NextNav dévoile le premier banc d'essai européen pour sa technologie de positionnement vertical de haute précision

Le banc d'essai pour la technologie Pinnacle est la première étape vers la fourniture d'une capacité PNT 3D résiliente en Europe

/EIN News/ -- NEUILLY-SUR-SEINE, France, 23 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NextNav, un leader mondial du GPS de nouvelle génération, a annoncé le premier banc d'essai commercial européen pour sa technologie de positionnement vertical Pinnacle de haute précision. Opérant en région parisienne, le banc d'essai va démontrer les avantages que Pinnacle peut apporter aux organismes d'interventions d'urgence locaux et l'intégration aux applications et aux appareils des partenaires NextNav existants.



NextNav Pinnacle est à la tête de l'industrie de la géolocalisation pour ce qui est de fournir un positionnement vertical précis au niveau du sol, qui s'avère de plus en plus important dans les interventions d'urgence. Le banc d'essai NextNav près de Paris représente la première étape cruciale de l'ambition de NextNav consistant à apporter à l'Europe des services GPS 3D de nouvelle génération. Avec un système terrestre, l'objectif de NextNav est de fournir des informations ultra-précises sur le positionnement, la navigation et la synchronisation (PNT, Positioning, Navigation and Timing) en 3D, révolutionnant ainsi les services d'urgence, la logistique, les télécommunications et d'autres secteurs qui comptent sur un positionnement et une synchronisation précis et sont autrement vulnérables aux interférences GPS, une préoccupation croissante dans la région.

Disponible aux États-Unis dans plus de 4 400 villes et actuellement déployée au Japon, la technologie Pinnacle de NextNav fournit des données « axe Z » essentielles et a démontré dans des essais indépendants qu'elle fournit une précision « au niveau du sol » de 94 %, un niveau inégalé par les autres technologies disponibles. Ces dernières années, plusieurs sociétés d'opérateurs sans fil, d'appareils et de communication de premiers secours ont choisi NextNav pour apporter des capacités axe Z et améliorer ainsi la connaissance de la situation des premiers intervenants et fournir l'emplacement de l'appelant d'urgence, réduisant les temps d'intervention et sauvant des vies.

« Nous sommes ravis d'introduire un banc d'essai Pinnacle en région parisienne pour montrer comment nous relevons le défi de la précision du positionnement vertical en guise de première étape vers la concrétisation de notre vision des services GPS de nouvelle génération en Europe », a déclaré Ambroise Popper, directeur général et vice-président de NextNav France. « Ce déploiement initial nous permettra de démontrer notre technologie Pinnacle aux partenaires de l'industrie et, dans le proche avenir, d'ouvrir la voie non seulement à une précision supérieure au niveau du sol, mais également à des capacités PNT 3D résilientes via un système terrestre. »

L'annonce d'un banc d'essai en France fait suite au récent rapport du Centre commun de recherche (CCR) européen, qui a mis en avant la précision de NextNav dans la fourniture d'un positionnement vertical au niveau du sol, en complément de sa capacité à apporter une couche résiliente aux services GPS traditionnels. Comme cela a été souligné dans le rapport, les systèmes GPS traditionnels ont du mal à fournir un positionnement vertical précis, particulièrement dans des environnements intérieurs et urbains complexes. La technologie de positionnement vertical Pinnacle de NextNav comble cette lacune critique, offrant une précision au niveau du sol fiable et exacte, qui peut transformer un large éventail d'industries. Le rapport a mis en avant la précision du positionnement vertical de NextNav qui, lors des essais, était de 1,6 m 95 % du temps.

Le rapport JRC a aussi reconnu la technologie PNT résiliente de NextNav, TerraPoiNT, comme une technologie mature ayant atteint ou dépassé les critères de référence pertinents pour servir de couche résiliente aux technologies GPS et GNSS existantes. Précédemment, dans un rapport de 2021, des essais effectués par le département des Transports des États-Unis (DOT) ont révélé que TerraPoiNT était la seule solution PNT alternative commerciale pour répondre aux besoins identifiés dans « tous les scénarios de cas d'utilisation applicables. »

