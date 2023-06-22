Deriv’in insani girişimi: 4L Trophy sponsorluğu ile sosyal değişimi teşvik etmek

Fransa’da başlayıp Fas’ta sona eren, 10 gün boyunca süren 6.000 km’lik bu ralli, bu yılın Şubat ayında Afrika’da ki temel sosyal haklardan mahrum çocuklara yardım etmek amacıyla gerçekleşti.

/EIN News/ -- PARİS, June 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Önde gelen çevrimiçi brokerlerden biri olan Deriv , güvenilir, adil, şeffaf ve sorumlu olma temel değerleriyle uyumlu insani yardım çabalarına aktif olarak katılmaktadır. Bu yılın başlarında, Deriv, Afrika’daki temel sosyal haklardan mahrum çocukların davası için para toplayan her yıl düzenlenen bir insani yardım otomobil rallisi olan 4L Trophy rallisini başarıyla tamamlayan iki genç profesyonelden oluşan bir ekibe sponsor oldu.



10 gün boyunca 6.000 km’lik bir yolculuğu kapsayan 4L Trophy rallisi Fransa’da başladı ve Fas’ta sona erdi. Katılımcıların zorlu arazilerde araç kullanmaları ve çeşitli kontrol noktaları ile yollarını bulmaları gerekiyordu. Yüce bir amaç için uzun bir yolculuk: yol boyunca temel sosyal haklardan mahrum çocuklar için kırtasiye ve ders kitapları dağıtmak.

Morocco çöllerinde Deriv insani yardım sürüşü.

Deriv’in sponsoru olduğu sürücülerden Clement David, “Bilmediğiniz arazide araç kullanmanın, ıssız bir yerin ortasında kamp yapmanın ve bitiş çizgisini geçmenin zorlukları heyecan verici ve ödüllendiriciydi,” dedi. “Ama deneyimi gerçekten özel kılan şey, çok ihtiyaç duyulan okul malzemeleri sunarak çocukların yaşamlarında bir fark yaratma fırsatıydı.”

Deriv’in kurucusu ve CEO’su Jean-Yves Sireau şunları söyledi: “Deriv’in 4L Tropy rallisine katılımı, hizmet verdiğimiz topluluklar üzerinde olumlu bir etki yaratma taahhüdümüzün bir kanıtıdır. Bireyleri ve toplulukları geliştirmek için güçlendiren nedenleri desteklemeye inanıyoruz ve eğitim bunun kritik bir bileşenidir.”

“İşletmelerin topluma geri verme sorumluluğu olduğuna inanıyoruz,” diye ekledi Sireau. “Hayırsever çabalarımızla, diğer kuruluşlara dünyayı daha iyi bir yer haline getirme konusunda üzerlerine düşeni yapmaları için ilham vermeyi umuyoruz.

Deriv 4L Trophy rallisi sırasında Fas’taki insani yardım kampanyasını destekliyor.

4L Trophy rallisi, Deriv’in insani girişimlere katılımının sadece bir örneğidir. Bu yılın başlarında, şirket ayrıca risk altındaki çocuklara ve gençlere kapsamlı bakım sağlayan bir konut evi olan Fundacion Unidos por Cristo’ya (Asuncion, Paraguay) 11 kutu kıyafet bağışladı.

Deriv ve insani yardım girişimleri hakkında daha fazla bilgi almak için Derivlife ve şirketin Instagram hesabını takip edin.

Deriv Hakkında

Deriv yolculuğuna 1999 yılında başladı. O zamandan beri misyonu, çevrimiçi ticareti herkese, her yerde erişilebilir kılmaktır. Deriv’in ürün teklifi, sezgisel ticaret platformları, 200’den fazla takas edilebilir varlık (forex, hisse senetleri, ve kripto para birimleri gibi piyasalarda), benzersiz ticaret türlerini ve daha fazlasını içerir. Deriv, topluma olan bağlılığını benimsiyor ve insani yardım girişimlerini 16 ülkeyi kapsayan 20 ofisten oluşan ağında yeni zirvelere taşıyor.

BASIN İLETİŞİMİ

Aleksandra Zuzic

aleksandra@deriv.com

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