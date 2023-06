Iceotope stellt KUL RAN vor – die neuesten nachhaltigen, wartungsfreundlichen und skalierbaren Telco-Edge-Server-Lösungen, entwickelt mit Hewlett Packard Enterprise und Intel

Äußerst energieeffiziente Lösung reduziert den Energieverbrauch um bis zu 40 %

Die neue „Fit-and-Forget“-Lösung für das Telco-Edge maximiert die Betriebszeit von Servern und reduziert gleichzeitig Wartungsanfragen sowie die damit verbundenen Betriebskosten erheblich.

Das robuste, modulare Design ermöglicht eine schnelle Skalierbarkeit für alle Arten von extremen Telco-Edge-Einsatzbereichen.

Nutzt HPE ProLiant DL110-Server und Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation

/EIN News/ -- LAS VEGAS, June 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPE Discover, Iceotope , der weltweit führende Anbieter von Präzisionsflüssigkeitskühlung, hat KUL RAN angekündigt, eine extrem widerstandsfähige und hoch energieeffiziente flüssigkeitsgekühlte Präzisionsserverlösung, die die Herausforderungen des Extreme-Edge-Einsatzes im gesamten Telekommunikationsbereich angeht. KUL RAN ist ein neuer 19-Zoll-Rack-Formfaktor mit kurzer Tiefe, der mit HPE ProLiant DL110-Servern und Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation ausgestattet ist und für Edge-, virtualisiertes RAN- und 5G-Dienste mit hoher Dichte und niedriger Latenz optimiert ist. Die Lösung passt in die bereits vorhandene Infrastruktur.

Extreme-Edge-Implementierungen haben in der Regel weniger Kontrolle über die Umwelteinflüsse während der Installation, des Betriebs und der Wartung als zentralisierte Rechenzentrumseinrichtungen. KUL RAN wurde speziell für den Einsatz in Telekommunikations- und in rauen Edge-Umgebungen entwickelt, um den Bedarf an zuverlässigen Datenverarbeitungsanlagen in der Nähe des Einsatzortes zu decken, die mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert sind, von der eingeschränkten Stromversorgung über die Erreichbarkeit von Diensten bis hin zu lokalen Umgebungs- und Wetterbedingungen. Die in Zusammenarbeit mit Intel und HPE entwickelte Lösung wird dazu beitragen, die Einführung zu beschleunigen, indem sie den Stromverbrauch und die Wartungskosten drastisch senkt und gleichzeitig die Dichte des Rechenzentrums beibehält oder erhöht.

40 Prozent weniger Energieverbrauch

KUL RAN – basierend auf der Precision Liquid Cooling Technologie von Iceotope – bietet eine Energieeinsparung von bis zu 40 % im Vergleich zu anderen Edge-Servern seiner Klasse. Die Präzisionsflüssigkeitskühlung leitet nahezu 100 % der von den elektronischen Komponenten eines Servers erzeugten Wärme ab. Dadurch wird nicht nur der Energieverbrauch reduziert, sondern auch der gesamte Wasserverbrauch eliminiert. Da ein Großteil des Stromverbrauchs in Telekommunikationsnetzen auf RAN-Standorte entfällt, ist KUL RAN ein klarer Wegbereiter für Energieeffizienz und beschleunigt den Weg der Telekommunikationsinfrastruktur in Richtung Netto-Null. Zusammen mit den Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation und den HPE ProLiant DL110-Servern können Kunden ihre Netzwerk- und Edge-Standorte noch energieeffizienter gestalten.

Der „Fit-and-Forget“-Telco-Edge-Server

Mit Tausenden von Standorten an entfernten Orten suchen Telekommunikationsanbieter ständig nach Möglichkeiten, die Wartungskosten vor Ort zu minimieren. KUL RAN wurde als „Fit-and-Forget“-Lösung für einen zuverlässigen Betrieb mit deutlich weniger Serviceeinsätzen entwickelt, was die Kosten für die Betreiber erheblich reduziert. Dank des versiegelten Gehäuses kann das Gerät installiert, entfernt und ausgetauscht werden, ohne dass Witterungseinflüsse oder Verunreinigungen in die empfindlichen HPE ProLiant DL110-Serverkomponenten und die Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation gelangen können. Das IP67-zertifizierte Gehäuse bietet 100%igen Schutz vor Temperaturschocks, Staub und anderen Verunreinigungen aus der Luft, so dass die Lösung während ihrer gesamten Lebensdauer sauber bleibt.

Die Lösung erhöht auch die Betriebszeit der Server unter extremen Bedingungen, wenn die unterstützenden Systeme ausfallen, entweder auf Rack- oder Serverschuppenebene. In einigen Fällen bedeutet der Einsatz von KUL RAN, das so konzipiert ist, dass das Gerät die NEBS-Standards bei weitem übertrifft, dass die unterstützenden Umweltkontrollsysteme keine Ausfallsicherheit bieten müssen, was dem Betreiber sowohl CapEx- als auch OpEx-Kosten spart. KUL RAN kann als mit Garantie versehenes, verpacktes, eigenständiges Produkt geliefert werden – ähnlich wie jeder luftgekühlte HPE Server – und erfordert keinen kombinierten Vertriebsansatz für Server und Infrastruktur.

Die wirklich skalierbare Telco-Edge-Lösung

Das modulare Design von KUL RAN ist hochgradig konfigurierbar und ermöglicht eine schnelle Skalierbarkeit für alle Arten von Implementierungen. Jede KUL RAN-Einheit kann einfach an jedem beliebigen Ort aufgestellt werden. Das Gerät wird horizontal in ein 19-Zoll-Rack mit geringer Tiefe eingebaut und benötigt keine zusätzliche Kühlungsinfrastruktur, wie z. B. Flüssigkeitsverteiler, Schläuche oder separate, im Rack montierte Flüssigkeits- oder Luftwärmetauscher. Das Iceotope-Gehäuse bietet alle notwendigen Funktionen für den Server in heißen oder kalten Extremen und allem dazwischen.

David Craig, CEO von Iceotope, sagte: „In enger Zusammenarbeit mit den Branchenführern Intel und HPE hat Iceotope eine innovative Lösung für die unmittelbaren Herausforderungen bei der Bereitstellung von RAN-Netzwerken entwickelt. Auf diese Weise hat diese Partnerschaft die rasche Entwicklung einer Vielzahl von 5G-gestützten Anwendungen ermöglicht, die die Datenverarbeitung und Inhalte in allen industriellen, kommerziellen und privaten Kontexten näher an den Ort der Nutzung bringen.“

Phil Cutrone, Senior Vice President und General Manager of Service Providers, OEM, Telco and Major Accounts bei HPE, sagte: „Der Einsatz von Cloud RAN-optimierten Rechnern am Telco-Edge ist grundlegend für das Wachstum von RAN und Open RAN. Die Möglichkeit, Server an extremen Standorten einzusetzen und dabei den Stromverbrauch und die Wartungskosten zu senken sowie die Betriebszeit der Server zu erhöhen, könnte diesen Markt grundlegend verändern. Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Iceotope Technologies zu erweitern und den für Cloud RAN optimierten HPE ProLiant DL110-Server mit der flüssigkeitsgekühlten Serverlösung KUL RAN von Iceotope zu kombinieren.“

„Da Intel daran arbeitet, seinen Kunden nachhaltigere Ergebnisse zu ermöglichen, stellt diese Innovation in Zusammenarbeit mit HPE und Iceotope einen Schritt in Richtung der Bereitstellung von Lösungen dar, die die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren“, so Jeni Barovian Panhorst, VP und GM der Network & Edge Compute Division bei Intel. „Durch den Rack-basierten Ansatz von Iceotope zur Bereitstellung von Präzisionsflüssigkeitskühlung und den Gen 11-Servern von HPE, die auf Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation basieren, können Kunden die Vorteile der verbesserten TCO an der Edge durch Flüssigkeitskühlung nutzen und gleichzeitig viele ihrer betrieblichen Prozesse und KPIs beibehalten.“

