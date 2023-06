La Pierre d'alun Grade A+ : Une Nouvelle Référence de Pureté Dans l'Univers de la Cosmétique Naturelle

sélection alun pur grade A+ pure Kalunite ™ crystal stone

La pierre d’alun grade A+ fait son entrée dans le marché des produits de beauté naturels en offrant une référence de la plus haute qualité d’alun.

BERNE, SUISSE, June 26, 2023/ EINPresswire.com / -- La pierre d’alun est une option naturelle aux déodorants traditionnelles.On la trouve aujourd’hui dans pratiquement tous les magasins, le plus souvent en format stick. On constate toutefois que la qualité varie, certains déo-sticks sont plutôt opaques alors que d’autres sont presque transparents. Verdan marque aujourd’hui la différence en définissant un degré de pureté.Alun Grade A+ , une pureté maximaleLa pierre d’alun grade A+ fait son entrée dans le marché des produits de beauté naturels en offrant une référence de qualité d’alun. Cette nouvelle dénomination de la pierre d'alun vise à rappeler aux amateurs de déodorants naturels qu’il existe plusieurs qualités d’alun de potassium.La pureté du minéral – un gage d’efficacitéLa pierre d’alun de potassium est un minéral cristallin dont la pureté est par nature variable. Tout cristal est formé de trois parties : la base, le cœur et les pointes. Dans la base, on retrouve toutes les impuretés ce qui rend la pierre opaque. La partie la plus solide et à la fois la plus pure se trouve entre le cœur du cristal et les pointes. La dénomination grade A+ est un gage de qualité qui signifie que l’alun a été découpé avec le plus grand soin dans la plus pure partie du minéral.Choisir la puretéLes impuretés sont toujours indésirables. Elles rendent la pierre d’alun opaque et friable à l’utilisation. Une pierre d’alun de sélection extra-pure Grade A+ se reconnaît par son apparence quelque peu transparente. Plus solide à l’utilisation, elle durera aussi plus longtemps.Des bénéfices multiples pour une peau radieuseLa pierre d'alun pure offre de nombreux avantages pour la peau. Grâce à ses propriétés naturelles astringentes, elle contribue à prévenir les odeurs corporelles indésirables et à réguler la transpiration sans obstruer les pores. Sa texture douce et lisse apaise la peau, offrant une sensation de fraîcheur et de confort tout au long de la journée.Une pureté optimale pour une action sûreIl est important de souligner que la pierre d'alun agit en surface sans pénétrer la peau. En effet, la taille de la molécule d'alun pur est trop importante pour franchir la barrière cutanée, offrant ainsi une solution sûre et efficace pour l'hygiène corporelle.À proposVerdan Mineral est un importateur-distributeur d'alun pour l'industrie cosmétique depuis 1980. Fort de 42 ans d'expérience, Verdan Mineral est reconnu mondialement pour la pureté exceptionnelle de son alun, notamment au Japon. De nombreuses marques de cosmétiques naturelles intègrent déjà la qualité d'alun Grade A+ dans leurs produits. Cet alun pur est également connu sous la dénomination Kalunite ™ ou "alun du Panama".