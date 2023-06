TOP 100-Auszeichnung: Ranga Yogeshwar würdigt Scantinel Photonics

Share This Article

Top 100 Innovator Award Scantinel Michael Richter Managing director Scantinel Scantinel Photonics GmbH

ULM, DEUTSCHLAND, June 25, 2023/EINPresswire.com/ -- Glückwünsche auf dem Deutschen Mittelstands-Summit: Ranga Yogeshwar gratuliert der Scantinel Photonics GmbH aus Ulm zu ihrer Auszeichnung mit dem TOP 100-Siegel. Die Preisverleihung im Rahmen des Summit fand am Freitag, 23. Juni, in Augsburg für alle Mittelständler statt, die am Jahresanfang das TOP 100-Siegel erhalten haben. Der Wissenschaftsjournalist begleitet den zum 30. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor.

In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte Scantinel Photonics in der Größenklasse A (bis 50 Mitarbeiter) in allen Innovationskategorien und erreichte in seiner Klasse Platz 2.

In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten TOP 100-Unternehmens-porträt heißt es (Auszug):

In nicht allzu ferner Zukunft werden Autos und Lastwagen vollständig autonom fahren. Dafür müssen sie das Geschehen auf der Straße für rund zehn Sekunden vorausberechnen können und sämtliche Verkehrsszenarien beherrschen – in Deutschland und auf der ganzen Welt. Die optischen Sensoren der ZEISS-Ausgründung Scantinel Photonics leisten einen entscheidenden Beitrag dazu: Leistungsstarke Light-Detection-and-Ranging-Sensoren – kurz: LiDAR – sind in der Lage, Entfernungen und Geschwindigkeiten optisch zu messen.

„Weltweit gibt es nur eine Handvoll Firmen, die diese frequenzmodulierten Sensoren herstellen. In Deutschland sind wir unseres Wissens die Einzigen“, sagt der Geschäftsführer Dr. Michael Richter.

Der Top-Innovator setzt bei der Entwicklung der neuen LiDAR-Sensoren auf die „Frequency-Modulated Continuous Wave“-Technologie. Dabei werden spezielle optische Komponenten zur Verarbeitung von Lichtimpulsen auf einem Siliziumchip aufgebracht.

Zum vollständigen Porträt geht’s hier: www.top100.de/die-top-innovatoren.