie."

Das Koordinationszentrum des klinischen MyopiaX-1-Protokolls wird von Prof. Ian Flitcroft und Prof. James Loughman vom Centre for Eye Research Ireland an der Technological University Dublin in Irland geleitet. Das Grundprinzip und das Design der Studie wurden auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Augenheilkunde (SOE) am 15. Juni in Prag vorgestellt. Die ersten Ergebnisse der Studie werden voraussichtlich Anfang 2024 vorliegen.

Über Dopavision

Dopavision hat sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe von Licht- und Digitaltechnologien bahnbrechende Behandlungen für dopaminbedingte Krankheiten zu entwickeln. Das erste Ziel des Unternehmens ist es, eine innovative, klinisch validierte Intervention anzubieten, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen über Dopamin beruht, um das Fortschreiten der Myopie zu kontrollieren, die weltweit ein zunehmendes Problem für die öffentliche Gesundheit darstellt. Dopavision wird von hochkarätigen internationalen Investoren wie Seventure Partners, Novartis Pharma (dRx Capital), Boehringer Ingelheim Venture Fund und Ababax.Health unterstützt und von der deutschen Regierung über das Industrie-in-Klinik-Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

www.dopavision.com



