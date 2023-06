Les vignobles Younan (Younan Wine Estates) reçoivent des médailles d'or et d'argent aux 2023 Decanter World Wine Awards

Le Château Zaya 2020 reçoit une médaille d'or avec 95 points et le Château La Croix Younan reçoit une médaille d'argent avec 92 points.

/EIN News/ -- LOS ANGELES, 26 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les célèbres vins de Bordeaux, Saint-Émilion Grand Cru de Vignobles Younan sont entrés sur le marché américain après avoir reçu à plusieurs reprises des notes impressionnantes de la part de certains des critiques de vin les plus réputés de l'industrie, renforçant leur crédibilité en tant que vinificateur. En particulier, deux millésimes de la marque, Chateau Zaya 2020 et Chateau la Croix Younan 2020, ont reçu des médailles d'or et d'argent aux 2023 Decanter World Wine Awards, avec des notes impressionnantes de 95 et 92 points.

Le magnat des affaires américain Zaya Younan possède trois vignobles dans la région de Saint-Émilion, à Bordeaux, en France : Château la Croix Younan, Château Zaya et Château Ascumbas. Dès le début, Younan s'est attaché à produire une quantité limitée de vins exceptionnels pour rivaliser avec les meilleurs vins du monde. Pour ce faire, il a engagé une excellente équipe pour gérer les domaines viticoles Younan : Alain Raynaud, Ludovic Perez pour n'en citer que quelques-uns.





En quelques années seulement, la demande pour les vins rouges et blancs des Vignobles Younan est montée en fleche, Château la Croix Younan et Château Zaya, étant désormais distribués à travers les États-Unis par certains des détaillants les plus réputés du pays.

"C'est une grande réussite pour nos deux vignobles situés dans la région du Grand Cru de Bordeaux Saint-Émilion. Au cours des neuf derniers mois, nous avons reçu huit prix. Après 10 ans de travail acharné, nous produisons aujourd'hui certains des meilleurs vins rouges du monde. Ce n'est que le début de l'énorme croissance que nous avons prévue non seulement dans l'industrie du vin, mais aussi dans l'industrie des spiritueux, puisque nous produisons également le meilleur cognac et la meilleure vodka du monde. Notre objectif est d'apporter la qualité et le luxe au monde des spiritueux", déclare Zaya Younan, PDG de l'entreprise.

Le Decanter World Wine Awards (DWWA) est le concours de vins le plus important et le plus influent au monde. Jugé par les meilleurs experts en vin du monde entier, Decanter est reconnu internationalement pour son processus de jugement rigoureux. Les vins sont dégustés à l'aveugle après avoir été classés par pays, région, couleur, raisin, style, millésime et prix. Les juges comparent leurs notes et parviennent à un consensus sur la médaille de chaque vin. Le succès des Decanter World Wine Awards repose sur son processus d'évaluation unique et ses jurys de classe mondiale.





Les millésimes de Château la Croix Younan ont également été récemment reconnus pour leur excellence viticole lorsqu'ils ont été admis dans le prestigieux Grand Cercle des Vins de Bordeaux. C'était la première fois qu'un château de Saint-Émilion appartenant à un Américain était inclus dans la "Rive Droite" du Grand Cercle, En 2022, le PDG Zaya Younan est devenu le premier Américain à entrer dans la Jurade de Saint-Émilion, une prestigieuse confrérie de vignerons qui préserve et promeut la mémoire des grands crus de Saint-Émilion dans le monde entier. Ses millésimes ont été salués lors des plus grands événements du secteur, notamment les Primeurs 2022 et les Livrables 2022, ainsi que par certains des critiques les plus renommés du secteur, notamment Antonio Galloni, de Vinous Media, et les célèbres critiques de vin James Suckling, Peter Moser, Jane Anson, Ulrich Sautter, Jancis Robinson, Julia Harding, Bernard Burstchy, Yves Beck, Christer Byklum, et Markus del Monego.

"Nos vins complexes de Bordeaux Grand-Cru attirent un public exigeant qui partage la même appréciation et le même désir de qualité exceptionnelle, d'héritage et d'exclusivité. Les vins qui font partie du portefeuille de Vignobles Younan représentent l'apogée d'un style de vie luxueux. La vie est trop précieuse pour boire un autre vin", conclut Zaya Younan.

Pour plus d'informations, visitez le site younanwineestates.com.

À propos de Younan Company

Younan Company est une société mondiale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et la gestion de divers actifs et entreprises dans le domaine de la consommation de luxe. La stratégie de la société consiste à constituer un portefeuille de produits et de propriétés de luxe, ainsi que d'entreprises et de services liés à l'art de vivre. Aujourd'hui, Younan Company est reconnue comme une marque de luxe mondiale avec plus de 4,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion par le biais de ses filiales La Maison Younan et Younan Properties.

La Maison Younan possède et gère trois vignobles de Saint-Émilion Grand Cru, le Château la Croix Younan, le Château Zaya et le Château Ascumbas. Plus récemment, la société s'est lancée dans le secteur des spiritueux avec El Septimo Cognac, ayant déjà les vins rouges et blancs El Septimo. La société de capital-investissement détient également El Septimo Premium Cigars, dont le siège est à Genève. Elle possède des salons de cigares dans le monde entier, 7 Global Distribution Tobacco Wholesale et MPA Studio de Création, dont le siège est à Paris, en France. La société détient également des hôtels et des centres de villégiature de luxe en France et au Portugal, notamment le Château de Beauvois, l'Hôtel Saint-Martin, le Château Le Prieuré, l'Alexandra Palace, le Domaine de Vaugouard et le Château de la Perrière, ainsi que le Malibu Foz Hotel and Beach Resort situé à Figueira da Foz, au Portugal, et quatre terrains de golf français, à savoir le Golf des Forges, le Golf du Petit Chêne, le Golf d'Avrillé et le Golf de Vaugouard.

