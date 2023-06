BrewDog choisit MicroStar Logistics comme partenaire à long terme pour sa chaîne d'approvisionnement de fûts d'acier à l'échelle mondiale, accédant ainsi à des avantages en termes de durabilité, d'efficacité et de qualité

/EIN News/ -- LONDRES, 22 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de soutenir la mission de BrewDog, consistant à mettre ses bières entre les mains d'autant de personnes que possible, et ce de manière aussi respectueuse de l'environnement que possible, le brasseur d'envergure multinationale a choisi Kegstar (la division internationale de MicroStar) pour renforcer ses programmes de chaîne d'approvisionnement de fûts en acier à l'échelle mondiale. Ce nouvel accord à long terme étend le partenariat existant de MicroStar avec BrewDog aux États-Unis, ajoutant des services exclusifs de qualité et d'approvisionnement en fûts d'acier aux brasseries détenues par BrewDog en Écosse, en Allemagne et en Australie.



« BrewDog est un véritable pionnier de la bière artisanale, et son approche inlassablement innovante a donné lieu à une croissance explosive », a déclaré Bryan Place, président de Kegstar. « Nos programmes éprouvés de chaîne d'approvisionnement de fûts sont conçus à des fins d'envergure et de croissance… Nous nous réjouissons d'étendre notre partenariat opérationnel avec BrewDog en exploitant ensemble les avantages des fûts en acier réutilisables ET partageables. »

« En tant que principal fournisseur pay-per-fill possédant une portée mondiale à travers l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni, l'Europe occidentale et l'Australie / la Nouvelle-Zélande, Kegstar constituait pour nous le choix évident lorsque nous avons cherché à étendre notre utilisation de fûts en acier réutilisables », a commenté James Watt, co-fondateur et PDG de BrewDog. « Ce nouveau partenariat mondial soutient aussi notre mission consistant à utiliser les options de chaîne d'approvisionnement circulaire les plus efficaces à notre disposition… Le réseau dense de fûts partageables et réutilisables de MicroStar ramène les ressources épuisables de notre planète dans la chaîne d'approvisionnement de manière plus directe. »

Dans le cadre de ce partenariat, MicroStar étendra l'accès à son réseau grandissant de fûts partageables de marque Kegstar, et les avantages qui en résultent, aux brasseries et distributeurs de bière de toutes tailles à travers l'Europe occidentale.

À propos de BrewDog plc

Depuis 2007, BrewDog a pour mission de partager sa passion d'une excellente bière artisanale avec le reste du monde. Depuis la série Headliner, qui comprend des chefs de file audacieux et intransigeants comme l'emblématique Punk IPA, jusqu'à la gamme Amplified (une bière, mais atteignant 11 degrés), BrewDog brasse une bière époustouflante et a lancé une révolution.

Ses co-fondateurs James Watt et Martin Dickie ont secoué le monde des affaires en 2010 avec le lancement de l'initiative innovante de financement participatif Equity for Punks, la plus récente ronde de financement, Equity for Punks Tomorrow, s'étant close en septembre 2021 en levant plus de 30 millions GBP en faveur d'initiatives durables à fort impact.

Avec plus de 100 bars à travers le monde, des exportations dans 60 pays et des brasseries à Ellon, en Écosse, Columbus, dans l'Ohio, Berlin, en Allemagne, et Brisbane, en Australie, BrewDog continue d'apporter la révolution de la bière artisanale au peuple, tout en continuant de repousser les limites, d'investir dans son personnel, de mettre la bière au premier plan et de représenter d'autres petites brasseries dans ses installations.

À propos de MicroStar Logistics

Fondé en 1996, MicroStar Logistics est le premier fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement circulaires et externalisées pour l'industrie de la bière. Les programmes de fûts partagés très efficaces et durables de MicroStar comprennent désormais plus de 6 millions de fûts en acier inoxydable (fûts de marque MicroStar aux États-Unis et fûts de marque Kegstar à l'échelle internationale). Sa division de services réseau gère les actifs réutilisables, y compris les palettes en plastique consignées. Sa division de services de qualité prolonge la durée de vie des actifs réutilisables en utilisant au mieux les ressources limitées. Rendez-vous sur le site MicroStarLogistics.com ou Kegstar.com pour en savoir plus.

