EDC étend son Programme d’investissement de contrepartie pour offrir davantage de soutien aux exportateurs du segment des moyennes entreprises

OTTAWA, 22 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exportation et développement Canada (EDC) a annoncé l'expansion de son Programme d'investissement de contrepartie pour mieux soutenir les petites et moyennes entreprises exportatrices canadiennes en croissance. Le programme, qui est rendu disponible par les investisseurs de capital de risque ou de capital-investissement qualifiés, offrira désormais une contrepartie pouvant aller non plus jusqu'à 5 millions de dollars canadiens, mais jusqu'à 25.

« Cette expansion a pour objectif de répondre rapidement aux besoins des exportateurs canadiens à divers stades de croissance », a déclaré Guillermo Freire, premier vice-président, Marché intermédiaire à EDC. « EDC s’attache à donner au Canada sa part du commerce international en accélérant la réussite des entreprises canadiennes. En étroite collaboration avec nos partenaires qualifiés du secteur privé, nous pouvons générer des retombées plus importantes en offrant un meilleur soutien et en nous assurant que les exportateurs obtiennent le capital dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. »

Depuis son lancement en avril 2020, le Programme d’investissement de contrepartie a connu une forte demande et a récolté des commentaires positifs des entreprises partout dans le pays. À l’heure actuelle, le programme a permis de soutenir plus de 110 entreprises, pour un total de plus de 390 millions de dollars canadiens de co-investissements de la part d’EDC. Au total, 38 % de ces entreprises sont axées sur les technologies propres et 18 % sont dirigées par des équipes de gestion ou des fondateurs s’identifiant comme des membres de groupes en quête d’équité.

« La collaboration de Cycle Capital avec l’équipe d’EDC dans le cadre du Programme d’investissement de contrepartie s’est révélée très positive et a permis d’offrir le financement nécessaire pour soutenir la croissance et le développement des produits des grandes entreprises canadiennes de technologies climatiques », a déclaré Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directeure à Cycle Capital. « L’expertise d’EDC est extrêmement précieuse pour soutenir les entreprises en matière de développement des marchés et d’exportations. »

Dans le cadre de son Programme d’investissement de contrepartie, EDC s’appuie sur le travail d’investisseurs en capital-risque ou en capital-investissement pour offrir un contrôle préalable et un processus d’approbation accélérés. Le programme permet d’augmenter le capital offert aux entreprises canadiennes en égalant les nouveaux investissements selon leurs modalités. En s’appuyant sur le travail de nos partenaires, EDC peut réduire le processus d’approbation à seulement 30 jours, permettant ainsi aux entrepreneurs d’accéder plus efficacement au capital-développement et de se concentrer sur la croissance de leurs affaires. Pour être admissibles au programme, les entreprises doivent faire de l’expansion internationale l’une de leurs principales priorités, établir un nouveau sommaire des modalités avec un investisseur de capital de risque ou de capital-investissement institutionnel canadien ou international qui est admissible et conforme, et avoir un chiffre d’affaires d’au moins 500 000 dollars. Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 10 millions de dollars peuvent obtenir jusqu’à 10 millions de dollars en investissements de contrepartie, tandis que les moyennes entreprises – dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions de dollars – peuvent obtenir jusqu’à 25 millions de dollars en investissements de contrepartie de la part d’EDC.

Les entreprises canadiennes qui souhaitent savoir ce que nous pouvons faire pour les aider à accélérer leur croissance peuvent consulter le site edc.ca ou demander à leur investisseur de communiquer avec EDC pour en discuter.

« En tant qu’entreprise moyenne déterminée à stimuler l’innovation dans le secteur de l’environnement et à promouvoir un avenir durable, Catapult Environmental est heureuse de collaborer avec un organisme qui adhère à notre vision et à notre engagement pour des changements positifs. EDC a immédiatement su cerner nos besoins et les défis particuliers que nous rencontrons en tant qu’entreprise en croissance rapide, et elle nous a soutenus aux différents stades de notre aventure. Le Programme d’investissement de contrepartie nous a permis d’avoir accès à un réseau d’investisseurs, à des conseils d’experts et à des ressources utiles pour nous aider à atteindre nos objectifs de croissance et à nous démarquer dans le marché concurrentiel actuel. Nous recommandons fortement le Programme d’investissement de contrepartie d’EDC à toute entreprise souhaitant obtenir du financement par actions et se faire un partenaire expert en même temps. »

-- Dan O’Byrne, président et chef de la direction, Catapult Environmental Inc.

« EDC nous a soutenus en se montrant agile tout au long du processus de financement et en nous permettant de solidifier et d’accroître notre présence aux États-Unis. Notre gestionnaire de comptes a vraiment pris le temps de comprendre notre modèle d’affaires, ce qui a fait la différence au moment de la conception d’une solution adaptée aux besoins de notre entreprise. Le soutien d’EDC permet d’uniformiser les règles du jeu pour Bus.com, une entreprise gérée par des personnes issues de la diversité, et nous aide à moderniser les services d’autobus nolisés. »

-- Catherine Desaulniers Lamy, directrice des finances, Bus.com

Société d’État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l’étranger. EDC leur offre les produits financiers et l’expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne.

Pour savoir comment nous pouvons aider votre entreprise, appelez le 1-800-229-0575 ou rendez-vous au www.edc.ca .

