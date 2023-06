La Corporation People enrichit considérablement son savoir-faire en gestion de l’invalidité grâce à l’ajout de Solutions Organisationnelles inc.

/EIN News/ -- WINNIPEG, Manitoba, 27 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation People (la « Corporation ») a annoncé aujourd’hui que Solutions Organisationnelles inc. (OSI) se joignait au groupe d’entreprises de La Corporation People.



OSI est le fournisseur par excellence de services de gestion des demandes d’indemnisation d’assurance invalidité de courte durée, d’administration des congés, d’aménagement du travail et de gestion des demandes d’indemnisation des accidents du travail au Canada. Son vaste savoir-faire englobe des services d’intervention précoce en invalidité et de gestion de la rémunération, la planification du retour au travail, des services-conseils en aménagement du travail et la réduction de la durée et du coût des congés d’invalidité pour les employeurs.

Brevan Canning, chef de la direction de La Corporation People, a déclaré : « Nous nous réjouissons de l’arrivée d’OSI parmi nous. Grâce à ses solutions de pointe et à sa brillante réputation de gestionnaire de dossiers d’invalidité de premier ordre, nos clients seront assurés de disposer des meilleurs moyens pour soutenir leurs employés et pour attirer et garder les employés de talent. Les compétences d’OSI viendront bonifier nos relations avec nos clients actuels et amélioreront considérablement nos activités partout au Canada. Nous sommes ravis d’accueillir OSI au sein de La Corporation People. »

Liz R. Scott, Ph. D., directrice générale et chef de la direction d’OSI, continuera de diriger l’exploitation de l’entreprise au sein de La Corporation People. Les clients et les conseillers d’OSI continueront de recevoir le service et les conseils auxquels ils sont habitués, tout en accédant à un plus large éventail de produits et de services offerts par La Corporation People. Madame Scott a souligné : « En nous joignant à La Corporation People, nous acquérons une position favorable sur un marché en forte croissance, en élargissant et en bonifiant notre offre dans les domaines des solutions stratégiques d’assurance collective, du continuum de soins et des régimes de retraite. La Corporation People partage nos valeurs axées sur la personne : bienveillance, intégrité et santé. Nous avons pour vision commune de demeurer le chef de file de notre secteur d’activité. Ensemble, nous continuerons de fournir à nos clients et à leurs conseillers des solutions innovantes sur ce marché en constante évolution. »

L’ajout d’OSI à La Corporation People cadre parfaitement avec la vision et la stratégie de La Corporation People. Brevan Canning a ajouté : « Grâce à l’union de nos forces, nous avons une capacité incomparable à soutenir nos clients au moyen d’un large éventail de solutions. Ceci est une étape importante pour La Corporation People. Nous sommes impatients de travailler avec Liz Scott et toute l’équipe d’OSI pour développer davantage nos capacités, constituer une équipe de premier ordre et renforcer notre proposition de valeur pour nos clients et partenaires. »

À propos de La Corporation People

Prendre soin des gens est notre raison d’être. Offrant aux entreprises et organisations et à leurs employés ou participants une expérience optimale, nous modernisons l’assurance collective en remettant en question les méthodes conventionnelles, en simplifiant les processus et en offrant des solutions dynamiques. Chacun des bureaux de La Corporation People, répartis dans tout le Canada, est dirigé par une équipe d’experts s’appuyant sur les ressources d’une entreprise d’envergure nationale. Ses experts offrent de précieux conseils tout en sélectionnant parmi un large éventail les services novateurs les mieux adaptés aux besoins précis des clients. Quel que soit votre secteur d’activité ou la taille de votre organisation, le savoir-faire et l’expérience de La Corporation People seront profitables tant pour votre personnel que pour votre entreprise. Pour obtenir un complément d’information, voir https://www.lacorporationpeople.com.

Personne-ressource pour les médias :

Nancy Campbell

Vice-présidente, Marketing

La Corporation People

519 404-8506

nancy.campbell@peoplecorporation.com