LeddarTech lance des échantillons de production de sa solution logicielle de fusion bas niveau et de perception LeddarVision Front-Entry (LVF-E) équipés du processeur TDA4VM-Q1 de TI pour applications ADAS de niveau 2/2+

QUÉBEC, 28 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, une société de logiciels automobiles qui fournit des technologies logicielles de fusion bas niveau de capteurs et de perception innovatrices et brevetées pour systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d’annoncer que des échantillons « B » de sa solution logicielle de fusion de bas niveau et de perception LeddarVision™ dotés du processeur TDA4VM-Q1 (8 TOPS) de Texas Instruments sont maintenant disponibles. Le LVF-E vise les applications ADAS de niveau 2/2+ d’entrée de gamme pour l’aide à la conduite sur autoroute et répondant aux exigences de sécurité 5 étoiles NCAP 2025 et GSR 2022.

Le LeddarVision Front-Entry (LVF-E), lancé officiellement fin 2022, a été conçu pour les clients désireux de développer des applications ADAS de niveau 2/2+ d’entrée de gamme pour l’aide à la conduite sur autoroute. L’introduction des échantillons « B » constitue une avancée déterminante pour le LVF-E, doté d’un processeur TDA4VM-Q1 de Texas Instruments (TI). Tirant parti de ces échantillons « B », le LVF-E offre des avantages substantiels en termes de coûts et de performance pour la fusion de bas niveau, ouvrant ainsi la voie à une adoption accélérée des systèmes ADAS de niveau 2/2+. En outre, cette avancée réduit sensiblement les exigences en termes de capteurs et de processeur, tout en augmentant son accessibilité et son efficacité pour une mise en œuvre généralisée. Il s’agit également de la première utilisation de la famille de processeurs TDA4x de TI, hautement intégrés et économiques, dans une solution de fusion de bas niveau.

Avantages

Performance accrue Double la portée effective des capteurs, ce qui permet des systèmes ADAS très performants visant la conformité 5 étoiles NCAP 2025 et GSR 2022 tout en réduisant le coût des capteurs et des systèmes.

Réduction des coûts Exigences matérielles réduites : une première dans l’industrie rendue possible grâce à une caméra frontale unique de 1 à 2 mégapixels 120 degrés et deux radars d’angle frontaux à courte portée dans une configuration 1V2R. Le recours judicieux à la plateforme TDA4VM-Q1 permet d’obtenir les coûts parmi les plus bas pour un système ADAS de niveau 2/2+ d’entrée de gamme, sans sacrifier la performance du système.





Visitez la page produit LVF-E de LeddarTech pour plus d’information ou pour planifier une démo.

« Les équipementiers et les fournisseurs de rang 1 s’efforcent de rendre les systèmes ADAS plus abordables. LeddarTech y parvient en réduisant le nombre et le coût des capteurs, en simplifiant les systèmes et en diminuant le coût des processeurs tout en offrant une solution de fusion de bas niveau et de perception à haute performance dans un ECU de qualité automobile. Démontrer la compatibilité de la fusion de bas niveau avec le processeur TDA4VM-Q1 de TI est un puissant argument de vente. La disponibilité d’échantillons “B” de notre solution logicielle LVF-E démontre que LeddarTech offre une solution de perception économique et marque une étape importante pour notre technologie et la fameuse famille de processeurs TDA4x », a déclaré Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech.

À propos de LeddarTech

Entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, basée à Québec et disposant de centres de R&D supplémentaires à Montréal, Toronto et Tel Aviv (Israël), LeddarTech développe et propose des solutions de perception logicielles complètes qui permettent le déploiement d’applications ADAS et de conduite autonome (AD). Le logiciel de classe automobile de LeddarTech applique l’intelligence artificielle avancée et des algorithmes de vision numérique afin de générer des modèles 3D précis de l’environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en œuvre efficace de solutions ADAS pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et fournisseurs de rang 1 et 2.

Détentrice de plus de 150 brevets accordés ou déposés, l’entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection et qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome. Une plus grande conscience situationnelle est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, efficace, durable et abordable : c’est ce qui motive LeddarTech à vouloir devenir la solution logicielle de fusion des données de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

