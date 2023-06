BDO Canada a contribué à la conclusion de transactions totalisant plus de 19 milliards de dollars en 2022

BDO Canada, cabinet de services professionnels, a joué un rôle clé dans la conclusion de transactions dépassant les 19 milliards de dollars l’an dernier, plus de 70 % d’entre elles concernant des capitaux privés

/EIN News/ -- TORONTO, 22 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La conclusion de transactions au Canada est demeurée élevée pendant la majeure partie de 2022, après une année record du nombre de transactions en 2021. En 2022, BDO Canada, cabinet de services en certification et en fiscalité ainsi que de services-conseils, a apporté son concours à plus de 180 transactions, dont la valeur combinée s’est élevée à plus de 19 milliards de dollars. Parmi ces transactions, celles concernant les capitaux privés représentaient plus de 70 % des projets réalisés.

Le marché des transactions a commencé à ralentir au quatrième trimestre de 2022, jusqu’au premier trimestre de 2023, en raison de la hausse des taux d’intérêt et de l’incertitude économique généralisée. Toutefois, la demande pour des services-conseils en matière de fusions-acquisitions et de mobilisation de capitaux demeure forte, principalement en raison des transactions de capitaux privés.

Le chef des Services en fusions-acquisitions et marchés financiers de BDO Canada, Michael Morrow, a déclaré : « Nous continuons d’observer un volume soutenu de fusions-acquisitions dans les marchés que nous servons. Les enjeux relatifs à la planification de la relève demeurent la principale cause des transferts d’entreprises, tandis que les acquéreurs commerciaux et financiers jouissent d’une bonne capitalisation et cherchent à prendre de l’expansion grâce à leurs acquisitions dans une économie à faible croissance. Bien que la conclusion de transactions continue de connaître des turbulences, un montant important de capital non investi demeure prêt à déployer. »

Le chef national des Solutions en matière de capital-investissement, Sunil Sharma, souligne ceci : « Plusieurs de nos clients en capital privé, bien qu’ils fassent preuve de prudence, sont enclins à investir leur capital. Nous nous attendons à ce que des occasions de racheter des sociétés pour les retirer de la cote se présentent dans ce contexte où les marchés publics continuent de faire face à des difficultés. De plus, nous estimons que les fonds de capital-investissement feront des acquisitions complémentaires une priorité pour créer de la valeur et tirer parti des transactions dans le but d’acquérir des talents, des clients ou de nouveaux produits et services. »

