Plus Compagnie Canada accueille une grande leader de l’industrie pour accélérer le développement de son alliance d’agences

Karine Courtemanche se joint à Plus Compagnie Canada pour propulser son réseau d’agences de création et de média

Karine Courtemanche, vice-présidente exécutive de Plus Compagnie Canada et Mélanie Dunn, présidente de Plus Compagnie Canada

MONTRÉAL, 26 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus Compagnie Canada est fière d’accueillir dans ses rangs Karine Courtemanche à titre de vice-présidente exécutive de Plus Compagnie Canada et de présidente du groupe média, à compter de juillet. Plus Compagnie Canada, fondée il y a un peu plus d’un an, réunit une dizaine d’agences de création et médias résolument tournées vers l’avenir.

Cette embauche constitue une étape d’envergure pour ce réseau moderne qui privilégie le travail d’équipe, la collaboration et le partage, toujours au service de la créativité et propulsé par les nouvelles technologies. Karine Courtemanche dirigera le groupe média au Canada, qui comprend entre autres Cossette Média et Jungle, et travaillera avec Mélanie Dunn, présidente de Plus Compagnie Canada, à faire évoluer l’ensemble du portefeuille dont font partie Aperture1, Camp Jefferson, Cossette, Impact Recherche, K72, Level Eleven, Magic Circle Workshop, Septième et The Showroom.

Karine Courtemanche se joint à Plus Compagnie Canada après avoir occupé une série de postes prestigieux chez Omnicom Media Group, où elle a dirigé l’équipe média la plus primée du pays, Touché! et PHD. Sous sa direction, Touché! a été nommée l’une des cinq meilleures agences médias créatives au monde par WARC et a reçu de nombreuses distinctions à Cannes, New York, Rome, Londres, Toronto et Montréal.

« Karine a fait ses preuves dans la gestion de groupes d'agences, respectant ce qui rend chaque marque unique et tirant parti des forces mutuelles. Elle a également une passion contagieuse pour le métier et croit fermement au pouvoir de la créativité et de l'innovation, » souligne Mélanie Dunn, présidente de Plus Compagnie Canada. « La grande expérience de Karine dans le secteur des médias, son amour pour la créativité et son sens de la collaboration constituent une combinaison idéale pour contribuer à l'ensemble du portfolio. Avec l'appui des dirigeants de toutes nos agences, Karine et moi sommes impatientes d'explorer de nouveaux territoires. »

« Tout au long de ma carrière, ma priorité à été de m’engager avec mes équipes et d’être agente de changement, » mentionne Karine Courtemanche. « Je suis impatiente de rejoindre un réseau moderne où la créativité, la collaboration et la technologie font de la magie pour les marques. »

Dans la foulée de l’embauche de Karine Courtemanche, Plus Compagnie Canada est également heureuse d’annoncer la nomination de Peter Bolt à titre de président de Camp Jefferson et de Brooke Leland au poste de présidente de Jungle parallèlement à son rôle d’associée-directrice, en reconnaissance de leurs contributions au réseau.

Pour en savoir plus au sujet de Plus Compagnie et de son réseau d’agences, visitez PlusCompany.com/fr , ou suivez @PlusCompany sur Twitter et Plus Company sur LinkedIn.

À propos de Plus Compagnie

Plus Compagnie a été fondée en 2021, et constitue un réseau entrepreneurial d’agences de création tournées vers l’avenir, chacune apportant sa propre expertise et bénéficiant des capacités collectives du réseau. Ce partenariat unique, fondé sur la conviction que tout est possible, tire parti de la motivation sans borne de ses 24 agences pour produire une magie créative alimentée par une compréhension innée de la culture, de la technologie et des données. Parmi ses agences figurent We Are Social et ses partenaires Socialize, Hello, Kobe et Metta; fuseproject; All Inclusive Marketing (AIM); Aperture1; Camp Jefferson; Citoyen; Cossette; Cossette Média; Impact Recherche; Jungle; K72; Level Eleven; Magic Circle Workshop; Magnet; Mekanism; Middle Child; PathIQ; Septième; et The Narrative Group (TNG). Plus Compagnie compte plus de 3 000 employé(e)s dans 12 pays en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Une alliance basée sur la collaboration, et non sur la compétition. Partenaires de vos aspirations.

