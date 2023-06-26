Senate Bill 621 Printer's Number 965
PENNSYLVANIA, June 26 - HOUSE AMENDED
PRIOR PRINTER'S NOS. 650, 738
PRINTER'S NO. 965
THE GENERAL ASSEMBLY OF PENNSYLVANIA
SENATE BILL
No.
621
Session of
2023
INTRODUCED BY COMITTA, KANE, BREWSTER, SANTARSIERO, FONTANA,
BARTOLOTTA, TARTAGLIONE, COSTA, HUTCHINSON, STEFANO, ROBINSON
AND STREET, APRIL 25, 2023
AS REPORTED FROM COMMITTEE ON TRANSPORTATION, HOUSE OF
REPRESENTATIVES, AS AMENDED, JUNE 26, 2023
AN ACT
Designating the portion of Pennsylvania Route 41 (Gap Newport
Pike) from the intersection with Bernard Avenue to the
intersection with Highland Road in West Fallowfield Township,
Chester County, as the Corporal Brandon Hardy Memorial
Highway.; DESIGNATING A BRIDGE, IDENTIFIED AS BRIDGE KEY
13775, CARRYING PENNSYLVANIA ROUTE 641 OVER BIG SPRING CREEK
ON THE BORDER OF NEWVILLE BOROUGH AND WEST PENNSBORO
TOWNSHIP, CUMBERLAND COUNTY, AS THE SFC RANDALL SHUGHART
MEMORIAL BRIDGE; DESIGNATING A PORTION OF JOHNSON MILL ROAD
(STATE ROUTE 1001) FROM THE BRIDGE OVER BUFFALO CREEK (BRIDGE
KEY 33467) TO THE INTERSECTION OF COLONEL JOHN KELLY ROAD
(STATE ROUTE 1002) IN BUFFALO TOWNSHIP, UNION COUNTY, AS THE
SGT. EDWARD L. SHANNON MEMORIAL HIGHWAY; DESIGNATING A
BRIDGE, IDENTIFIED AS BRIDGE KEY 13617, CARRYING PENNSYLVANIA
ROUTE 34, OVER MOUNTAIN CREEK IN MOUNT HOLLY SPRINGS BOROUGH,
CUMBERLAND COUNTY, AS THE FIREFIGHTER JEROME GUISE MEMORIAL
BRIDGE; DESIGNATING A BRIDGE, IDENTIFIED AS BRIDGE KEY 8553,
CARRYING STATE ROUTE 1006 ON SYBERTON ROAD OVER CLEARFIELD
CREEK IN GALLITZIN TOWNSHIP, CAMBRIA COUNTY, AS THE PRIVATE
MARTIN J. HANLON MEMORIAL BRIDGE; DESIGNATING A BRIDGE,
IDENTIFIED AS BRIDGE KEY 36247, CARRYING PENNSYLVANIA ROUTE
711 OVER LOYALHANNA CREEK IN LIGONIER TOWNSHIP, WESTMORELAND
COUNTY, AS THE SERGEANT ALVIN P. CAREY AND PRIVATE JOHN C.
EWING MEDAL OF HONOR MEMORIAL BRIDGE; DESIGNATING THE BRIDGE,
IDENTIFIED AS BRIDGE KEYS 34474 AND 34477, CARRYING
INTERSTATE 70 OVER PENNSYLVANIA ROUTE 18, ON THE BORDER OF
WASHINGTON CITY AND CANTON TOWNSHIP, WASHINGTON COUNTY, AS
THE CORPORAL FRANK SWORDEN MEMORIAL BRIDGE; DESIGNATING A
PORTION OF PENNSYLVANIA ROUTE 310 BETWEEN KNOX DALE ROAD,
ALSO KNOWN AS STATE ROUTE 2023, AND ASH STREET IN MCCALMONT
TOWNSHIP, JEFFERSON COUNTY, AS THE LANCE CPL. BERNARD HIMES
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