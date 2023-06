La nouvelle version de Genetec Sipelia transforme les téléphones portables en puissants appareils de communication de sécurité

L'intégration du système de gestion des communications Sipelia à l'application Genetec Mobile unifie les communications entre les opérateurs, les interphones, les haut-parleurs et les systèmes d'interphonie et de téléphonie externes.

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 26 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui que la dernière version de son système de gestion des communications SipeliaMC basé sur le protocole SIP est désormais intégrée à l'application Genetec Mobile. Le personnel de sécurité peut désormais rapidement passer et recevoir des appels audio/vidéo, diffuser des messages sur des haut-parleurs d’adressage public et déclencher des procédures opérationnelles standard directement à partir de l'application Genetec sur leur téléphone portable.



L'intégration mobile de Sipelia améliore la connaissance situationnelle de l'équipe de sécurité d'une organisation en unifiant les appels entrants avec le reste de leur système de sécurité. Et lorsque des urgences nécessitent une action rapide, elle permet aux membres de l’équipe de sécurité d’utiliser l'ensemble de l’infrastructure de communication pour coordonner la réponse et informer le personnel, les visiteurs et les clients, même lorsqu’ils sont en déplacement.

« Les opérateurs de sécurité ont rarement le temps de réfléchir à l'appareil à utiliser pour passer rapidement un appel lors d'un incident », explique Laurent Villeneuve, Responsable Marketing Produit Senior chez Genetec. « Grâce à l'intégration de Sipelia dans notre application Genetec Mobile, ils peuvent prendre les bonnes décisions face aux situations qui se présentent, à partir d'une interface unique sur leur téléphone portable. »

Avec Sipelia Mobile, les opérateurs peuvent facilement appeler les services d'urgence, joindre des membres de l'équipe ou des contacts extérieurs par le biais d'un appel audio ou vidéo en utilisant le carnet d'adresses. Ils peuvent également répondre aux demandes d'assistance entrantes, utiliser la vérification audio/vidéo pour accorder ou refuser l'accès aux visiteurs, ou ouvrir les portes d’un parking, le tout sans avoir à quitter l'application Genetec Mobile.

Les équipes de sécurité peuvent également diffuser automatiquement un message d'avertissement par l'intermédiaire du système d’adressage public de leur organisation. Les messages peuvent être dynamiques, programmés ou basés sur des événements-actions. Lorsqu'un événement est déclenché, comme une alerte d’accès refusé ou le déclenchement d'une alarme par un capteur IoT, des procédures opérationnelles standard personnalisées peuvent automatiquement diffuser une annonce (ou l'opérateur peut décider si une annonce doit être diffusée).

En cas d’enquête à la suite d’un événement, Sipelia Mobile permet également aux opérateurs de lire les enregistrements audio/vidéo des appels et des messages, ou de les exporter à des fins de partage sans avoir besoin d'un appareil tiers ou d'une configuration complexe.

Pour plus d’informations sur Sipelia, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/fr/lancements-de-produits/sipelia-2-13.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique mondiale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Aujourd’hui, la société développe des solutions visant à améliorer la sécurité, l’intelligence et les opérations des entreprises, des organismes gouvernementaux et des communautés dans lesquelles nous vivons. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d’accès, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI), les communications et les analyses. Fondée en 1997 et basée à Montréal au Canada, Genetec commercialise ses solutions via un vaste réseau de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2023. Genetec et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed7e49a0-0857-4abf-9a62-141775f8e742/fr

