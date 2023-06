Le secteur forestier aide le Canada à atteindre sa cible de carboneutralité par la décarbonation des fours à chaux

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 27 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FPInnovations, organisme à but non lucrative spécialisé dans la création de solutions favorisant la compétitivité du secteur forestier canadien, salue aujourd'hui la contribution de l'industrie forestière à la stratégie de décarbonation des fours à chaux qui vise à réduire de façon importante les émissions de gaz à effet de serre (GES) produites par les usines de pâte kraft. Cette stratégie, élaborée sous la direction de Ressources naturelles Canada et l'expertise de FPInnovations, facilitera l'utilisation de résidus forestiers locaux en remplacement des combustibles fossiles actuellement utilisés pour alimenter les fours à chaux, assurant ainsi l’utilisation maximale de l'approvisionnement forestier.

Un processus minutieux

Les fours à chaux sont les plus grands émetteurs de GES non biogéniques dans une usine de pâte; par conséquent, ils ont été identifiés comme une cible claire et viable de décarbonation. FPInnovations a étudié les technologies disponibles afin d'identifier les approches les plus appropriées au contexte de l'industrie canadienne, y compris les aspects économique, conceptuel et opérationnel, de même que l'impact sur le procédé de mise en pâte lui-même et son efficacité énergétique.

« Une comparaison technico-économique a été effectuée pour toutes les filières identifiées et FPInnovations a comparé l'impact sur la réduction des GES pour chacune des approches en fonction du potentiel de remplacement direct des combustibles fossiles. L'analyse a été complétée avec le soutien d'un comité directeur composé de divers représentants de l'industrie à l’échelle du pays et a été suivie de près par Ressources naturelles Canada, » explique Victor Padilla, gestionnaire, Corrosion et procédés thermochimiques chez FPInnovations et chef du projet. « Bien que la stratégie ait été élaborée pour l'ensemble de l'environnement canadien, la mise en œuvre du changement de combustible devra être adaptée à chaque usine en fonction de plusieurs facteurs, notamment la conception du four et ses caractéristiques opérationnelles. »

Des avantages environnementaux et économiques majeurs

On estime qu'une usine canadienne de pâte kraft type pourrait réduire ses émissions de 40 kt/an d'éq. CO 2 ; si la moitié des 28 fours à chaux pour pâte kraft en activité au Canada passaient à un combustible biogène, cela pourrait réduire les émissions de GES du Canada de plus de 500 000 t/an d'éq. CO 2 , contribuant de manière significative aux objectifs de carboneutralité du Canada tout en augmentant la compétitivité du secteur en plus de créer d’énormes possibilités pour le secteur forestier canadien. De plus, l'investissement dans la décarbonation d'un four à chaux aurait des retombées financières positives d'environ 6,8 millions $/an, celles-ci étant encouragées par une taxe sur le carbone qui atteindra 170 $/tCO 2 en 2030.

Citations

« La décarbonation de notre industrie est une voie essentielle pour aller de l'avant. Nous continuons d’appuyer l’industrie forestière en œuvrant à titre d’évaluateur impartial de technologies représentant le moins de risques qui permettront la décarbonation des fours à chaux au Canada. »

Stéphane Renou, président et chef de la direction, FPInnovations

« Nous sommes heureux d’être partie prenante de cet effort de collaboration mené par FPInnovations avec le soutien de RNCan afin d'identifier les voies de décarbonation du secteur des pâtes et papiers qui soutiennent les objectifs de carboneutralité du Canada. Changer le type de combustible de nos fours à chaux représente une occasion importante et économiquement viable de décarbonation. Nous sommes convaincus qu'avec le soutien continu de FPInnovations et de RNCan, cette solution peut être mise en œuvre à grande échelle dans l'industrie. »

Les membres du Comité directeur sur la décarbonation des fours à chaux

FPInnovations est un organisme sans but lucratif qui se spécialise dans la création de solutions afin de soutenir la compétitivité du secteur forestier canadien à l’échelle mondiale. L’organisme jouit d’une position idéale pour effectuer de la recherche de pointe, concevoir des technologies avancées et offrir des solutions novatrices à des problèmes complexes, et ce, à chaque élément de la chaîne des valeurs du secteur, des opérations forestières aux produits industriels et de consommation. Ses laboratoires de R et D sont situés à Québec, à Montréal et à Vancouver, et des centres de transfert de technologie sont situés dans l’ensemble du Canada.

