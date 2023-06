eGain lance un programme pilote unique en son genre pour l'IA générative

/EIN News/ -- SUNNYVALE, Californie, 27 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN ), la principale plateforme de connaissances en IA pour l'automatisation de l'engagement client, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme pilote unique pour aider les entreprises à adopter l'IA générative sans risque : eGain® Innovation in 30 Days™ for Generative AI.



Contrairement aux pilotes de type bac à sable et « jouet », eGain Innovation in 30 Days™ est un modèle guidé de consommation de l'innovation qui est à la fois sûr, facile et sans risque. Les entreprises peuvent essayer les capacités de l'IA générative sous quelques jours. Cette offre révolutionnaire comprend :

Votre cas d'utilisation Identifiez un cas d'utilisation à forte valeur/fort impact pour permettre une meilleure expérience client et/ou expérience employé grâce à l'IA générative.

Notre pilote Technologie : le GPT pour l'IA générative, intégré à notre plateforme primée de connaissances en matière d'IA Déploiement : eGain Cloud Mise en œuvre : deux semaines de découverte, de conception et de configuration Production : deux semaines d'exploitation





L'entreprise peut expérimenter l'IA générative et sa capacité de connaissance pendant deux semaines dans un contexte de production, puis décider d'aller de l'avant ou d'arrêter sans aucune condition, sans rien payer, sans hic et sans engagement !

« L'eGain Knowledge Hub orchestre de nombreuses technologies d'IA à travers le processus de création, de diffusion et d'optimisation des connaissances », a déclaré Ashu Roy, PDG d'eGain. « Cette offre se concentrera sur un cas d'utilisation convaincant de l'IA générative avec une approche nouvelle et sans risque afin d'innover de manière audacieuse en l'utilisant. »

Renseignements complémentaires

À propos d'eGain

L'eGain Knowledge Hub automatise et orchestre l'engagement client entre les points de contact. Alimentée par l'IA et l'analytique, notre solution cloud sécurisée offre des expériences numériques personnalisées, une valeur commerciale rapide et une innovation facile. Rendez-vous sur www.eGain.com pour plus d'informations.

eGain, le logo eGain et tous les autres noms et slogans de produits eGain sont des marques commerciales ou des marques déposées d'eGain Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées des sociétés respectives.

Contact pour les médias eGain



Michael Messner

E-mail : press@egain.com

Tél. : 408 636 4514