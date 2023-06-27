ROAD CLOSED RT 314 / FERRY RD GRAND ISLE/SOUTH HERO
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE ON BEHALF OF GRAND ISLE COUNTY SHERIFF
NEWS RELEASE – HIGHWAY / TRAFFIC NOTIFICATION
PLEASE BE ADVISED THAT RT 314/FERRY ROAD IN GRAND ISLE COUNTY FROM W SHORE ROAD TO EAGLE CAMP RD HAS BEEN SHUT DOWN DUE TO LOOSE LIVESTOCK/COWS IN THE ROADWAY.
IF IN THE AREA PLEASED USE CAUTION AND ANOTHER ALERT WILL GO OUT AS SOON AS IT IS CLEARED
Louise M. Field
Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher
(802)878-7111 option 3