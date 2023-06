/EIN News/ -- Communiqué de Presse

F-Secure rejoint le programme de partenariat HERO de Vantiva afin d'apporter des solutions de cybersécurité innovantes et holistiques aux fournisseurs de services Internet

Face à l'augmentation constante des cybermenaces, le partenariat enrichira les passerelles domestiques de l’application de cybersécurité F-Secure Sense, réaffirmant l'engagement de Vantiva à fournir les solutions logicielles les plus récentes

Atlanta – le 22 juin 2023 - Vantiva (Euronext Paris: VANTI; OTC Pink: TCLRY), anciennement connue sous le nom de Technicolor, a annoncé aujourd'hui que F-Secure (NASDAQ HELSINKI LTD : XHEL), fournisseur mondial de solutions et de services de cybersécurité destinés aux consommateurs et comptant environ 150 fournisseurs de services réseau (NSPs) partenaires, a rejoint le programme Vantiva HERO, apportant ainsi la solution de sécurité domestique connectée, F-Secure Sense, comme outil supplémentaire puissant et innovant aux NSPs, alors que les cyber menaces ne cessent d'augmenter. Ce partenariat réaffirme l'engagement de Vantiva à fournir aux opérateurs les solutions technologiques les plus récentes. F-Secure s'ajoute au portefeuille de partenaires de sécurité de Vantiva, garantissant ainsi une couverture complète contre les menaces potentielles du réseau.

Intégrée dans les routeurs/passerelles domestiques, l'application Sense de F-Secure protège tous les appareils connectés de la maison contre les cybermenaces. Sense permet aux utilisateurs finaux de rendre chaque moment numérique plus sûr, y compris la navigation et la protection bancaire, les contrôles parentaux et la protection contre les logiciels malveillants. La solution sera pré-intégrée dans les box Internet les plus récentes de Vantiva, ce qui permettra un déploiement aisé aux NSPs. Les opérateurs peuvent utiliser l'application Sense de F-Secure en marque blanche ou sous la marque Sense de F-Secure en complément de leurs services client pour aider à gérer et à optimiser le cycle de vie du client. Les NSPs auront également la possibilité d'améliorer leur offre de sécurité avec l'application F-Secure Total qui protège les appareils tels que les téléphones mobiles et les ordinateurs portables en dehors de la maison, et comprend la protection des produits connectés, la protection de l'identité, la gestion des mots de passe et le VPN.

« Dans le monde entier, les NSPs et leurs clients sont préoccupés par la sécurité des réseaux sur lesquels ils se connectent à la maison et à l’extérieur », a déclaré Leopold Diouf, Vice-Président senior de la division produits chez Vantiva. « Les solutions de sécurité holistiques de F-Secure, la portée mondiale et la robustesse de ses services de premier ordre faciliteront l'expérience du consommateur, tout en donnant aux utilisateurs finaux la tranquillité d'esprit de savoir que leurs réseaux, leurs appareils et leurs données sont sûrs et sécurisés. Nous pensons que les NSPs ne sont pas seulement des fournisseurs de passerelles à large bande et qu’ils fournissent aussi désormais des services de sécurité ».



Le partenariat avec F-Secure permettra à Vantiva de couvrir un large éventail de cas d'utilisation et de régions à travers le monde et de s'adresser à l'ensemble des plus de 300 clients de Vantiva et à leurs utilisateurs finaux.

Sur l'ensemble de la gamme de partenariats HERO, environ 10 millions de foyers dans le monde ont bénéficié des technologies des partenaires que Vantiva a intégré dans ses box.

« La réputation de Vantiva en tant que leader mondial dans la fourniture aux NSPs, non seulement des meilleurs équipements, mais également de solutions logicielles et de sécurité robustes, a fait de ce partenariat un choix facile », a déclaré Timo Laaksonen, Président-Directeur général de F-Secure. « Ce partenariat réunira les entreprises les plus innovantes sur les marchés de la cybersécurité et de la maison connectée. Partout dans le monde, les gens s'inquiètent de la confidentialité de leurs communications et du piratage de leurs données. Avec l'apparition quotidienne de nouvelles menaces numériques, notre partenariat permettra à nos clients d'être sûrs que leurs appareils sont à l'abri des acteurs malveillants ».

Il s'agit du dernier partenariat en date dans le cadre de l'engagement continu de Vantiva à fournir des technologies ouvertes et innovantes aux NSPs du monde entier. L'objectif ultime est d'aider les opérateurs à offrir à leurs clients une connectivité fluide et des expériences de divertissement haut de gamme. Pour ce faire, Vantiva leur propose le meilleur des équipements et s'associe aux entreprises les plus innovantes dans l'écosystème de la maison connectée.

Pour plus d'informations sur le programme Hero de Vantiva, consultez le site suivant: https://www.Vantiva.com/fr/programme-hero/.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI) et sont négociables sous forme d'American Depositary Receipts (ADR) aux États-Unis sur le marché OTC Pink (TCLRY).

Vantiva, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez Vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et Twitter.

A propos de F-Secure

F-Secure rend chaque moment numérique plus sûr, pour tout le monde. Nous offrons des expériences de sécurité brillamment simples et sans friction qui facilitent la vie des dizaines de millions de personnes que nous protégeons et des quelque 200 fournisseurs de services partenaires. Depuis plus de 30 ans, nous sommes à la tête du secteur de la cybersécurité, inspirés par un esprit pionnier né d'un engagement commun à faire mieux en travaillant ensemble.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site f-secure.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

