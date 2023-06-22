معرض الطهي العالمي InFlavour يستضيف نخبة من المتحدثين للمساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة
RIYADH, SAUDI ARABIA, June 22, 2023/EINPresswire.com/ -- الرياض، المملكة العربية السعودية| 22 يونيو، 2023: كشفو منظمو معرض الطهي العالمي (InFlavour)، المعرض الجديد المتخصص بقطاع الأغذية بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، عن مشاركة نخبة من المتحدثين البارزين في الدورة الأولى من الفعالية المنعقدة في مركز الرياض للمعارض و المؤتمرات بين 29-31 أكتوبر 2023.
مجموعة رائدة من الشركات والعلامات تشارك في الدورة الأولى من الفعالية المنعقدة في العاصمة السعودية خلال أكتوبر القادم
ويأتي على رأس قائمة المتحدثين المتميزة صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كي بي دبليو فينتشرز، وذلك إلى جانب شخصيات شهيرة في عالم الطهي أمثال الشيف ماركو بيير وايت والشيف المعروفة منال العالم، وغيرهم من أسماء لامعة في القطاع من شركات بيج آيديا درينكس وأوسيانو، وشركةكيتوبي للمطاعم متعددة العلامات التجارية التي تعتمد على التكنولوجيا والرائدة على مستوى العالم.
وقد أعرب الشيف ماركو بيير وايت، المعروف بكونه عرّاب المطبخ الحديث، عن سعادته للمشاركة في معرض InFlavour، حيث يُعرف الشيف وايت بشغفه بعالم المأكولات والمشروبات وتأييده الكبير لأهمية النهوض المستمرّ بالقطاع. وأشار وايت: "تشرّفني المشاركة في الدورة الأولى من المعرض الجديد المتخصص بقطاع الأغذية، ولا تُعدّ خطط الفعالية الطموحة لتعزيز نمو القطاع المزدهر في المملكة السبب الوحيد خلف ذلك، بل أيضاً جهودها الرامية بدعمٍ من الحكومة إلى مواجهة موضوع الأمن الغذائي و توفير منصة ملهمة للشركات المحلية والعالمية".
وأردف وايت: "يتمحور المطبخ الشرق الأوسطي حول قيم المشاركة والتواصل الاجتماعي والاستمتاع سوية، وأعتقد بأن InFlavour سيترجم تلك القيم على أرض الواقع. ونترقب حدوث أمور مذهلة خلال الفعالية التي تجمع ما بين الخبرات الدولية والرؤى المحلية والتقنيات المبتكرة ومفاهيم الطهي المتنوعة، خصيصاً مع قائمة مثيرة للإعجاب من المتحدثين المعروفين".
نخبة من المتحدثين يشاركون أفكارهم الملهمة
تشارك كوكبةٌ من الشخصيات الرائدة في القطاع ضمن جلساتٍ حوارية ملهمة على مدار أيام الفعالية الثلاثة، بمن فيهم محمد بلوط، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيتوبي؛ وبيورن أوست، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيج آيديا درينكس والشريك المؤسس لـأوتلي؛ وغريغوار بيرغر، الشيف التنفيذي لدى أوسيانو؛ ولو كوبرهاوس، المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لشركة بلو نالو؛ وفوني إستس، نائب رئيس شؤون الابتكار لدى الرابطة الدولية للمنتجات الطازجة؛ والشيف فارون إنامدار، مستشار مستقل في شؤون الضيافة؛ وسوبريت راجو، المؤسسة المشاركة لشركة ون رير وهي أول ميتافيرس مختص بقطاع المأكولات والمشروبات على مستوى العالم.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل شامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف، ذراع أعمال إنفورما المنظمة لمعرض InFlavour بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية: "يتيح هؤلاء المتحدثون للحضور الاطلاع على أحدث التحولات التي تشهدها كاملة منظومة القطاع على مستوى العالم، وستساهم أفكارهم بلا شكّ برسم ملامح اقتصاد الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية وغيرها من دولٍ أخرى".
ويسلّط مؤتمر InFlavour الضوء على قضايا هامّة عديدة، بما فيها الأمن الغذائي والمائي والتكنولوجيا الزراعية والاستدامة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الغذاء والاستثمار، إلى جانب مواضيع البروتينات البديلة والأغذية النباتية والمطاعم المبتكرة ومفاهيم التميز في الطهي وبقايا الطعام وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.
ويُشكّل InFlavour محطةً بارزة في تحول مشهد المأكولات والمشروبات في المملكة، خصيصاً في ظلّ الدعم الحكومي غير المسبوق الذي يحظى به. وتواصل المملكة جهودها الرامية إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، في إطار رؤيتها الطموحة لعام 2030. كما تثق تحالف بأن استقطاب خبراء دوليين في قطاعي الأغذية والضيافة سينهض بمكانة المملكة في القطاع، إذ سيلعب دوراً كبيراً في تنويع العروض الخاصة بالطهي في المملكة ويعزز مستويات التبادل الثقافي، فضلاً عن المساهمة في نمو قطاع السياحة المزدهر في المملكة العربية السعودية.
منصة رائدة لتبادل الأفكار
أوضح شامبيون: "تحظى المملكة، التي تفتح أبوابها اليوم لمفاهيم ونكهات جديدة من حول العالم، بإرثٍ عريق في مجال الطهي وهي معروفة على مستوى المنطقة بغنى مطبخها العربي التقليدي وحفاوة الضيافة التي تشتهر بها. ويُمكن لقطاع المأكولات والمشروبات في المملكة الاستفادة من خبرات هذه الشخصيات البارزة وما لديها من أساليب وتقنيات متنوعة في الطهي، ممّا يساهم بنهاية المطاف في الارتقاء بتجارب تناول الطعام في المملكة".
وأضاف شامبيون: "سيلعب inFlavour دوراً جوهرياً في التشجيع على تبادل القيم الثقافية والفهم المتبادل لتقاليد الطهي المتنوعة، من خلال استضافته لمجموعةٍ واسعة من الخبراء البارزين. وستتاح الفرصة للطهاة السعوديين وعشاق الطهي لاكتساب معارف واسعة من محترفين حقيقيين سافروا حول العالم. وفي المقابل، بإمكان الخبراء العالميين الاطلاع عن كثب على المطبخ السعودي والمساهمة في تعريف العالم بملامحه الثقافية وما يتّسم به من كرمٍ وتنوع. وسيؤثر هذا التبادل الفعال للأفكار والإبداع بشكل إيجابي على قطاعي الضيافة والسياحة في المملكة العربية السعودية".
InFlavour يحتضن عالم المأكولات والمشروبات تحت سقف واحد
تقود المملكة العربية السعودية اليوم حملة تنمية وطنية تقدر بمليارات الدولارات، وتعتمد بشكلٍ كبير على الاستفادة من قطاعي السياحة والضيافة المزدهرين. وستعمل InFlavour كبوابة لشركات تصنيع المواد الغذائية المحلية والإقليمية والعالمية، حيث ستمكنهم الفعالية التي تستمر لثلاثة أيام من التواصل مع المشترين والعملاء في أكثر الدول كثافةً بالسكان في الخليج العربي، بالإضافة إلى الأسواق الآخذة بالنمو في أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وقد أكدت مجموعة من الأجنحة والشركات العالمية والإقليمية مشاركتها في الدورة الأولى، مع مشاركة دولية واسعة تشمل المملكة المتحدة وألمانيا والإمارات العربية المتحدة والهند وباكستان والبحرين، فضلاً عن علامات تجارية عديدة، أمثال بلاند ميسي ونمو وطلبات.كوم وإيسكون فودز وأوتونومي إنك وهيلثي فودس سابليمنتس والملاذ للتجارة والصناعة وشركة آي فود إكسبورتس.
كما يجمع معرض الطهي العالمي (InFlavour) أكثر من 200 شخص من كبار المستثمرين وقادة رأس المال الاستثماري من السعودية والعالم، وذلك في إطار برنامج InFlavour للمستثمرين، للاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها قطاع الخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية، حيث تشير التوقعات إلى أن قيمة القطاع ستبلغ 30.47 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2029. وتوفر المنصة للمستثمرين المشاركين فرصة التواصل مع أكثر من 50 شركة مأكولات ومشروبات ناشئة وفائقة التطور، والتي تعرض منتجاتها وتشارك في برامج مخصصة لأنشطة التواصل والترويج. ويتمثل أحد أهداف برنامج InFlavour للمستثمرين في مساعدة المستثمرين في قطاع الأغذية المحلي والعالمي على جمع التمويلات الضرورية لتحقيق النمو.
كما تشتمل فعاليات InFlavour على جلساتٍ حوارية حول مواضيع محدّدة، حيث ستناقش وكالات ترويج مستقلة ورائدة قضية الأمن الغذائي في أفريقيا، إلى جانب موضوع مستقبل استثمارات التكنولوجيا الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لمزيد من المعلومات حول معرض InFlavour الذي يُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بين 29-31 أكتوبر 2023، يرجى زيارة الرابط: www.inflavourexpo.com.
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تشمل قائمة أبرز المتحدثين المشاركين في معرض InFlavour:
• صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كي بي دبليو فينتشرز
• الشيف الشهير ماركو بيير وايت
• الشيف المعروفة منال العالم، مقدمة برنامج مطبخ منال
• محمد بلوط، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيتوبي
• بيورن أوست، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيج آيديا درينكس والشريك المؤسس لـأوتلي
• غريغوار بيرغر ، الشيف التنفيذي لدى أوسيانو
• لو كوبرهاوس، المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لشركة بلو نالو
• فوني إستس، نائب رئيس شؤون الابتكار لدى الرابطة الدولية للمنتجات الطازجة
• سوبريت راجو، المؤسسة المشاركة لشركة ون رير
• الشيف فارون إنامدار، مستشار مستقل في شؤون الضيافة
لمحة معرض الطهي العالمي (InFlavour)
يُعدّ معرض الطهي العالمي (InFlavour) فعالية رائدة عالمياً ومخصّصة للشركات في مجال خدمات الأغذية أطلقتها شركة تحالف بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية. وتضم المنصة مجموعة من العلامات التجارية العالمية الكبرى والشركات الغذائية الناشئة، بالإضافة إلى الجهات المعنية بالقطاع. وتوفر الفعالية مساحة متنوعة لخبراء القطاع تمكّنهم من التعاون لتحقيق الإنجازات وإقامة الشراكات البناءة، وتستقطب المهتمين بقطاع الأغذية كوسيلة للتواصل والعمل المشترك على مستوى العالم. كما توفر منصةً فعالة للتواصل بين الشركات والمواهب والفرص، وتمكين المجتمع من رسم ملامح مستقبل المشاريع الغذائية والأمن الغذائي وثقافة الغذاء.
لمزيد من المعلومات حول InFlavour، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: inflavourexpo.com.
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