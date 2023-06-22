全球海鮮貿易節：揭示中國水產預製菜在海外市場的新商機

/EIN News/ --



中國廣州, June 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球海鮮貿易節將由 Wuhan Shihedao Network Technology Co., Ltd. （武漢食和島網絡科技有限公司）於 2023 年 6 月 28 日至 30 日舉辦，展會同期舉行「良之隆 2023 第三屆中國粵菜食材電商節」。

展會面積規模高達 40,000 m2，展出超過 800 家優秀的參展商，預計將吸引超過 50,000 名業內人士。全球海鮮貿易節將展出各種漁水產品，包括海鮮活品、乾貨、預製菜、原料加工，還將涉及餐飲包裝設備、冷凍設備等等。此外，該活動將匯集來自泰國、厄瓜多爾、美國、澳洲、法國等國家地區的國際企業和供應商，展示世界各地的特色海產品。

根據全球預製菜市場統計，2022 年該行業價值 1486.7 億美元，預計到 2030 年將達到 2147.1 億美元。隨着全球貿易逐漸恢復，預製菜需求將繼續增長。展會將設立專門展館，向參展商展示熱門預製菜，並提供有關全球預製菜市場的寶貴意見。

除了海鮮展，全球海鮮貿易節還將舉辦 20 多場精彩活動，包括美食品鑒、品類推介和烹飪比賽。其中包括盛大的火鍋美食盛宴開幕典禮和中國藝術冷菜海鮮姿造：藝術冷菜比賽。值得注意的是，展會將舉辦一系列行業高峰論壇，包括大灣區預製菜（南沙）出口基地首屆預製菜出口論壇、第 18 屆羅非魚產業發展論壇、水產食品原料可持續發展技術論壇以及 2023 年深遠海養殖海鮮市場峰會。這些論壇將促進對海鮮和水產預製菜行業的討論和發展。

全球海鮮貿易節誠摯邀請訪客和貿易商參加、探索該活動。活動將於 6 月 28 日至 30 日在廣州中國進出口商品交易會展館 D 區舉行。

媒體聯絡人：

Ms. Rachel CHEN

手提電話：+86-136 3232 6056

電郵：

rachelchen@chinascj.com

service@globalseafoodex.com

網站： www.globalseafoodex.com

本公告隨附的圖片載於以下網站https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a138bdc-f09a-4c2a-a844-5f245ad57060



