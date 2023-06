2032 Orthobiologics Market Research Report :An In-Depth Examination of the Current Situation & Future Prospects Analysis

Emergen Research Logo

Increasing orthopedic procedures and surgeries is a major factor driving orthobiologics market revenue growth

Orthobiologics Market Size โ€“ USD 6.07 Billion in 2022, Orthobiologics Market Trends Increasing initiatives and investments by medical devices companies is driving revenue growth of the market ” — Emergen Research

The latest market research report on the Global "Orthobiologics Market " is segmented by Regions, Country, Company and other Segments. The global Orthobiologics Market is dominated by key Players, such as [๐๐จ๐ง๐ž ๐๐ข๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐ฌ ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ., ๐Œ๐ž๐๐ญ๐ซ๐จ๐ง๐ข๐œ, ๐€๐ซ๐ญ๐ก๐ซ๐ž๐ฑ, ๐ˆ๐ง๐œ, ๐Ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐Ÿ๐ข๐ฑ ๐"๐' ๐‹๐‹๐‚., ๐๐ฎ๐•๐š๐ฌ๐ข๐ฏ๐ž, ๐ˆ๐ง๐œ., ๐™๐ข๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ ๐๐ข๐จ๐ฆ๐ž๐ญ., ๐–๐ซ๐ข๐ ๐ก๐ญ ๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐†๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ ๐.๐•., ๐'๐ฆ๐ข๐ญ๐ก+๐๐ž๐ฉ๐ก๐ž๐ฐ., ๐'๐ญ๐ซ๐ฒ๐ค๐ž๐ซ, ๐'๐š๐ง๐จ ๐จ๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐ฉ๐ž๐๐ข๐œ๐ฌ.

The global orthobiologics market size was USD 6.07 Billion in 2022 and is expected to register a revenue CAGR of 4.3% during the forecast period, according to latest analysis by Emergen Research. Increasing orthopedic procedures and surgeries, rising orthopedic and spinal diseases, and growing sports injuries and accidents are some of the major factors driving the market revenue growth. Furthermore, increasing adoption of minimally invasive surgeries and rising initiatives and investments by medical device companies are contributing to the market revenue growth.Increasing orthopedic procedures and surgeries is a major factor driving revenue growth of the market. Currently, rising number of orthopedic diseases along with age is creating a high demand for this treatment. According to the report, the total amount of joint replacements in India is expected to increase at the fastest rate across the globe. Until June 2020, there were 712 registered surgical professionals in the IJR database. Furthermore, rising initiatives and investments by medical device companies are contributing to the market revenue growth. For instance, on 9 September 2021, Locate Bio, a regenerative medicine firm, raised USD 10 million in funding to advance its orthobiologic regenerative medicine pipeline. Locate Bio has acquired two innovative device approvals from the U.S.

๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-๐Ÿ๐Ÿ— ๐ˆ๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ:

The COVID-19 pandemic has had a notable impact on the orthobiologics market. Orthobiologics refers to biological substances used in orthopedic treatments and procedures to enhance the healing process and promote tissue regeneration.The pandemic had both positive and negative effects on the orthobiologics market. Initially, there was a decline in elective surgeries and non-urgent orthopedic procedures as healthcare resources were diverted to manage COVID-19 cases. This led to a temporary setback in the market, as many orthobiologics procedures were postponed or canceled.

๐๐ฎ๐ฆ๐›๐ž๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐๐š๐ ๐ž๐ฌ: ๐Ÿ๐Ÿ“๐ŸŽ

๐–๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž ๐Ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐›๐ข๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก?

๐€๐œ๐œ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ ๐„๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ, ๐ญ๐ก๐ž ๐Ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐›๐ข๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ ๐ฌ๐ฎ๐›๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ข๐š๐ฅ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐œ๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐ ๐ฒ๐ž๐š๐ซ๐ฌ. ๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž:

๐ˆ๐ง๐œ๐ซ๐ž๐š๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฏ๐š๐ฅ๐ž๐ง๐œ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ฆ๐ฎ๐ฌ๐œ๐ฎ๐ฅ๐จ๐ฌ๐ค๐ž๐ฅ๐ž๐ญ๐š๐ฅ ๐๐ข๐ฌ๐จ๐ซ๐๐ž๐ซ๐ฌ:The rising incidence of musculoskeletal disorders, such as osteoarthritis, fractures, and sports injuries, has driven the demand for orthobiologic treatments. As the global population ages and becomes more active, the need for orthopedic interventions is expected to grow.

๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐ฉ๐ซ๐ž๐Ÿ๐ž๐ซ๐ž๐ง๐œ๐ž ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฆ๐š๐ฅ๐ฅ๐ฒ ๐ข๐ง๐ฏ๐š๐ฌ๐ข๐ฏ๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐œ๐ž๐๐ฎ๐ซ๐ž๐ฌ: Patients and healthcare providers are increasingly seeking minimally invasive treatment options that offer faster recovery, reduced complications, and improved patient outcomes. Orthobiologics, with their ability to stimulate tissue regeneration and minimize the need for invasive surgeries, have gained popularity as an alternative to traditional orthopedic procedures.

๐‚๐ฅ๐ข๐ž๐ง๐ญ ๐ ๐จ๐œ๐ฎ๐ฌ

๐Ÿ. ๐ƒ๐จ๐ž๐ฌ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐๐ž๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ข๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-๐Ÿ๐Ÿ— ๐š๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š-๐”๐ค๐ซ๐š๐ข๐ง๐ž ๐ฐ๐š๐ซ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐Ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐›๐ข๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ?

Yes. As the COVID-19 and the Russia-Ukraine war are profoundly affecting the global supply chain relationship and raw material price system, we have definitely taken them into consideration throughout the research, and in Chapters, we elaborate at full length on the impact of the pandemic and the war on the Orthobiologics

This research report is the result of an extensive primary and secondary research effort into the Orthobiologics Market . It provides a thorough overview of the market's current and future objectives, along with a competitive analysis of the industry, broken down by application, type and regional trends. It also provides a dashboard overview of the past and present performance of leading companies. A variety of methodologies and analyses are used in the research to ensure accurate and comprehensive information about the Orthobiologics Market .

๐–๐ก๐ข๐œ๐ก ๐š๐ซ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐Ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐›๐ข๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ?

Increasing prevalence of musculoskeletal disorders: The rising incidence of musculoskeletal conditions such as osteoarthritis, fractures, and sports injuries is a key driver of the orthobiologics market. As the global population ages and engages in more physical activities, the demand for orthopedic interventions and regenerative treatments increases.

Shift towards minimally invasive procedures: There is a growing preference for minimally invasive procedures among patients and healthcare providers. Orthobiologics offer the potential for less invasive treatments by stimulating tissue regeneration and healing, reducing the need for traditional surgical interventions. This shift towards minimally invasive procedures drives the adoption of orthobiologics.

๐“๐ก๐ž ๐Ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐›๐ข๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ฌ๐ฎ๐›-๐ฌ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐š๐ซ๐ž ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ฎ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ญ๐ž๐ ๐›๐ž๐ฅ๐จ๐ฐ:

๐„๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐ก๐š๐ฌ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐จ๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐›๐ข๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐›๐š๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ, ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐ž๐ง๐-๐ฎ๐ฌ๐ž, ๐š๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ)

Viscosupplementation

Synthetic Bone grafts

Bioactive glass

BiPhasic

Hydroxyapatite

Others

Bone Morphogenetic Protein (BMP)

Allograft

Xenografts

Demineralized Bone Matrix (DBM)

๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ)

Spinal Fusion

Fracture recovery

Reconstructive Surgery

Osteoarthritis and degenerative arthritis

Others

๐„๐ง๐-๐”๐ฌ๐ž ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ)

Hospitals and clinics

Orthopedic clinics

Others

๐Ÿ.๐‡๐จ๐ฐ ๐๐จ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐๐ž๐ญ๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐ฅ๐ข๐ฌ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ค๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ?

With the aim of clearly revealing the competitive situation of the industry, we concretely analyze not only the leading enterprises that have a voice on a global scale, but also the regional small and medium-sized companies that play key roles and have plenty of potential growth.

๐’๐ก๐จ๐ซ๐ญ ๐ƒ๐ž๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐Ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐›๐ข๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ :

The orthobiologics market focuses on the use of biological substances in orthopedic treatments to enhance tissue regeneration and improve the healing process. These substances, which include stem cells, growth factors, platelet-rich plasma (PRP), and other biologically derived materials, are used to stimulate and accelerate the body's natural healing abilities.The market is driven by several factors. Firstly, there is a rising prevalence of musculoskeletal disorders, such as osteoarthritis, fractures, and sports injuries, which has led to an increased demand for orthobiologic treatments. These conditions often require interventions that can promote tissue regeneration and expedite the healing process, making orthobiologics an attractive option.

๐Š๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐Ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐›๐ข๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐ฌ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž Bone Biologics Corp., Medtronic, Arthrex, Inc, Orthofix US LLC., NuVasive, Inc., Zimmer Biomet., Wright Medical Group N.V., Smith+Nephew., Stryker, Sano orthopedics.

๐†๐ž๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ข๐œ๐š๐ฅ๐ฅ๐ฒ, ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ๐ž๐ ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฆ๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐ซ๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ก๐š๐ซ๐ž ๐š๐ง๐ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ซ๐š๐ญ๐ž, ๐ก๐ข๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐๐š๐ญ๐š ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ) ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐Ÿ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐š๐ซ๐ž ๐œ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ž๐ ๐ข๐ง ๐‚๐ก๐š๐ฉ๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ:

North America (United States, Canada and Mexico)

Europe (Germany, UK, France, Italy, Russia and Turkey etc.)

Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India, Australia, Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia and Vietnam)

South America (Brazil, Argentina, Columbia etc.)

Middle East and Africa (Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria and South Africa)

๐‚๐š๐ง ๐ˆ ๐ฆ๐จ๐๐ข๐Ÿ๐ฒ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฌ๐œ๐จ๐ฉ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐œ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐ž ๐ข๐ญ ๐ญ๐จ ๐ฌ๐ฎ๐ข๐ญ ๐ฆ๐ฒ ๐ซ๐ž๐ช๐ฎ๐ข๐ซ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ?

Yes. Customized requirements of multi-dimensional, deep-level and high-quality can help our customers precisely grasp market opportunities, effortlessly confront market challenges, properly formulate market strategies and act promptly, thus to win them sufficient time and space for market competition.

