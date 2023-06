TRANSCRIPT OF INTERVIEW

Senator Risa Hontiveros with Bicol Media

Tabaco City, Albay

June 27, 2023

Q: Ano bang iba pang gawin natin through legislative measure para at least hindi maapektuhan ang pag-aaral ng mga bata especially on Mayon?

Senator Risa Hontiveros (SRH): Dagdag sa knina at may mga kababayan tayo at naghahandang hamunin ang Maharlika hanggang sa Korte Suprema pa kaya abangan natin. Yung edukasyon po talaga matagal na nating concern at problema bago pa man ang pandemya pagkatapos ng k to 12 reform dapat may mga susunod pang education reforms tulad ng teachers training, yung pag-aayos ng textbooks yung pagkakaroon ng sapat ng mga ganitong school buildings at saka classrooms. Noong tumama ang pandemya, lalong tumindi yung mga learning education inequalities at ngayong pagkatapos ng pandemya, ano pa ang pwede nating gawin? Una, ipagpatuloy yung pagpapatupad yung ipinasa ng senado na education commission 2 at batay sa mga findings at recommendation ng edcom 2 ay ituloy po ang pagrereporma at pag-modernize ng ating education system.

Dito pa lang sa San Antonio evacuation center dito sa Tabaco city nakikita po natin kahit pa may pag-alboroto ni Mayon, itinutuloy yung reading or literacy program. Isa yung mahalagang sangkap siguro pambansa para marecover yung learning loss noong panahon ng pandemya para makabawi naman tayo sa pinakamababa tayo sa mga global rankings sa reading or language, math or sciences proficiencies ng ating mga estudyante at lalo raw lumalawak yung education-employment gap na syempre ikinababahala ng ating mga kabataan at estudyante hindi lang yung mga fresh graduates sa mga unibersidad pati na sa senior high school at yung iba sa kanila nag-iisip na kung matapos nila at least yung tech voc na proficiencies ay makapagtrabaho na rin pagkatapos magtapos sa high school o bago pa sila makapunta sa Kolehiyo

Q: Additional, nagkaroon tayo ng pandemya, especially apektado ang pag-aaral ng mga bata pati yung kolehiyo, how would you assess?

SRH: Well unfortunately, kumbaga patong doon sa problema ng ating tertiary students at nasabayan pa ng mga problema o pwedeng sabihing eskandalo, hindi pa tapos ang imbestigasyon ng senado sa UNIFAST hanggang sa pagdating ko rito ulit sa Bicol kahapon ay may nagsasangguni ng problema sa ibang mga probinsya na UNIFAST scholars sila pero namomroblema sila na itutuloy pa ba yung pagsuporta sa kanilang edukasyon at takot pa na wag daw sabihin ang kanilang pangalan dahil baka hindi payagang mag-martsa sa graduation. Ang dami pa po nating kailangang ayusing problema sa edukasyon, may mga isyu na kailangang resolbahin at bukod pa sa lahat ng mga ito yung pangarap nating mga Pilipino lalo na tayong mga magulang na yung de kalidad na edukasyon na makapagtapos ang ating mga anak ay ating maipamana sa kanila.

Q: How would you assess the quality of graduates today after nang dumaan sila sa pandemic?

SRH: Diyos ko, medyo bugbog sarado ang ating mga graduates, pilit silang nagtapos kahit marami pa ring kulang sa education reforms, pilit pa rin silang nagtapos kahit sa gitna ng pandemya at dagdag hamon dulot ng pandemya, yung biglang pagshift sa online o modular o hybrid o kung ano pang pangalan nyang na learning methodologies at ngayon nag-aalala rin sila dahil ang isa pang dagok ng pandemya ay sa unemployment at underemployment. Paano din sila makakahanap ng ninanais nilang trabaho o hanapbuhay o enterprise, samantalang yung mga dati nang nagtatrabaho na na lay off noong pandemya syempre nasa unahin sila ng pila para makuha ulit yung dati nilang trabaho. Kaya ang assessment ko sa ating graduates sobrang under pressure siguro nasestress pati sa kanilang mental health at kailangan talgang mag-double time kaming lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, sana tumulong din ang mga leader sa private sector na sagutin ang mga pangangailangan at suportahan sa mga pangarap itong ating mga estudyante at kabataan.

Q: Last question siguro patungkol. pa rin sa edukasyon, k to 12 maraming namomroblema, wala raw trabaho na pwedeng mapagtrabhahuan kahit tapos na ng k to 12. Ipagpapatuloy po ba? tapos yung schedule po ng pag-aaral babalik pa sa normal yung dating schedule kasi di ba rainy season...

SRH: Well alam ko may mga panukalang ibalik sa dating academic school year calendar ang ating education system, pag-aralan ko pa po iyon, dahil magsimula man sa rainy season, o magsimula man sa tag-init, may mga challenges talaga at may mga requirements kailangan no excuses i=provide ng gobyerno. Yung una, yung k-12 naniniwala po ako na yung k-12 na reform po na iyan ay isang mabuting simula at dapat nga madunsdan pa ng iba pang matagal nang pinapangarap nating education reforms, kung may mga problema sa implementasyon ng k to 12, ating i-assess yan, magkaroon tayo ng mga rekomendasyon kung paanong kumpleto at mahusay na ma-implementa ang k to 12 yan po ay isang pundasyon ng isang maayos na education system dahil finally naglevel up tayo sa level ng mga kapitbahay natin sa Asia Pacific, walang atrasan po diyan at sundan po natin ang mga reporma at yung mga iyon, i-implementa rin po natin ng maayos.

*Q: Malapit na po ang SONA ng pangulo ano po ang mensahe nyo po? Mag-aattend po ba kayo?*

SRH: Usually ang sa akin ay duty namin kahit sa minority kahit sa opposition dumalo sa state of the nation address ng presidente dahil kung tutuusin ay event namin yun, at sila ang aming panauhin para marinig ng buong sambayan sa pamamagitan namin ang kanilang ulat ng state of the nation address. Pag-uusapan namin ulit sa aking minority leader Koko Pimentel kung kami ay dadalo.

Mensahe kay Presidente, higit pa sa ano mang SONA, mas gusto ko pang makita yung liderato talaga nila sa maraming larangan na parang kulang pa yung kanilang pagpaparamdam ng kanilang liderato unang una na sa usapin ng agrikultura, kahapon sa Daraga, ngayon dito sa Tabaco, marami-rami akong nakakausap na magsasaka ang kanilang mga pamilya ay nag-evacuate din, high value yung marami sa tinatanim nila tulad ng ampalaya, okra, kalabasa, pero mukhang panay middle men ang bumibili sa kanila,middle men ang nagdidikta ng presyo sa halip na ang magsasaka mismo ang magdeliver sa palengke o supermart, or yung supermart o palengke ang bumili diretso para yung kita at mapunta sa magsasaka at middle men ang nakikihati pa. Kaya maganda na nabanggit din ni Mayor Krisel; kanina yung Sagip Saka Law, ipinasa po ni dating Senator Kiko Pangilinan ay magandang ipagpatuloy kasama si Kiko Pangilinan at ng ating mga magsasaka yung pagpapatupad nyan. Isa lang yan sa mga larangan na gusto ko pang makita ang liderato ni Presidente para mas magkaroon talaga ng laman ang kanilang SONA, ewan ko lang kung anong sasabihin nila sa Maharlika Fund pinaka-wish nila iyon pero ang gulo kasi ng naging proseso, dahil nagkandaugaga dahil lang gustong pagbigyan ang Executive ayun ang dami tuloy sablay.